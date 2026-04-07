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O exército peruano seleciona o Beechcraft King Air 360C para operação multimissão

O King Air 360C fortalece a capacidade do exército peruano de fornecer resposta a emergências e ajuda humanitária vital em regiões remotas

original Beechcraft King Air 360C supporting the Peruvian Army’s emergency response, medical evacuation and disaster relief missions

Beechcraft King Air 360C supporting the Peruvian Army’s emergency response, medical evacuation and disaster relief missions

SANTIAGO, Chile--(BUSINESS WIRE)--O exército peruano assinou um acordo para a compra de uma aeronave Beechcraft King 360C equipada com porta de carga, projetada e fabricada pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), para fornecer serviços essenciais a comunidades em todo o país. Com sua generosa capacidade de carga, o bimotor turboélice ampliará a capacidade do Exército de realizar evacuações médicas, transportar pacientes e fornecer ajuda humanitária rápida durante operações de socorro em desastres. A aeronave deverá entrar em serviço em 2028.

Este pedido segue a entrega de duas aeronaves Beechcraft King Air 360CHW multimissão, equipadas para transporte aeromédico, à Força Aérea Peruana. O King Air 360CHW possui porta de carga e está preparado para operar com peso operacional elevado.

O Beechcraft King Air 360C é projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

“As aeronaves Beechcraft e Cessna projetadas para missões especiais continuam a demonstrar confiabilidade incomparável em alguns dos ambientes mais exigentes do mundo”, disse Bob Gibbs, vice-presidente de Vendas para Missões Especiais. “O King Air 360C proporcionará ao exército peruano uma plataforma versátil e duradoura para transporte de pacientes críticos e resposta a desastres, e temos a honra de apoiar sua missão nacional.”

Por meio de um programa de compensação do King Air 360C, a Textron Aviation está fortalecendo seu relacionamento com o exército peruano, fornecendo recursos avançados e suporte de longo prazo. A colaboração inclui um projeto aeromédico com camas e equipamentos médicos, além de treinamento em instalação, operação e manutenção. A Textron Aviation também oferecerá instrução em manutenção de aeronaves, incluindo treinamento para técnicos de motores e aviônicos, garantindo que o exército peruano possa manter e maximizar sua frota.

O exército peruano opera aeronaves da Textron Aviation há mais de 20 anos, incluindo o Cessna Skylane, Skyhawk, Caravan e Citation Excel, juntamente com o Beechcraft King Air 350 e 1900D.

Por mais de 60 anos, o Beechcraft King Air tem demonstrado confiabilidade e flexibilidade em missões. Desde 1964, mais de 7.900 aeronaves foram entregues a clientes, totalizando mais de 66 milhões de horas de voo em todo o mundo, incluindo forte adoção em mercados internacionais como o Peru, onde os King Airs representam 44% da frota de turboélices. O King Air é a família de turboélices executivos mais vendida do mundo, apoiando missões comerciais e especiais para todos os ramos das Forças Armadas dos EUA.

Infinitas Possibilidades para Missões Especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais precisam de soluções aéreas para missões críticas, eles recorrem à Textron Aviation, detentora das icônicas marcas Beechcraft e Cessna. A Textron Aviation oferece a mais ampla gama de aeronaves para missões especiais do setor, com configurações personalizáveis, utilizando tecnologia comprovada e engenharia avançada. A família de aeronaves da Textron Aviation inclui aeronaves monomotoras e multimotoras a pistão, turboélices e jatos Citation. Essas aeronaves dão suporte a missões como ambulância aérea, operações anfíbias, inspeção de voo, vigilância aérea, treinamento e transporte utilitário, tudo isso com o respaldo de uma extensa rede global de serviços. Para mais informações, acesse: www.specialmissions.txtav.com

Sobre a Textron Aviation Inc.

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada da aviação. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos. Essas declarações prospectivas refletem apenas a data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que nossos resultados reais diferenciem de forma significativa daqueles expressos ou sugeridos, incluindo, entre outros, alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos e adiamentos de pedidos.

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