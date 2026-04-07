Mouser Electronics explore comment l'intelligence artificielle façonne les technologies et les expériences du quotidien

DALLAS et FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., distributeur mondial agréé des composants électroniques et des produits d'automatisation industrielle les plus récents, a annoncé aujourd'hui le premier volet 2026 de sa série technologique Empowering Innovation Together (EIT), intitulé Engineering AI for Daily Life. Ce volet explore la manière dont l'intelligence artificielle s'intègre de plus en plus aux produits et services du quotidien, allant des outils de recherche et de messagerie assistés aux objets connectés de santé qui surveillent le bien-être personnel. À mesure que les capacités de l'IA se développent dans les appareils connectés grand public, les ingénieurs continuent de créer des systèmes rendant ces technologies plus utiles, intuitives et fiables dans des applications concrètes.

« L’IA passe rapidement du stade de la technologie expérimentale à celui du produit indispensable au quotidien, et les ingénieurs jouent un rôle majeur dans son application », a déclaré Jeff Newell, président de Mouser Electronics. « À mesure que l’IA s’intègre aux appareils grand public et aux systèmes connectés, il est essentiel que ces technologies soient conçues pour soutenir l’expertise humaine tout en restant fiables et dignes de confiance. Ce module EIT aide les ingénieurs à explorer les outils et les connaissances nécessaires à la conception de la nouvelle génération de solutions alimentées par l’IA. »

À mesure que les agents d'IA et les outils intelligents penètrent dans les foyers, dans les objets connectés et les services numériques, les ingénieurs développent des systèmes qui améliorent le jugement de l'utilisateur et lui permettent de garder le contrôle, tout en garantissant la transparence et la confidentialité. De nouvelles plateformes alimentées par l'IA illustrent déjà ce potentiel : elles transforment de simples conversations en itinéraires de voyage complets ou fournissent des informations plus approfondies sur la santé grâce aux objets connectés.

Dans le podcast The Tech Between Us, Raymond Yin, directeur du contenu technique chez Mouser Electronics, et Marisa Tschopp, docteure en sciences et chercheuse principale chez scip AG à Zurich, analysent le nouveau rôle de l'IA dans les interactions humaines et le quotidien. Ils explorent comment les progrès de l'IA façonnent la collaboration facilitée par la technologie, notamment l'impact à long terme de son intégration quotidienne et ses applications en santé mentale.

« L’IA va désormais au-delà du cadre expérimental, et s’intègre aux produits dont nous dépendons au quotidien », a déclaré M. Yin. « Notre premier programme EIT explore la nouvelle ère de l’innovation en IA, en examinant la manière d'utiliser cette technologie pour améliorer les capacités humaines et repenser notre mode de vie. »

Outre le podcast, la série EIT propose une vidéo approfondie, des articles techniques, une infographie thématique, ainsi qu'un contenu réservé aux abonnés, explorant l'IA au quotidien. En analysant les différents cas où l'IA peut enrichir l'expertise technique, les ingénieurs peuvent concevoir des outils pour transformer la façon qu'ont les personnes de penser, de décider et de créer, tout en préservant leur vie privée et leur autonomie.

Créé en 2015, le programme « Empowering Innovation Together » de Mouser est l'un des programmes de formation les plus récompensés du secteur des composants électroniques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, X, et YouTube.

Pour plus d'actualités sur Mouser et nos derniers nouveaux produits, rendez-vous sur https://www.mouser.com/newsroom/.

Distributeur agréé mondial, Mouser propose la plus vaste sélection de semi-conducteurs, de composants électroniques et de produits d'automatisation industrielle de dernière génération. Les clients de Mouser bénéficient de produits 100 % certifiés et authentiques, entièrement traçables auprès de chacun de ses fabricants partenaires. Pour faciliter la conception de leurs produits, le site Web de Mouser met à leur disposition une riche bibliothèque de ressources techniques, notamment un Centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des schémas de référence spécifiques aux fournisseurs, des notes d'application, des informations techniques, des outils d'ingénierie et d'autres informations utiles.

Les ingénieurs peuvent se tenir informés des dernières actualités en matière de produits, de technologies et d'applications grâce à la newsletter gratuite de Mouser. Les abonnements aux actualités et aux ressources documentaires de Mouser sont personnalisables afin de répondre aux besoins spécifiques et évolutifs des projets des clients et abonnés. Aucun autre distributeur n'offre aux ingénieurs un tel niveau de personnalisation et de contrôle sur les informations reçues. Découvrez les technologies émergentes, les produits tendance et bien plus encore en vous inscrivant dès aujourd'hui sur le site https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

À propos de Mouser Electronics

Mouser Electronics est un distributeur agréé de composants électroniques et semi-conducteurs, spécialisé dans les lancements de nouveaux produits mis au point par ses partenaires de production, de premier plan. Destiné aux ingénieurs qui conçoivent l’électronique mondiale et à la communauté des acheteurs, le site Web mondial du distributeur, mouser.com, est disponible en plusieurs langues et devises, et propose plus de 6,8 millions de produits offerts par plus de 1 200 fabricants. Mouser propose 28 sites d’assistance dans le monde entier pour fournir le meilleur service client possible dans la langue, la devise et le fuseau horaire pertinent. Le distributeur expédie ses produits vers plus de 650 000 clients dans 223 pays et territoires, depuis ses installations de distribution ultramodernes d’une superficie d’un million de pieds carrés, situées dans la région métropolitaine de Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mouser.com/.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société mentionnés ici peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

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