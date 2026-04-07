Mouser Electronics探索人工智慧如何塑造日常科技和使用體驗

德州達拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 提供最新電子元件和工業自動化產品的全球授權經銷商Mouser Electronics, Inc.今日發表其「共同為創新賦能」(Empowering Innovation Together, EIT)技術系列的2026年第一期內容——讓AI融入日常生活(Engineering AI for Daily Life)。本期內容探索人工智慧如何日益深度融入各類日常產品和服務，從輔助搜尋和消息工具，到可監測個人健康狀況的醫療穿戴裝置，應用場景無處不在。隨著AI能力在消費和互連裝置中不斷擴展，工程師們持續設計相關系統，讓這些技術在實際應用中更加實用、直覺和值得信賴。

Mouser Electronics總裁Jeff Newell表示：「AI正迅速從實驗性技術化身為人們日常依賴的產品功能，工程師在其應用落地的過程中扮演著重要角色。隨著AI融入各類消費裝置和互連系統，設計這類技術時，既要能夠支援人類的專業知識，又要保證技術的可靠性和可信度，這一點非常重要。本期EIT系列內容旨在協助工程師找到打造下一代AI解決方案所需的工具和洞察。」

隨著AI代理和智慧工具逐步融入家庭、互連裝置和數位服務，工程師們正在研發的系統在保證透明度和隱私性的同時，還能提升使用者的判斷能力，讓使用者始終掌握控制權。各類全新的AI驅動平台已展現出這樣的潛力——能將簡單的對話轉化為完整的旅行行程，也能透過互連裝置提供更深度的健康洞察。

在The Tech Between Us 播客節目中，Mouser Electronics技術內容總監Raymond Yin與蘇黎世scip AG的資深研究員Marisa Tschopp博士一同探討了AI在人類互動和日常體驗中扮演的全新角色。他們分析了AI技術的發展如何塑造技術賦能的合作模式，包括AI融入日常生活的長期影響，以及其在心理健康領域的應用。

Yin表示：「AI正走出實驗場景，融入人們日常依賴的各類產品。今年的第一期EIT系列內容旨在探索AI創新的下一個時代，研究如何藉助這項技術提升人類的能力，重新思考如何讓生活變得更美好。」

除了播客節目，EIT系列還包括深度影片、技術文章、與主題相關的資訊圖表以及訂閱用戶專享內容，全方位探究AI的日常應用。透過研究AI在各領域提升專業技術能力的應用案例，工程師能夠研發出一系列工具，協助重塑人類的思考、決策和創造方式，同時保障使用者的隱私和控制權。

Mouser的「共同為創新賦能」計畫成立於2015年，是電子元件產業最受肯定的教育計畫之一。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily/，並在Facebook、LinkedIn、X和YouTube上關注Mouser。

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身為一家全球性授權經銷商，Mouser提供最廣泛的最新半導體、電子元件和工業自動化產品選擇。Mouser的客戶可以期待獲得100%認證的正品，這些產品完全可以從每個製造商合作夥伴處溯源。為了協助客戶加快設計速度，Mouser網站提供內容廣泛的技術資源庫，包括一個技術資源中心，以及產品資料表、特定供應商的參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具和其他有用資訊。

工程師可以透過Mouser免費提供的電子快訊隨時瞭解當今令人振奮的產品、技術和應用新聞。Mouser的電子郵件新聞和參考訂閱可以進行客製化，以滿足客戶和訂閱者獨特而不斷變化的專案需求。沒有其他經銷商能為工程師提供如此眾多的客製化服務以及對所收到資訊的控制能力。立即前往https://sub.info.mouser.com/subscriber/進行註冊，瞭解新興技術、產品趨勢和更多資訊。

關於Mouser Electronics

Mouser Electronics是一家經過授權的半導體和電子元件經銷商，專注於來自其一流製造商合作夥伴的新產品介紹。全球經銷商的網站mouser.com為全球電子設計工程師和買家社群提供服務，有多種語言和貨幣可供選擇，精選了來自1200多個製造商品牌的超過680萬件產品。Mouser在全球提供28個支援據點，以當地語言、貨幣和時區提供一流的客戶服務。該經銷商在德州達拉斯都會區擁有占地100萬平方英尺的最先進的經銷設施，可向223個國家/地區的超過65萬名客戶出貨。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.mouser.com/ 。

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