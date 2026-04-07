Mouser Electronics evalúa cómo la inteligencia artificial está dando forma a las tecnologías y experiencias cotidianas

DALLAS y FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., distribuidor global autorizado que ofrece los componentes electrónicos más novedosos y productos de automatización industrial, anunció hoy la primera entrega de 2026 de su serie tecnológica Empowering Innovation Together (EIT), titulada Engineering AI for Daily Life. Esta entrega analiza cómo la inteligencia artificial se integra cada vez más en productos y servicios de uso cotidiano, desde herramientas de búsqueda asistida y mensajería hasta dispositivos wearables de salud que monitorean el bienestar personal. A medida que las capacidades de la IA se expanden en dispositivos de consumo y dispositivos conectados, los ingenieros continúan diseñando sistemas que hacen que estas tecnologías sean más útiles, intuitivas y confiables en aplicaciones del mundo real.

“La IA está pasando rápidamente de ser una tecnología experimental a formar parte de productos de los que las personas dependen a diario y, en este sentido, los ingenieros desempeñan un papel fundamental en la forma en que se aplica”, afirmó Jeff Newell, presidente de Mouser Electronics. “A medida que la IA se incorpora en dispositivos de consumo y sistemas conectados, es fundamental que estas tecnologías se diseñen para complementar la experiencia humana, manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad y la confianza. Este segmento de EIT permite que los ingenieros exploren las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollar la próxima generación de soluciones impulsadas por IA”.

A medida que los agentes de IA y las herramientas inteligentes se integran en los hogares, los dispositivos conectados y los servicios digitales, los ingenieros están desarrollando sistemas que mejoran el criterio de los usuarios y les permiten mantener el control, al tiempo que garantizan la transparencia y la privacidad. Las nuevas plataformas impulsadas por IA ya demuestran este potencial y transforman conversaciones simples en itinerarios de viaje completos o proporcionan información de salud más profunda a través de dispositivos conectados.

En el podcast The Tech Between Us, Raymond Yin, director de contenido técnico de Mouser Electronics, y la Dra. Marisa Tschopp, investigadora sénior en scip AG en Zúrich, analizan el nuevo papel de la IA en la interacción humana y en las experiencias cotidianas. Asimismo, exploran cómo los avances en IA influyen en la colaboración facilitada por la tecnología, incluido el impacto a largo plazo de su integración diaria y sus aplicaciones en el ámbito de la salud mental.

"La IA está trascendiendo los entornos experimentales para integrarse en los productos de uso cotidiano”, señaló Yin. “Nuestro primer EIT explora la próxima etapa de la innovación en IA y analiza cómo utilizar esta tecnología para potenciar las capacidades de las personas y replantear cómo podemos vivir mejor”.

Además del pódcast, la serie EIT incluye un video detallado, artículos técnicos, una infografía relacionada con el tema y, también, contenido exclusivo para suscriptores todos enfocados en la IA aplicada a la vida cotidiana. A partir del análisis de los distintos casos en los que la IA puede potenciar la experiencia técnica, los ingenieros pueden desarrollar una nueva generación de herramientas que transformen la manera en que las personas piensan, toman decisiones y crean, al tiempo que protegen la privacidad y el control.

Creado en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas educativos más reconocidos de la industria de componentes electrónicos. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily/ y siga a Mouser en Facebook, LinkedIn, X y YouTube.

Para conocer más noticias de Mouser y sus últimos lanzamientos de productos, visite https://www.mouser.com/newsroom/.

Como distribuidor global autorizado, Mouser ofrece la más amplia selección de los semiconductores más recientes, componentes electrónicos y productos de automatización industrial. Los clientes de Mouser pueden confiar en que reciben productos 100 % certificados, auténticos y totalmente trazables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para acelerar el desarrollo de los diseños de sus clientes, el sitio web de Mouser alberga una extensa biblioteca de recursos técnicos, que incluye un Centro de Recursos Técnicos, además de hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos de proveedores, notas de aplicación, información técnica de diseño, herramientas de ingeniería y otros recursos útiles.

Los ingenieros pueden mantenerse al día con las últimas novedades en productos, tecnología y aplicaciones a través del boletín electrónico gratuito de Mouser. Las suscripciones por correo electrónico a noticias y recursos pueden personalizarse según las necesidades específicas y cambiantes de los proyectos de clientes y suscriptores. Ningún otro distribuidor ofrece a los ingenieros este nivel de personalización y control sobre la información que reciben. Para conocer más sobre tecnologías emergentes, tendencias de productos y otros temas, suscríbase hoy en https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

Acerca de Mouser Electronics

Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de semiconductores y componentes electrónicos orientado a presentaciones de productos nuevos de sus socios fabricantes líderes. El sitio web del distribuidor global, mouser.com, presta servicios a la comunidad mundial de ingenieros de diseño electrónico y compradores, está disponible en varios idiomas y monedas, e incluye más de 6,8 millones de productos de más de 1200 marcas de fabricantes. Mouser tiene 28 centros de soporte en todo el mundo para ofrecer el mejor servicio al cliente de su clase en idioma, moneda y zona horaria local. El distribuidor despacha a más de 650.000 clientes en 233 países y territorios desde sus instalaciones de avanzada de más de un millón de pies cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para más información, visite https://www.mouser.com/.

Marcas comerciales

Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.