Peruviaanse leger selecteert Beechcraft King Air 360C voor operaties met uiteenlopende missies

SANTIAGO, Chili--(BUSINESS WIRE)--Het Peruviaanse leger heeft een akkoord ondertekend om een Beechcraft King 360C vliegtuig uitgerust met een cargodeur te kopen, ontworpen en geproduceerd door Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT), bedoeld om gemeenschappen in het hele land kritieke diensten te verlenen. Deze turboprop met dubbele motor, die over een genereus laadvermogen beschikt, zal het vermogen van het leger opkrikken om medische evacuaties uit te voeren, patiënten te vervoeren en snelle humanitaire hulp te verlenen bij acties om in geval van een ramp verlichting te brengen. Naar verwacht wordt het vliegtuig in 2028 in dienst genomen.

