El Ejército del Perú incorpora el Beechcraft King Air 360C para misiones múltiples

SANTIAGO, Chile--(BUSINESS WIRE)--El Ejército del Perú firmó un acuerdo para adquirir un Beechcraft King Air 360C con puerta de carga, diseñado y fabricado por Textron Aviation Inc., empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), con el objetivo de prestar servicios esenciales a comunidades en todo el país. Gracias a su elevada capacidad de carga, este turbohélice bimotor permitirá reforzar las tareas de evacuación médica, traslado de pacientes y asistencia humanitaria en situaciones de emergencia. Se espera que la aeronave entre en servicio en 2028.

Esta operación se suma a la reciente incorporación de dos Beechcraft King Air 360CHW configurados para misiones múltiples y evacuación aeromédica por parte de la Fuerza Aérea del Perú. Este modelo también cuenta con puerta de carga y está preparado para operar con mayor peso máximo.

El Beechcraft King Air 360C es diseñado y fabricado por Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE:TXT).

“Las aeronaves Beechcraft y Cessna destinadas a misiones especiales siguen demostrando una confiabilidad excepcional en algunos de los entornos más exigentes del mundo”, señaló Bob Gibbs, vicepresidente de Ventas de Misiones Especiales. “El King Air 360C aportará al Ejército del Perú una plataforma versátil y confiable para el traslado de pacientes críticos y la respuesta ante desastres. Es un orgullo acompañar su misión”.

A través de un programa de compensaciones vinculado al King Air 360C, Textron Aviation afianza su relación con el Ejército del Perú mediante la incorporación de nuevas capacidades y soporte a largo plazo. La colaboración contempla el desarrollo de un proyecto aeromédico con camillas y equipamiento especializado, así como capacitación en instalación, operación y mantenimiento. Además, la empresa brindará formación técnica en mantenimiento aeronáutico, incluyendo entrenamiento para técnicos en motores y aviónica, lo que permitirá al Ejército sostener y optimizar el rendimiento de su flota.

El Ejército del Perú opera aeronaves de Textron Aviation desde hace más de 20 años, entre ellas los modelos Cessna Skylane, Skyhawk, Amphibian Caravan y Citation Excel, además de los Beechcraft King Air 350 y 1900D.

Desde hace más de seis décadas, el Beechcraft King Air se distingue por su confiabilidad y versatilidad operativa. Desde 1964, se han entregado más de 7900 unidades, que acumulan más de 66 millones de horas de vuelo en todo el mundo. Su presencia es especialmente relevante en mercados internacionales como Perú, donde los King Air representan el 44 % de la flota de turbohélices. Se trata de la familia de turbohélices ejecutivos más vendida del mundo y presta servicio tanto en operaciones comerciales como en misiones especiales, incluidas todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Posibilidades ilimitadas para misiones especiales

Cuando organismos gubernamentales, fuerzas armadas y clientes comerciales requieren soluciones aéreas para misiones críticas, recurren a Textron Aviation, fabricante de las reconocidas marcas Beechcraft y Cessna. La empresa ofrece la cartera más amplia del sector en aeronaves para misiones especiales, con configuraciones personalizables basadas en tecnología probada e ingeniería avanzada. La familia de Textron Aviation abarca aviones a pistón de uno y varios motores, turbohélices y jets Citation. Estas aeronaves permiten llevar a cabo misiones como ambulancia aérea, operaciones anfibias, inspección en vuelo, vigilancia aérea, entrenamiento y transporte utilitario, con el respaldo de una extensa red global de servicios. Para más información, visite www.specialmissions.txtav.com.

Acerca de Textron Aviation Inc.

Desde hace casi un siglo, impulsamos la evolución de la aviación. Textron Aviation Inc., empresa de Textron Inc., reúne el talento de sus marcas Beechcraft, Cessna, Hawker y Pipistrel para diseñar y ofrecer una experiencia aeronáutica de primer nivel. Su cartera abarca desde jets ejecutivos, turbohélices y aviones a pistón de alto rendimiento hasta aeronaves para misiones especiales, entrenamiento militar y defensa, lo que la convierte en una de las ofertas más completas y versátiles del sector. Más de la mitad de las aeronaves de aviación general del mundo han sido desarrolladas por su equipo. Clientes en más de 170 países confían en su reconocido desempeño, confiabilidad y versatilidad, así como en su red global de soporte, para operar de forma eficiente, flexible y rentable. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red global de negocios en los sectores aeronáutico, de defensa, industrial y financiero para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es reconocida mundialmente por sus potentes marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para ver más información, visite www.textron.com.

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