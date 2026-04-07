-

L'Esercito peruviano sceglie Beechcraft King Air 360C per operazioni in missioni diverse

King Air 360C rafforza la capacità dell'Esercito peruviano di effettuare interventi di emergenza e primo soccorso salvavita in regioni isolate

original Beechcraft King Air 360C supporting the Peruvian Army’s emergency response, medical evacuation and disaster relief missions

Beechcraft King Air 360C supporting the Peruvian Army’s emergency response, medical evacuation and disaster relief missions

SANTIAGO, Cile--(BUSINESS WIRE)--L'Esercito peruviano ha firmato un accordo per l'acquisto di un aeromobile Beechcraft King 360C dotato di sportello cargo, progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., un'azienda Textron Inc. (NYSE:TXT), per effettuare servizi di importanza critica alle comunità di tutto il Paese. Con il suo generoso carico utile, il velivolo a turboelica bimotore potenzierà la capacità dell'Esercito di effettuare evacuazioni mediche, trasportare pazienti e fornire rapidi aiuti umanitari durante le attività di soccorso in caso di disastri. Il velivolo dovrebbe entrare in servizio nel 2028.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:
Doug Scott
+1.316.347.0116
dscott2@txtav.com
txtav.com

Industry:

Textron Aviation Inc.

NYSE:TXT
Details
Headquarters: Wichita, Kansas, USA
CEO: Ron Draper
Employees: 13,000
Organization: PUB
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per i media:
Doug Scott
+1.316.347.0116
dscott2@txtav.com
txtav.com

More News From Textron Aviation Inc.

Riassunto: Textron Aviation riceve il primo ordine militare per il Cessna SkyCourier, lanciando il velivolo nel mercato globale della difesa

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., società del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato che il Belgio ha selezionato il Cessna SkyCourier come ultimo veicolo per missioni speciali, ordinando cinque velivoli multiruolo per supportare le Forze Speciali del Paese. La scelta lancia lo SkyCourier nel mercato globale della difesa per la prima volta e rafforza la capacità di trasporto aereo del Belgio grazie a una piattaforma robusta e flessibile, realizzata per missioni...

Riassunto: Cessna SkyCourier rafforza la versatilità della missione con la nuova opzione con sportello azionabile in volo

SANTIAGO, Cile--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., un'azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT) oggi ha reso nota una nuova opzione In-Flight Operable Door per la variante passeggeri del suo nuovo bimotore turboelica di grandi dimensioni Cessna SkyCourier, ampliando la versatilità Special Mission del velivolo per operazioni militari, umanitarie e commerciali. Si prevede che la funzionalità sia disponibile come opzione di serie Special Mission nel 2028. “Un In-Flight Operable Door parte d...

Riassunto: Textron Aviation nomina cinque vincitori del 2026 Top Hawk, mentre il programma entra nel secondo decennio di impatto sulla forza lavoro

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., un'azienda Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi ha annunciato Brazos Valley Flight Services, Executive Air Taxi Corporation, Fairmont State University, Sterling Flight Training e Victors Aviation come destinatari del suo programma 2026 Top Hawk, continuando una tradizione che ha portato 55 velivoli Cessna Skyhawks nuovi di fabbrica in ambienti di addestramento a partire dal debutto del programma nel 2015. Con l'ingresso nel suo secondo decennio, T...
Back to Newsroom