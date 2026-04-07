L'Esercito peruviano sceglie Beechcraft King Air 360C per operazioni in missioni diverse

SANTIAGO, Cile--(BUSINESS WIRE)--L'Esercito peruviano ha firmato un accordo per l'acquisto di un aeromobile Beechcraft King 360C dotato di sportello cargo, progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., un'azienda Textron Inc. (NYSE:TXT), per effettuare servizi di importanza critica alle comunità di tutto il Paese. Con il suo generoso carico utile, il velivolo a turboelica bimotore potenzierà la capacità dell'Esercito di effettuare evacuazioni mediche, trasportare pazienti e fornire rapidi aiuti umanitari durante le attività di soccorso in caso di disastri. Il velivolo dovrebbe entrare in servizio nel 2028.

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