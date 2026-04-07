Cloudflare und GoDaddy gehen Partnerschaft zur Förderung eines offenen, agentenbasierten Webs ein

SAN FRANCISCO & TEMPE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, und GoDaddy (NYSE: GDDY), Weltmarktführer im Bereich Domains und Technologie für kleine Unternehmen, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Website-Betreibern und KI-Entwicklern Transparenz und Kontrolle darüber zu verschaffen, wie ihre Inhalte von KI genutzt werden, während gleichzeitig Standards zur besseren Identifizierung von KI-Agenten gefördert werden. Gemeinsam wollen die Unternehmen dabei helfen, Identitätssicherheit, Vertrauen und Zugriffsmöglichkeiten in das agentenbasierte offene Web zu integrieren.

Das Internet durchläuft derzeit einen tiefgreifenden Wandel und entwickelt sich von einem Netz aus für Menschen erstellten Webseiten zu einem Netz, das auch zur Unterstützung von Agenten gedacht ist, die im Auftrag von Menschen handeln. Ohne klare Standards und Tools birgt dieser Wandel die Gefahr, dass Website-Betreiber, einschließlich kleiner Unternehmen und Content-Ersteller, mit nicht identifizierbarem und potenziell böswilligem Bot-Traffic überfordert sind. Daher muss eine Möglichkeit geschaffen werden, um sicherzustellen, dass Website-Betreiber über die notwendigen Tools verfügen, um KI-Traffic einfach zu identifizieren, zu verwalten und ihn als vertrauenswürdig einzustufen.

Sichtbarkeit und Kontrolle für KI-Crawler

GoDaddy integriert ab heute AI Crawl Control von Cloudflare in seine Website-Hosting-Plattform, um Website-Betreibern weltweit, einschließlich kleinen Unternehmen und Kreativen, mehr Transparenz und Kontrolle darüber zu verschaffen, wie automatisierte, KI-gestützte Crawler auf ihre Website-Inhalte zugreifen. Dies hilft Website-Betreibern zu verwalten, welche KI-Crawler ihre Daten sammeln dürfen, und trägt gleichzeitig zum Schutz ihrer Website bei.

Identität und Transparenz für KI-Agenten

Abgesehen von der reinen Kontrolle von Crawling-Aktivitäten auf einer Website benötigt die Industrie standardisierte Verfahren zur Überprüfung, wer einen Agenten betreibt und wozu dieser berechtigt ist. Die Durchsetzung einheitlicher Identifizierungsmethoden für Bots und Agenten, die mit Webanwendungen auf sichere Weise interagieren wollen, ist jedoch ein vielschichtigeres Problem. ANS ist ein von GoDaddy eingeführter globaler offener Standard, der entwickelt wurde, um eine einheitliche Benennung, Verifizierung und Erkennung von KI-Agenten systemübergreifend zu unterstützen. Dabei kommen bewährte offene Standards, das Domain Name System (DNS) und die Public Key Infrastructure (PKI) zum Einsatz. ANS ermöglicht es Website-Betreibern so, legitime KI-Agenten von nicht identifizierten KI-Agenten, einschließlich böswilliger Identitätsdiebe, im offenen Web zu unterscheiden.

Cloudflare engagiert sich für ein transparentes, agentenbasiertes Web und unterstützt ANS sowie die Entwicklung einer breiten Palette von Standards zur Überprüfung der Identität von Agenten. 2025 führte Cloudflare außerdem Web Bot Auth als neue Methode zur Überprüfung des Datenverkehrs von Bots und Agenten mittels Kryptografie ein sowie eine Signature Agent Card, um Agent-Entwicklern dabei zu helfen, die Identität und den Zweck ihres Agenten transparent offenzulegen. Mit einem offenen Ökosystem von Standards und Methoden zur Identifizierung von Agenten kann sich das agentenbasierte Web mit einer standardmäßig integrierten Transparenz weiterentwickeln.

Gemeinsam wollen Cloudflare und GoDaddy die technologische Infrastruktur bereitstellen, um den Übergang in das Zeitalter des agentenbasierten Webs zu ermöglichen und folgende Ziele zu unterstützen:

Durchsetzung eines berechtigungsbasierten Modells für das agentenbasierte Web: GoDaddy integriert AI Crawl Control von Cloudflare direkt in sein Hosting-Angebot. Dies ermöglicht es jedem Website-Betreiber, seine eigenen Bedingungen festzulegen — er kann beispielsweise festlegen, ob der Zugriff erlaubt, blockiert oder ein Hinweis auf die erforderliche Zahlung angezeigt wird — und so den Wert seiner Inhalte zu schützen.

GoDaddy integriert AI Crawl Control von Cloudflare direkt in sein Hosting-Angebot. Dies ermöglicht es jedem Website-Betreiber, seine eigenen Bedingungen festzulegen — er kann beispielsweise festlegen, ob der Zugriff erlaubt, blockiert oder ein Hinweis auf die erforderliche Zahlung angezeigt wird — und so den Wert seiner Inhalte zu schützen. Aufbau von Vertrauen und Transparenz im KI-gestützten Handel: Einen Bot zu identifizieren reicht mittlerweile nicht mehr aus; wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, Transaktionen durchzuführen. Durch die Unterstützung von ANS und Web Bot Auth bieten Cloudflare und GoDaddy die verifizierbare Identitätsschicht, die für einen funktionsfähigen digitalen Marktplatz erforderlich ist. So wird sichergestellt, dass bei jeder Anfrage eines Agenten — ob Datenabfrage oder autonomer Kauf — dessen Identität kryptografisch signiert ist und damit das für einen nachhaltigen Werteaustausch notwendige Vertrauen geschaffen wird.

Einen Bot zu identifizieren reicht mittlerweile nicht mehr aus; wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, Transaktionen durchzuführen. Durch die Unterstützung von ANS und Web Bot Auth bieten Cloudflare und GoDaddy die verifizierbare Identitätsschicht, die für einen funktionsfähigen digitalen Marktplatz erforderlich ist. So wird sichergestellt, dass bei jeder Anfrage eines Agenten — ob Datenabfrage oder autonomer Kauf — dessen Identität kryptografisch signiert ist und damit das für einen nachhaltigen Werteaustausch notwendige Vertrauen geschaffen wird. Geährleistung eines fairen Austauschs im Zeitalter der Answer Engine: Da das Internet derezit einen Wandel von der Suche per Mausklick hin zu KI-generierten Antworten durchläuft, bricht das traditionelle, auf Traffic basierende Geschäftsmodell zusammen. Diese Partnerschaft stellt eine technische Lösung für diese wirtschaftliche Herausforderung bereit. Durch die Kombination detaillierter Audit-Protokolle mit einer transparenten Identifizierung der Agenten tragen GoDaddy und Cloudflare zur Schaffung eines Ökosystems bei, in dem von Menschen erstellte Inhalte zwar weiterhin das Lebenselixier des Internets bleiben, in einer KI-orientierten Welt jedoch geschützt und vergütet werden.

„Das Internet entwickelt sich zu einem extrem dynamischen, KI-gesteuerten Ökosystem, was eine neue Art von transparenter Infrastruktur erfordert“, so Stephanie Cohen, Chief Strategy Officer bei Cloudflare. „Indem wir Website-Betreibern Tools wie AI Crawl Control und offene Standards an die Hand geben, schaffen wir die Grundlage für ein neues Geschäftsmodell im Internet. Wir wollen sicherstellen, dass jeder Content-Ersteller über die notwendigen Tools verfügt, um zu überprüfen, wer mit seiner Website interagiert, und gleichzeitig legitimen KI-Agenten die Möglichkeit für eine sichere und transparente Teilhabe an einem florierenden offenen Web bieten.“

„Durch die Arbeit mit Cloudflare an AI Crawl Control und unser Engagement für den Agent Name Service, einen offenen Standard, der jedem Agenten eine auf DNS basierende, überprüfbare Identität verleiht, bieten wir unseren Kunden die nötige Transparenz, um in einer AI-first-Welt erfolgreich zu sein“, so Jared Sine, Chief Strategy Officer bei GoDaddy. „Wir agieren mit der Geschwindigkeit des Internets und arbeiten mit der gesamten Branche zusammen, um sicherzustellen, dass dies auch das agentenbasierte offene Web tut.“

In den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare - von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

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Über GoDaddy

GoDaddy, der weltgrößte Registrar für Domainnamen, unterstützt Millionen von Unternehmern weltweit beim Aufbau, Wachstum und der Skalierung ihrer Unternehmen. Die Kunden setzen auf GoDaddy, um ihre Idee zu benennen, eine Website und ein Logo zu erstellen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und Zahlungen entgegenzunehmen. GoDaddy Airo®, die KI-gestützte Erfahrung des Unternehmens, beschleunigt und vereinfacht das Wachstum kleiner Unternehmen. Sie unterstützt sie dabei, ihre Idee innerhalb weniger Minuten online zu stellen, Traffic zu generieren und den Umsatz zu steigern. Die Experten von GoDaddy sind 24/7 verfügbar, um Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.GoDaddy.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich bringen. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Begriffe wie „können“ „werden“, „sollten“, „erwarten“, „prüfen“, „planen“, „voraussehen“, „könnte“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ enthalten, bzw. die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings beinhalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe. Die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Funktionen und der Effektivität von Cloudflares AI Crawl Control sowie zu anderen Produkten und Technologien von Cloudflare, den Vorteilen für die Kunden von Cloudflare durch die Nutzung von Cloudflares AI Crawl Control sowie anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, die Partnerschaft von Cloudflare mit GoDaddy und die potenziellen Vorteile, die sich daraus für die Kunden von Cloudflare ergeben, die potenzielle Möglichkeit für Cloudflare, durch die Partnerschaft mit GoDaddy neue Kunden zu gewinnen und den Umsatz mit bestehenden Kunden zu steigern, die technologische Entwicklung, die künftigen Geschäftstätigkeiten, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Kommentare des Chief Strategy Officer von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare detailliert beschrieben sind, einschließlich des am 26. Februar 2026 eingereichten Jahresberichts von Cloudflare auf Formular 10-K, sowie in anderen Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann, erörtert werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für Ereignisse zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Cloudflare verpflichtet sich nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen bzw. das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es besteht die Möglichkeit, dass Cloudflare die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen nicht verwirklichen kann, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

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