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Il Fondo Saudita per lo Sviluppo firma un accordo del valore di 15 milioni di dollari con la Repubblica di Palau per promuovere la crescita economica locale

original Saudi Fund for Development Signs USD 15 Million Agreement with the Republic of Palau to Drive Local Economic Growth (Photo: AETOSWire)

Saudi Fund for Development Signs USD 15 Million Agreement with the Republic of Palau to Drive Local Economic Growth (Photo: AETOSWire)

NGERULMUD, Repubblica di Palau--(BUSINESS WIRE)--Il Fondo Saudita per lo Sviluppo (Saudi Fund for Development, SFD) ha firmato oggi un accordo di prestito per lo sviluppo del valore di 15 milioni di dollari con la Repubblica di Palau, siglando la prima partnership di sviluppo in assoluto del Fondo con questa nazione insulare del Pacifico.

L'accordo è stato firmato da S.E. Sultan Abdulrahman Al-Marshad, amministratore delegato dell'SFD, e da S.E. Surangel S. Whipps Jr., presidente della Repubblica di Palau, durante una cerimonia tenutasi a Ngerulmud, la capitale di Palau.

Il prestito per lo sviluppo, del valore di 15 milioni di dollari, sarà erogato tramite la National Development Bank di Palau. Concepito per potenziare l'economia locale, il finanziamento sosterrà progetti promossi da sviluppatori, imprese e imprenditori di Palau. Allineandosi alle priorità nazionali di Palau, i fondi catalizzeranno iniziative ad alto impatto e promuoveranno una crescita economica sostenibile e radicata nel territorio.

Questo accordo riflette il costante impegno dell'SFD nei confronti dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS, Small Island Developing States), avendo sostenuto progetti di sviluppo in 18 nazioni insulari delle regioni dei Caraibi e del Pacifico. Grazie ai suoi finanziamenti, l'SFD contribuisce a rafforzare la resilienza economica, ad ampliare l'accesso ai servizi essenziali e a favorire lo sviluppo sostenibile nelle economie in via di sviluppo.

S.E. Surangel S. Whipps Jr., presidente della Repubblica di Palau, ha espresso il suo profondo apprezzamento per l'assistenza fornita. Ha dichiarato: "Questo accordo mira a rafforzare l'economia di Palau, incanalando il finanziamento attraverso la nostra Banca nazionale per lo sviluppo, in modo che gli sviluppatori, le imprese e gli imprenditori di Palau possano promuovere nuovi progetti che creino posti di lavoro, attraggano investimenti e mantengano maggior valore nel nostro Paese. Allo stesso tempo, dando priorità ad alloggi accessibili e resistenti ai cambiamenti climatici, rafforziamo le nostre comunità, offriamo ai nostri giovani ulteriori motivi per costruire il loro futuro a Palau e creiamo una base economica più solida per le generazioni future".

S.E. Sultan Abdulrahman Al-Marshad, amministratore delegato del Fondo Saudita per lo Sviluppo, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di avviare la nostra prima collaborazione con la Repubblica di Palau. Ampliando l'accesso a finanziamenti vitali, puntiamo a sostenere gli imprenditori locali e a contribuire a garantire un futuro resiliente alla popolazione di Palau. Questo accordo concretizza la nostra missione più ampia di promuovere la prosperità nelle nazioni insulari".

Dalla sua istituzione nel 1974, il Fondo Saudita per lo Sviluppo ha sostenuto i paesi in via di sviluppo attraverso finanziamenti agevolati, contribuendo a una crescita socio-economica sostenibile in tutto il mondo.

Informazioni sul Fondo Saudita per lo Sviluppo:

Il Fondo Saudita per lo Sviluppo (Saudi Fund for Development, SFD) è un'istituzione governativa che eroga prestiti agevolati per lo sviluppo al fine di finanziare progetti e programmi nei paesi in via di sviluppo.

Dalla sua istituzione nel 1974, l'SFD ha finanziato più di 800 progetti e programmi in oltre 100 Paesi, per un valore totale superiore a 22 miliardi di dollari. Tali progetti riguardano, tra gli altri, settori quali i trasporti e le comunicazioni, le infrastrutture sociali, l'agricoltura, l'energia, l'industria e l'estrazione mineraria. Questi progetti contribuiscono a generare crescita socio-economica e a migliorare il tenore di vita delle comunità svantaggiate nei Paesi più bisognosi. Le attività dell'SFD sono guidate dai principi internazionali di sviluppo e sostengono il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il Fondo si impegna inoltre a rafforzare la cooperazione allo sviluppo attraverso partnership con organizzazioni regionali e internazionali.

*Fonte: AETOSWire

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Nawaf Alojrush | Direttore delle relazioni con i media | Fondo Saudita per lo Sviluppo | alojrush@sfd.gov.sa | Tel: +966112714148

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