Meadow Lake Tribal Council und Microsoft vereinbaren den Verkauf von 626.000 Tonnen CO₂-Ausgleichszertifikaten

VANCOUVER, British Columbia & MEADOW LAKE, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante) und der Meadow Lake Tribal Council (MLTC) gaben heute bekannt, dass North Star Carbon Solutions LP einen Abnahmevertrag mit Microsoft abgeschlossen hat, der die Lieferung von 626.000 Tonnen Gutschriften für die dauerhafte Kohlendioxidentfernung (CDR) vorsieht, die über einen Zeitraum von 15 Jahren aus dem BECCS-Projekt (Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung) von North Star in Saskatchewan, Kanada, bereitgestellt werden sollen. Das Projekt wird im Rahmen einer Partnerschaft zwischen MLTC und Svante entwickelt und wird im MLTC Bioenergy Centre in Meadow Lake angesiedelt sein.

Im Rahmen des Projekts wird im MLTC Bioenergy Centre eine neue Anlage zur Kohlenstoffabscheidung errichtet. Dabei handelt es sich um eine Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie, die mit nachhaltiger Abfallbiomasse aus dem benachbarten Sägewerk von MLTC sowie aus anderen lokalen Holzverarbeitungsbetrieben versorgt wird. Die neue Anlage wird Eigentum von North Star Carbon Solutions LP sein, einer Partnerschaft zwischen MLTC und der kürzlich von Svante übernommenen Tochtergesellschaft Carbon Alpha Corp. Bei voller Auslastung wird die CO 2 -Abscheidungsanlage jährlich bis zu 90.000 Tonnen CDR-Gutschriften generieren und diese über einen Zeitraum von 15 Jahren an Microsoft liefern. Das abgeschiedene CO₂ wird sicher transportiert und dauerhaft in einem geologischen Speicher gelagert, der sich im Besitz von North Star befindet und von diesem Unternehmen betrieben wird, wodurch ein vollständig integriertes System für die Kohlenstoffentfernung von der Quelle bis zur Senke entsteht.

Die im Rahmen der Vereinbarung bereitgestellten CDR-Gutschriften sollen unabhängig überprüft und in Übereinstimmung mit den geltenden Standards für die Anrechnung von CO₂-Entfernungen sowie soliden Verfahren zur Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV) ausgestellt werden. Im Rahmen des North-Star-Projekts ist geplant, Biomasseabfälle zu nutzen und die CO 2 -Abscheidung, den Transport sowie die dauerhafte geologische Speicherung zu überwachen, um die langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Svante wird alle erforderlichen Finanzmittel bereitstellen, bis die Entscheidung über den Baubeginn getroffen wird. Die Aufnahme des kommerziellen Betriebs ist für Anfang 2029 geplant.

Scott Gardner, President von Svante Development Inc., erklärte: „Wir freuen uns sehr über diese wegweisende Vereinbarung für BECCS in Kanada, die das Ergebnis der Vorreiterrolle von Microsoft bei der Kohlenstoffentfernung ist. Die verbindliche Abnahmezusage von Microsoft sendet ein starkes Signal an den Markt hinsichtlich der Qualität der CDR-Lösungen von North Star und der Bereitschaft des kanadischen Marktes, solche Projekte umzusetzen.“

„Der Meadow Lake Tribal Council begrüßt die bedeutende Abnahmeverpflichtung von Microsoft für das North Star-Projekt“, sagte Jeremy Norman, Stammeshäuptling des Meadow Lake Tribal Council. „Als kanadisches BECCS-Projekt in indigenem Besitz, das vermutlich zu den ersten seiner Art zählt, spiegelt North Star das langjährige Engagement der MLTC-Nationen für den verantwortungsvollen Umgang mit dem Land und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung wider. Das Projekt zeigt, wie indigene Führungsinitiativen und Zusammenarbeit Klimalösungen vorantreiben und gleichzeitig sinnvolle Beschäftigungs- und Wirtschaftsmöglichkeiten für unsere Mitgliedsnationen und die umliegenden Gemeinden schaffen können.“

„Wir freuen uns, mit North Star Carbon Solutions und dem Meadow Lake Tribal Council zusammenzuarbeiten, um hochwertige und nachhaltige Maßnahmen zur CO₂-Entfernung voranzutreiben“, sagte Phillip Goodman, Director of Carbon Removal Portfolio bei Microsoft. „Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir dazu beitragen, Lösungen zu skalieren, die eine dauerhafte Speicherung ermöglichen und durch strenge Überwachung und Überprüfung abgesichert sind. Diese Vereinbarung unterstützt eine von indigenen Völkern geleitete Zusammenarbeit, die die Infrastruktur schafft, die erforderlich ist, um in Kanada eine dauerhafte Kohlenstoffentfernung in Betrieb zu nehmen, und damit im Laufe der Zeit den Weg für weitere Projekte ebnet.“

Es wird erwartet, dass North Star während der Entwicklungs- und Bauphase etwa 50 Arbeitsplätze vor Ort schafft und nach Inbetriebnahme der Anlage bis zu 10 dauerhafte Arbeitsplätze bietet, wodurch wertvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für die Gemeinde Meadow Lake entstehen. Darüber hinaus wird das Projekt die lokale Wirtschaft fördern, indem es die Nachfrage bei nahegelegenen Unternehmen wie Restaurants, Hotels und Dienstleistern steigert.

Über das Meadow Lake Tribal Council (MLTC)

MLTC wurde 1981 gegründet und vertritt neun First Nations im Nordwesten von Saskatchewan. MLTC investiert in Unternehmen, um sich maßgeblich an der Wirtschaft Saskatchewans zu beteiligen und so die wirtschaftliche Versöhnung in einem ländlichen und abgelegenen Gebiet der Provinz zu fördern. 100 % der Ausschüttungen fließen an die neun First Nations, um das lokale Wirtschaftswachstum zu fördern sowie Bildung, Gesundheitsversorgung, Programme für Jugendliche und Senioren, den Wohnungsbau und andere soziale und infrastrukturelle Bedürfnisse der Gemeinden zu verbessern.

Über Svante

Svante ist ein vollständig integriertes Unternehmen für Kohlenstoffmanagement mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, Kanada. Das Unternehmen stellt nanotechnologisch hergestellte Feststoff-Sorptionsfilter und modulare Rotationskontaktoren her, vergibt Lizenzen für CO 2 -Abscheidungstechnologien und bietet Projektentwicklungsdienstleistungen sowie Kapital für die gesamte Wertschöpfungskette der CO2-Abscheidung, -Entfernung und -Speicherung an. Svante ist in der „2025 Global Cleantech 100 Hall of Fame“ sowie auf der Liste der „Top Greentech Companies of 2025“ von TIME & Statista vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.svanteinc.com.

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