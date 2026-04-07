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沙烏地阿拉伯發展基金與帛琉共和國簽署價值1500萬美元的協議，推動當地經濟成長

original 沙烏地阿拉伯發展基金與帛琉共和國簽署價值1500萬美元的協議，推動當地經濟成長。（照片來源：AETOSWire）

沙烏地阿拉伯發展基金與帛琉共和國簽署價值1500萬美元的協議，推動當地經濟成長。（照片來源：AETOSWire）

帛琉，恩格魯穆德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地阿拉伯發展基金 (SFD) 今天與帛琉共和國簽署一份價值1500萬美元的發展貸款協議，這是該基金首次與太平洋島嶼國家建立發展合作關係。

這份協議由沙烏地阿拉伯發展基金執行長Sultan Abdulrahman Al-Marshad閣下與帛琉共和國總統Surangel S. Whipps二世在帛琉首都恩格魯穆德舉行的儀式上共同簽署。

這筆1500萬美金的發展貸款將透過帛琉國家發展銀行 (National Development Bank of Palau) 撥付，旨在促進當地經濟，將用於支持帛琉開發商、企業和企業家主導的計畫。資金的使用將配合帛琉的國家優先事項，促進具有重大影響力的行動，並推動基層經濟永續成長。

沙烏地阿拉伯發展基金已協助加勒比海和太平洋地區的18個島嶼國家推動多項發展計畫，這份協議再次證明沙烏地阿拉伯發展基金對小島發展中國家 (SIDS) 的承諾不變。沙烏地阿拉伯發展基金以融資形式協助提升發展中經濟體的經濟韌性，拓展這些國家獲得基本服務的管道，並促進其永續發展。

帛琉共和國總統Surangel S. Whipps二世對本次協助表達了深忱謝意。他說：「這份協議透過國家開發銀行發放融資，打造帛琉的經濟實力，使帛琉的開發商、企業和企業家能夠帶頭推動新的計畫、創造就業機會、釋出投資潛力，將更多財富留在國內。同時，我們將優先建設經濟實惠且具有氣候調適性的住宅，讓社區體質更加強健、讓年輕人更有理由留在帛琉發展未來，並為子孫後代奠立更有韌性的經濟基礎。」

沙烏地阿拉伯發展基金執行長Sultan Abdulrahman Al-Marshad閣下表示：「能與帛琉共和國展開首次合作，我們甚感榮幸。我們擴大重要資金的取得管道，希望藉此扶植當地企業家，幫助帛琉人民獲得具有韌性的未來。這項協議足以說明我們促進島嶼國家繁榮的使命。」

自從1974年設立以來，沙烏地阿拉伯發展基金不斷運用優惠融資支援開發中國家，貢獻全球社會與經濟永續成長。

關於沙烏地阿拉伯發展基金：

沙烏地阿拉伯發展基金 (SFD) 是一個政府機構，提供優惠發展貸款，為發展中國家進行專案和計劃提供資金。

自從1974年設立以來，沙烏地阿拉伯發展基金已融資協助100多個國家的800多項專案和計畫，總融資金額在美金220億元以上。這些專案含括運輸與通信、社會基礎設施、農業、能源、工業和採礦等產業。這些專案有利社會經濟成長，讓最需要幫助的國家改善弱勢群體的生活水準。沙烏地阿拉伯發展基金的活動遵循國際發展原則，並支持聯合國永續發展目標。該基金也藉由與區域和國際組織合作加強共同發展。

*資料來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Nawaf Alojrush，沙烏地阿拉伯發展基金媒體關係主任
alojrush@sfd.gov.sa
+966112714148

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