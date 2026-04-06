El Saudi Fund for Development firma un acuerdo por USD 15 millones con la República de Palau para impulsar la economía local

NGERULMUD, Palau--(BUSINESS WIRE)--El Saudi Fund for Development (SFD) firmó hoy un acuerdo de préstamo de desarrollo por USD 15 millones con la República de Palau, lo que representa su primera colaboración en este país insular del Pacífico.

El acuerdo fue suscripto por S. E. Sultan Abdulrahman Al-Marshad, director ejecutivo de SFD, y S. E. Surangel S. Whipps Jr., presidente de la República de Palau, durante una ceremonia celebrada en Ngerulmud, capital del país.

El préstamo se canalizará a través del Banco Nacional de Desarrollo de Palau para fortalecer la economía local, mediante el apoyo a proyectos impulsados por promotores, empresas y emprendedores del país. En línea con las prioridades nacionales, los fondos permitirán desarrollar iniciativas de alto impacto y promover un crecimiento sostenible con base local.

Este acuerdo refleja el compromiso sostenido de SFD con los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS), tras haber financiado proyectos en 18 países del Caribe y el Pacífico. A través de este apoyo, el Fondo contribuye a fortalecer la resiliencia económica, mejorar el acceso a servicios esenciales y promover el desarrollo sostenible.

El presidente de la República de Palau, S. E. Surangel S. Whipps Jr., expresó su agradecimiento y señaló: “Este acuerdo busca fortalecer la economía de Palau mediante la canalización de los fondos a través de nuestro Banco Nacional de Desarrollo, para que promotores, empresas y emprendedores locales lideren proyectos que generen empleo, impulsen la inversión y permitan retener más valor en el país. Al mismo tiempo, la priorización de viviendas accesibles y resilientes frente al cambio climático nos permite fortalecer nuestras comunidades, ampliar las oportunidades para los jóvenes y sentar las bases de una economía más sólida para las próximas generaciones”.

Por su parte, S. E. Sultan Abdulrahman Al-Marshad, director ejecutivo de SFD, afirmó: “Nos enorgullece iniciar esta colaboración con la República de Palau. Al ampliar el acceso a financiamiento clave, buscamos fortalecer a los emprendedores locales y contribuir a un futuro más sólido para el pueblo de Palau. Este acuerdo refleja nuestra misión de impulsar el desarrollo y la prosperidad en los países insulares”.

Desde su creación en 1974, SFD ha respaldado a países en desarrollo mediante financiamiento concesional, y ha contribuido al crecimiento social y económico sostenible a nivel global.

Acerca del Saudi Fund for Development

El Saudi Fund for Development (SFD) es una institución gubernamental que otorga préstamos concesionales para financiar proyectos y programas en países en desarrollo.

Desde su creación en 1974, ha financiado más de 800 proyectos y programas en más de 100 países, por un valor total superior a USD 22 000 millones. Estas iniciativas abarcan sectores como transporte y comunicaciones, infraestructura social, agricultura, energía, industria y minería, entre otros. Contribuyen al crecimiento socioeconómico y a mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables en los países que más lo necesitan. Las actividades del Fondo se rigen por principios internacionales de desarrollo y apoyan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Asimismo, promueve la cooperación para el desarrollo mediante alianzas con organizaciones regionales e internacionales.

*Fuente: AETOSWire

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