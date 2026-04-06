Svante和梅多湖部落理事會合資企業同意將62.6萬噸碳移除額度售予Microsoft

英屬哥倫比亞，溫哥華 & 薩斯喀徹溫，梅多湖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Svante Technologies Inc. (Svante) 和梅多湖部落理事會 (MLTC) 今天宣布North Star Carbon Solutions LP已與Microsoft達成一項承購協議，位於加拿大薩斯喀徹溫省的「North Star」生物能源捕碳與封存 (BECCS) 計畫將分15年交付Microsoft 62.6萬噸持久性二氧化碳移除 (CDR) 碳信用額度。該計畫由MLTC和Svante公司合作開發，將位於梅多湖的MLTC生物能源中心。

該計畫包括在MLTC生物能源中心新建一座碳捕集廠。MLTC生物能源中心是一座再生能源發電廠，發電來源為MLTC旗下鄰近鋸木廠及其他當地林產品加工廠提供的永續廢棄生物質。新廠所有者為North Star Carbon Solutions LP，這家公司是MLTC與Svante最近收購的子公司Carbon Alpha Corp之合資企業。這座碳捕集廠全力投產後，每年將產生高達9萬噸的CDR額度，並在15年的合約期間將這些額度交付Microsoft。捕得的二氧化碳將安全運送到North Star所有和經營的地質封存點，永久儲存於該處，建立從源頭到碳匯完全整合的除碳系統。

根據該協議交付的CDR額度預期將通過獨立機構檢驗，按照適用的碳移除信用標準和完善的監測、報告和核查 (MRV) 取得這些額度。North Star計畫將利用廢棄生物質，並監測二氧化碳的捕獲、輸送和永久地質封存，確保長期永續。

Svante將提供直至決定開工建設為止的所有必要資金。該計劃預計於2029年初展開商業營運。

Svante Development Inc.總裁Scott Gardner說：「有賴Microsoft在除碳方面的領先地位，我們很高興能在加拿大達成這項具有里程碑意義的BECCS協議。Microsoft允諾這項承購協議，等於向市場發出強有力的訊號，說明North Star的CDR品質以及加拿大市場已做好交付這類計畫的準備。」

「梅多湖部落理事會熱烈歡迎Microsoft對North Star計畫做出這項重大承購協議，」梅多湖部落理事會酋長Jeremy Norman表示，「North Star是一個加拿大原住民擁有的BECCS計畫，咸認為同類計畫中最先落實的個案之一。North Star體現了梅多湖部落理事會成員長期以來對土地管理和永續森林管理的承諾。這項計畫說明原住民如何憑藉領導力與合作推動氣候變遷解決方案，同時為成員部落和週邊社區創造具體就業機會。」

「我們很高興與North Star Carbon Solutions和梅多湖部落理事會合作，共同推進高品質的永續二氧化碳移除工作。」Microsoft碳移除計畫組合總監Phillip Goodman表示，「為實現氣候目標，我們必須協助推廣能夠提供持久封存並通過嚴格監測和驗證的解決方案。這項協議支持原住民主導的合作計畫在加拿大建設持久碳移除所需的基礎設施，並為未來開展更多類似計畫鋪路。」

North Starr預計該計畫將在開發及建造階段為當地創造約50個工作機會，設施開始運作後將提供多達10個長期工作機會，為梅多湖社區創造寶貴的就業機會。此外，該計畫還將提高對附近餐飲、旅館和服務供應商等商務需求，促進當地經濟發展。

關於梅多湖部落理事會 (MLTC)

梅多湖部落理事會 (MLTC) 成立於1981年，代表薩斯喀徹溫省的九個原住民部落。梅多湖部落理事會透過業務投資實際參與薩斯喀徹溫省的經濟活動，支持該省偏遠農村地區的經濟和解。資金100%分配給九個原住民部落以促進當地經濟成長，提升保留區內的教育、醫療保健、青年和老年人計畫、住宅以及社群的其他社會和基礎設施需求。

關於Svante

Svante是一家全面整合的碳管理公司，總部位於加拿大英屬哥倫比亞省溫哥華市。該公司生產奈米工程固體吸附劑過濾器和模組化旋轉接觸器設備、經認證的二氧化碳捕獲技術，並提供涵蓋整個碳捕獲、移除和儲存價值鏈的專案開發服務和資金。Svante入選2025年全球清潔技術百大名人堂，以及《時代》雜誌和Statista聯合評選的2025年頂級綠色科技公司排行榜。如需進一步資訊，請造訪： www.svanteinc.com。

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