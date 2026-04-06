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La collaborazione tra Svante e Meadow Lake Tribal Council accetta di vendere a Microsoft 626.000 tonnellate di crediti di rimozione del carbonio

  • Microsoft accetta di acquistare 626.000 tonnellate di crediti di rimozione del carbonio (CDR) nell'arco di un periodo di consegna di 15 anni dal progetto North Star BECCS nel Saskatchewan, Canada.
  • Proprietà autoctona: North Star Carbon Solutions LP è una collaborazione Meadow Lake Tribal Council (MLTC)–Svante.
  • L'accordo è il primo contratto di acquisto di energia BECCS CDR stipulato da Microsoft in Canada e si ritiene che sia il primo del genere in Canada a coinvolgere una proprietà indigena.
  • Il progetto è situato presso il Centro di bioenergia MLTC ed è alimentato da biomassa proveniente da scarti sostenibili della segheria adiacente di MLTC.
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VANCOUVER, British Columbia e MEADOW LAKE, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. e Meadow Lake Tribal Council (MLTC) hanno reso noto oggi che North Star Carbon Solutions LP ha stretto un accordo di acquisto con Microsoft per fornire 626.000 tonnellate di crediti di rimozione del biossido di carbonio (CDR) a lungo termine da consegnare nell’arco di 15 anni dal progetto North Star di bioenergia con cattura e accumulo del carbonio (BECCS) nel Saskatchewan, in Canada.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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