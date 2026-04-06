Der Saudi Fund for Development unterzeichnet einen Vertrag über 15 Millionen US-Dollar mit der Republik Palau zur Förderung des lokalen Wirtschaftswachstums

NGERULMUD, Palau--(BUSINESS WIRE)--Der Saudi Fund for Development (SFD) hat heute einen Vertrag über ein Entwicklungskredit in Höhe von 15 Millionen US-Dollar mit der Republik Palau unterzeichnet; dies ist die erste Entwicklungspartnerschaft des Fonds in diesem pazifischen Inselstaat.

Das Abkommen wurde von S.E. Sultan Abdulrahman Al-Marshad, dem Vorstandsvorsitzenden der SFD, und S.E. Surangel S. Whipps Jr., dem Präsidenten der Republik Palau, im Rahmen einer Feierstunde in Palaus Hauptstadt Ngerulmud unterzeichnet.

Das Entwicklungskredit in Höhe von 15 Millionen US-Dollar wird über die National Development Bank of Palau bereitgestellt. Die Finanzierung soll die lokale Wirtschaft stärken und wird Projekte unterstützen, die von palauischen Bauträgern, Unternehmen und Unternehmern initiiert werden. Durch die Ausrichtung auf die nationalen Prioritäten Palaus werden die Mittel wirkungsvolle Initiativen vorantreiben und ein nachhaltiges, basisorientiertes Wirtschaftswachstum fördern.

Diese Vereinbarung spiegelt das anhaltende Engagement der SFD für kleine Inselentwicklungsstaaten (SIDS) wider, nachdem sie bereits Entwicklungsprojekte in 18 Inselstaaten in der Karibik und im Pazifik unterstützt hat. Durch ihre Finanzierungen trägt der SFD dazu bei, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu stärken, den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu verbessern und eine nachhaltige Entwicklung in Entwicklungsländern zu ermöglichen.

Seine Exzellenz Surangel S. Whipps Jr., Präsident der Republik Palau, brachte seine tiefe Dankbarkeit für die Unterstützung zum Ausdruck. Er merkte an: „Mit dieser Vereinbarung soll die palauische Wirtschaft gestärkt werden, indem diese Finanzmittel über unsere Nationale Entwicklungsbank bereitgestellt werden, damit palauische Bauträger, Unternehmen und Unternehmer neue Projekte vorantreiben können, die Arbeitsplätze schaffen, Investitionen mobilisieren und mehr Wertschöpfung im Land halten.“ „Gleichzeitig stärken wir durch die Priorisierung von bezahlbarem, klimaresistentem Wohnraum unsere Gemeinden, geben unseren jungen Menschen mehr Gründe, ihre Zukunft in Palau zu gestalten, und schaffen eine widerstandsfähigere wirtschaftliche Grundlage für künftige Generationen.“

Seine Exzellenz Sultan Abdulrahman Al-Marshad, CEO des SFD, erklärte: „Wir sind stolz darauf, unsere erste Zusammenarbeit mit der Republik Palau zu starten. Durch die Verbesserung des Zugangs zu lebenswichtigen Finanzmitteln wollen wir lokale Unternehmer fördern und dazu beitragen, eine nachhaltige Zukunft für die Bevölkerung Palaus zu sichern. Diese Vereinbarung verkörpert unsere übergeordnete Mission, den Wohlstand in Inselstaaten zu fördern.“

Seit ihrer Gründung im Jahr 1974 unterstützt der SFD Entwicklungsländer durch vergünstigte Finanzierungen und trägt so weltweit zu einem nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Wachstum bei.

Über den Saudi Fund for Development:

Der Saudi Fund for Development (SFD) ist eine staatliche Einrichtung, die vergünstigte Entwicklungskredite zur Finanzierung von Projekten und Programmen in Entwicklungsländern vergibt.

Seit seiner Gründung im Jahr 1974 hat der SFD mehr als 800 Projekte und Programme in über 100 Ländern mit einem Gesamtvolumen von über 22 Milliarden US-Dollar finanziert. Diese Projekte erstrecken sich unter anderem auf die Bereiche Verkehr und Kommunikation, soziale Infrastruktur, Landwirtschaft, Energie, Industrie und Bergbau. Sie tragen dazu bei, sozioökonomisches Wachstum zu generieren und den Lebensstandard benachteiligter Bevölkerungsgruppen in den bedürftigsten Ländern zu verbessern. Die Aktivitäten des SFD orientieren sich an internationalen Entwicklungsgrundsätzen und tragen zur Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bei. Der Fonds setzt sich zudem dafür ein, die Entwicklungszusammenarbeit durch Partnerschaften mit regionalen und internationalen Organisationen zu stärken.

*Quelle: AETOSWire

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