沙特发展基金与帕劳共和国签署1,500万美元合作协议 助力当地经济高质量发展

帕劳恩格鲁尔穆德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特发展基金（SFD）今日与帕劳共和国签署一项金额为1,500万美元的发展贷款协议，标志着该基金在该太平洋岛国开展的首个发展合作项目正式落地。

该协议于帕劳首都恩格鲁尔穆德举行的签约仪式上完成签署，由沙特发展基金首席执行官Sultan Abdulrahman Al-Marshad阁下与帕劳共和国总统Surangel S. Whipps二世阁下共同签署。

该笔1,500万美元的发展贷款将通过帕劳国家开发银行发放。该融资旨在激发本地经济活力，重点支持由帕劳本地开发商、企业及创业者主导推进的项目。通过与帕劳国家发展优先事项紧密对接，该笔资金将撬动具有示范效应的高影响力项目，推动实现可持续、内生型的经济增长。

该协议充分体现了沙特发展基金（SFD）对小岛屿发展中国家（SIDS）的持续承诺。迄今为止，SFD已在加勒比及太平洋地区18个岛国支持开展多项发展项目。通过其融资支持，SFD积极助力提升发展中经济体的经济韧性，拓展对基础性公共服务的可及性，并推动实现可持续发展。

帕劳共和国总统Surangel S. Whipps二世阁下对上述支持表示高度赞赏，并表示：“本项协议旨在通过帕劳国家开发银行将该笔融资精准导入本地经济体系，支持帕劳本地开发商、企业及创业者主导实施新项目，创造就业机会、激发投资活力，并将更多经济价值留在本土。同时，通过优先发展可负担且具备气候韧性的住房，我们正不断夯实社区基础，为年轻一代在帕劳发展提供更多机遇，并为未来世代奠定更加稳健、可持续的经济基础。”

沙特发展基金首席执行官Sultan Abdulrahman Al-Marshad阁下表示：“我们很荣幸与帕劳共和国开启首次合作。通过扩大关键发展资金的可获得性，我们致力于赋能本地创业者，助力帕劳人民迈向更加稳健、富有韧性的未来。本项协议也体现了我们在岛国推动共同繁荣的长期愿景与使命。”

自1974年成立以来，沙特发展基金（SFD）持续通过提供优惠性融资支持发展中国家，为推动全球可持续的社会与经济发展作出积极贡献。

关于沙特发展基金：

沙特发展基金（SFD）是由沙特政府设立的官方发展机构，致力于通过提供优惠性发展贷款，为发展中国家的各类项目与计划提供融资支持。

自1974年成立以来，SFD已在全球100多个国家支持实施超过800个项目和计划，累计融资总额超过220亿美元。相关项目涵盖交通与通信、社会基础设施、农业、能源、工业及采矿等多个关键领域，有效促进了社会经济发展，并显著改善了最具发展需求国家中弱势群体的生活水平。SFD的业务开展遵循国际发展原则，积极支持实现联合国可持续发展目标。同时，基金通过与区域及国际组织建立广泛合作伙伴关系，不断深化发展合作、提升协同效应。

*来源：AETOSWire

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