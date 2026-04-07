Le Fonds saoudien pour le développement signe un accord de 15 millions de dollars avec la République des Palaos pour stimuler la croissance économique locale

NGERULMUD, République des Palaos--(BUSINESS WIRE)--Le Fonds saoudien pour le développement (SFD) a signé aujourd’hui un accord de prêt au développement de 15 millions de dollars avec la République des Palaos, marquant ainsi son tout premier partenariat de développement dans cet État insulaire du Pacifique.

L’accord a été signé par S.E. Sultan Abdulrahman Al-Marshad, directeur général du SFD, et S.E. Surangel S. Whipps Jr., président de la République des Palaos, lors d’une cérémonie à Ngerulmud, la capitale des Palaos.

Le prêt de développement de 15 millions de dollars américains sera acheminé par la Banque nationale de développement de Palau. Destiné à dynamiser l'économie locale, ce financement soutiendra des projets menés par des promoteurs, des entreprises et des entrepreneurs palauans. En s'alignant sur les priorités nationales de Palau, les fonds catalyseront des initiatives à fort impact et favoriseront une croissance économique durable et ancrée dans la réalité.

Cet accord témoigne de l'engagement continu du SFD envers les petits États insulaires en développement (PEID), ayant déjà soutenu des projets de développement dans 18 nations insulaires des Caraïbes et du Pacifique. Par son financement, le SFD contribue à renforcer la résilience économique, à élargir l'accès aux services essentiels et à permettre un développement durable dans les économies en développement.

Son Excellence Surangel S. Whipps Jr., Président de la République de Palau, a exprimé sa profonde gratitude pour cette aide. Il a souligné : « Cet accord vise à renforcer l’économie palauane en acheminant ces financements par l’intermédiaire de notre Banque nationale de développement, afin que les promoteurs, les entreprises et les entrepreneurs palauans puissent mener de nouveaux projets créateurs d’emplois, débloquer des investissements et conserver davantage de valeur au pays. Parallèlement, en privilégiant les logements abordables et résilients face au changement climatique, nous consolidons nos communautés, offrons à nos jeunes davantage de raisons de construire leur avenir à Palau et jetons les bases d’une économie plus solide pour les générations futures. »

Son Excellence Sultan Abdulrahman Al-Marshad, directeur général du Fonds saoudien pour le développement, a déclaré : « Nous sommes fiers d’inaugurer notre première collaboration avec la République des Palaos. En facilitant l’accès à des financements essentiels, nous souhaitons soutenir les entrepreneurs locaux et contribuer à assurer un avenir durable au peuple palauan. Cet accord s’inscrit pleinement dans notre mission de promouvoir la prospérité dans les États insulaires. »

Depuis sa création en 1974, le Fonds saoudien pour le développement soutient les pays en développement par le biais de financements concessionnels, contribuant ainsi à une croissance socio-économique durable à l’échelle mondiale.

À propos du Fonds saoudien pour le développement :

Le Fonds saoudien pour le développement (SFD) est un organisme gouvernemental qui octroie des prêts de développement concessionnels afin de financer des projets et des programmes dans les pays en développement.

Depuis sa création en 1974, le SFD a financé plus de 800 projets et programmes dans plus de 100 pays, pour un montant total dépassant 22 milliards de dollars américains. Ces projets couvrent des secteurs tels que les transports et les communications, les infrastructures sociales, l’agriculture, l’énergie, l’industrie et les mines. Ces projets contribuent à la croissance socio-économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées dans les pays les plus nécessiteux. Les activités du SFD sont guidées par les principes du développement international et soutiennent la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Le Fonds œuvre également au renforcement de la coopération au développement par le biais de partenariats avec des organisations régionales et internationales.

*Source: AETOSWire