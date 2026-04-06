Samsung Canada lance « Samsung True North Tunes », un nouveau programme visant à faire connaître les artistes canadiens émergents

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Samsung Electronics Canada a lancé Samsung True North Tunes, un concours célébrant les artistes, qui donne aux musiciens canadiens émergents l’occasion de partager leur musique originale et d’atteindre des auditeurs à travers le pays.

Grâce au concours, certains artistes sélectionnés seront présentés sur le site Web de Samsung True North Tunes et auront accès à diverses occasions, que ce soit par le biais de listes de lecture, d’expériences exclusives, d’articles promotionnels, de mentorat et d’une visibilité élargie pour les artistes les plus appréciés. Les soumissions sont ouvertes aux artistes de tous genres, en mettant l’accent sur l’originalité et l’expression créative.

Samsung True North Tunes a été développé en partenariat avec Collective Arts, rassemblant des voix culturelles et médiatiques pour amplifier les talents émergents et créer des liens entre les artistes et leurs fans partout au Canada.

« Chez Samsung Canada, nous croyons que la technologie peut aider à libérer la créativité et à connecter les gens à ce qui compte le plus pour eux », a déclaré Tafari Jilany, chef du marketing d’entreprise, Samsung Canada. « Samsung True North Tunes vise à créer diverses occasions pour les artistes canadiens émergents de partager leur musique et d’aider les amateurs à découvrir de nouveaux artistes qu’ils adoreront. »

« Le Canada abrite un vaste bassin de talents créatifs, et Samsung True North Tunes vise à créer plusieurs occasions pour aider à la découverte de ces artistes », a déclaré Matt Johnston, PDG et cofondateur de Collective Arts. « Depuis le premier jour, Collective Arts est ancrée dans la musique et l’art. Grâce à notre plateforme, nous pouvons amplifier les voix émergentes et stimuler la créativité au quotidien. Nous sommes fiers d’aider à donner vie à ce programme et de soutenir une nouvelle génération de musiciens canadiens. »

Appel ouvert aux artistes canadiens émergents

À compter du 20 mars, les artistes émergents du Canada peuvent soumettre leur musique originale sur le site Web de True North Tunes : truenorthtunesmusic.ca. Les soumissions sont ouvertes aux artistes de tous genres et de tous horizons, et sont libres de participer, en mettant l’accent sur l’originalité et l’expression créative.

Le programme se déroulera en trois étapes. Un jury sélectionnera d’abord les 100 meilleurs artistes, puis deux tours de vote public pour déterminer les 20 meilleurs artistes et les 3 meilleurs artistes finaux. Au fur et à mesure que les artistes progressent, ils ont accès à du mentorat, à du temps d’enregistrement en studio et à des occasions de performance en direct, y compris une série de prestations et d’événements en direct organisés par Collective Arts, ainsi qu’à la technologie Samsung et à des prix supplémentaires. Pour plus de détails et pour voir le calendrier du programme, veuillez visiter notre site Web.

Une fois le concours ayant réuni un groupe final d’artistes, son objectif plus large sera de donner un élan à la musique canadienne, en encouragant la participation, la découverte et l’engagement tout au long du parcours.

Calendrier du programme :

Du 20 mars au 15 mai : Appel à candidatures des artistes

15 juin : Les 100 meilleurs artistes annoncés, sélectionnés par les juges

14 juillet : Le top 20, annoncé suite au vote public

11 août : Les 3 artistes finaux, annoncés suite au vote public

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec ses idées et ses technologies transformatrices. La société redéfinit l’univers des téléviseurs, de l’affichage numérique, des téléphones intelligents, des appareils vestimentaires, des tablettes, des appareils électroménagers et des systèmes de réseautage, des dispositifs de stockage, de système LSI et de fonderie. Samsung fait également progresser les technologies d’imagerie médicale, les solutions CVCA et la robotique, tout en créant des produits automobiles et audio novateurs par l’intermédiaire de Harman. Grâce à son écosystème SmartThings, à sa collaboration ouverte avec des partenaires et à l’intégration de l’IA dans son portefeuille, Samsung propose une expérience connectée facile et intelligente.

À propos de Collective Arts

Collective Arts est une entreprise de boissons de style de vie fondée sur la conviction que la créativité devrait faire partie de la vie quotidienne. Depuis 2013, la marque soutient et met en vedette des milliers d’artistes et de musiciens du monde entier, en utilisant sa plateforme pour intégrer l’art, la musique et la culture dans tout ce qu’elle crée.