Saudi Fund for Development tekent een overeenkomst van USD 15 miljoen met de Republiek Palau om de lokale economische groei te stimuleren

NGERULMUD, Republiek Palau--(BUSINESS WIRE)--Het Saudi Fund for Development (SFD) heeft vandaag een ontwikkelingsleningovereenkomst van USD 15 miljoen ondertekend met de Republiek Palau, wat het allereerste ontwikkelingssamenwerkingsverband van het Fonds in de Pacifische eilandstaat markeert.

De overeenkomst werd ondertekend door Zijne Excellentie Sultan Abdulrahman Al-Marshad, Chief Executive Officer van SFD, en Zijne Excellentie Surangel S. Whipps Jr., president van de Republiek Palau, tijdens een ceremonie in de hoofdstad van Palau, Ngerulmud.

De ontwikkelingslening van USD 15 miljoen zal worden verstrekt via de National Development Bank of Palau. De financiering is bedoeld om de lokale economie te versterken en zal worden gebruikt voor projecten die worden geleid door ontwikkelaars, bedrijven en ondernemers uit Palau. Door af te stemmen op de nationale prioriteiten van Palau zullen de middelen initiatieven met een grote impact stimuleren en duurzame economische groei aan de basis bevorderen.

Deze overeenkomst weerspiegelt de aanhoudende toewijding van het SFD aan kleine eilandontwikkelingslanden (SIDS), aangezien het SFD ontwikkelingsprojecten in 18 eilandstaten in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan heeft ondersteund. Via haar financiering draagt het SFD bij aan het versterken van de economische veerkracht, het verbreden van de toegang tot essentiële diensten en het mogelijk maken van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Zijne Excellentie Surangel S. Whipps Jr., president van de Republiek Palau, sprak zijn diepe waardering uit voor de steun. Hij merkte op: “Bij deze overeenkomst gaat het om het opbouwen van een sterkere economie in Palau door deze financiering via onze Nationale Ontwikkelingsbank te laten lopen, zodat ontwikkelaars, bedrijven en ondernemers uit Palau nieuwe projecten kunnen leiden die banen creëren, investeringen stimuleren en meer waarde hier in eigen land houden. Tegelijkertijd versterken we, door prioriteit te geven aan betaalbare, klimaatbestendige huisvesting, onze gemeenschappen, geven we onze jongeren meer redenen om hun toekomst in Palau op te bouwen en leggen we een veerkrachtiger economisch fundament voor de komende generaties.”

Zijne Excellentie Sultan Abdulrahman Al-Marshad, CEO van het Saudi Fund for Development, verklaarde: “We zijn trots om onze eerste samenwerking met de Republiek Palau te lanceren. Door de toegang tot vitale financiering te verbreden, streven we ernaar lokale ondernemers te ondersteunen en bij te dragen aan een veerkrachtige toekomst voor de bevolking van Palau. Deze overeenkomst weerspiegelt onze bredere missie om de welvaart in alle eilandstaten te bevorderen.”

Het Saudi Fund for Development (SFD) is een overheidsinstelling die concessionele ontwikkelingsleningen verstrekt om projecten en programma’s in ontwikkelingslanden te financieren.

Sinds de oprichting in 1974 heeft het SFD meer dan 800 projecten en programma's gefinancierd in meer dan 100 landen, met een totale waarde van meer dan USD 22 miljard. Deze projecten bestrijken sectoren als transport en communicatie, sociale infrastructuur, landbouw, energie, industrie en mijnbouw, onder andere. Deze projecten dragen bij aan het genereren van sociaaleconomische groei en het verbeteren van de levensstandaard van kansarme gemeenschappen in de landen die daar het meest behoefte aan hebben. De activiteiten van het SFD worden geleid door internationale ontwikkelingsprincipes en ondersteunen het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het Fonds zet zich ook in voor het versterken van de ontwikkelingssamenwerking via partnerschappen met regionale en internationale organisaties.

