Saudyjski Fundusz na rzecz Rozwoju zawiera umowę z Republiką Palau na kwotę 15 mln USD w celu pobudzenia lokalnego wzrostu gospodarczego

NGERULMUD, Palau--(BUSINESS WIRE)--Saudyjski Fundusz na rzecz Rozwoju (ang. SFD) zawarł dzisiaj umowę kredytową na rzecz rozwoju w wysokości 15 mln USD z Republiką Palau – jest to pierwsza współpraca rozwojowa Funduszu z tym państwem wyspiarskim położonym na Oceanie Spokojnym.

Umowę podpisali Jego Ekscelencja Sultan Abdulrahman Al-Marshad, dyrektor generalny SFD, oraz Jego Ekscelencja Surangel S. Whipps Jr., prezydent Republiki Palau, podczas uroczystości, która odbyła się w stolicy Palau, Ngerulmudzie.

Opiewająca na 15 mln USD umowa kredytowa na rzecz rozwoju będzie realizowana przez Narodowy Bank Rozwoju Palau. Finansowanie, które opracowano z myślą o wsparciu lokalnej gospodarki, zapewni wsparcie projektom prowadzonym przez deweloperów, podmioty gospodarcze i przedsiębiorców z Palau. Dzięki dostosowaniu do krajowych priorytetów Palau środki posłużą do pobudzenia istotnych inicjatyw i przyczynią się do zrównoważonego, oddolnego wzrostu gospodarczego kraju.

Umowa odzwierciedla stałe zaangażowanie SFD na rzecz małych rozwijających się państw wyspiarskich (ang. SIDS), jako że Fundusz wsparł już projekty rozwojowe w 18 krajach wyspiarskich położonych na Karaibach i na Oceanie Spokojnym. Za pomocą finansowania SFD przyczynia się do wzmocnienia odporności gospodarczej, zwiększenia dostępu do podstawowych usług i umożliwienia zrównoważonego rozwoju w rozwijających się gospodarkach.

Jego Ekscelencja Surangel S. Whipps Jr., prezydent Republiki Palau, wyraził ogromną wdzięczność za udzieloną pomoc, wskazując: „[t]a umowa ma zapewnić stworzenie silniejszej gospodarki Palau dzięki realizacji finansowania za pośrednictwem Narodowego Banku rozwoju, które pozwoli deweloperom, podmiotom gospodarczym i przedsiębiorcom z Palau na wykonanie rozmaitych projektów prowadzących do powstania miejsc pracy, otwierających możliwości inwestycyjne i umożliwiających zachowanie większej wartości dodanej w kraju. Jednocześnie, dzięki położeniu nacisku na przystępne, odporne na warunki klimatyczne mieszkalnictwo, wzmacniamy nasze społeczności, aby nasza młodzież miała więcej powodów, by kształtować swoją przyszłość w Palau, a także kładziemy solidniejsze podstawy gospodarcze z myślą o kolejnych pokoleniach”.

Jego Ekscelencja Sultan Abdulrahman Al-Marshad, dyrektor generalny SFD, powiedział: „[m]amy przyjemność po raz pierwszy nawiązać współpracę z Republiką Palau. Dzięki zwiększeniu dostępu do zasadniczego finansowania pragniemy wesprzeć lokalnych przedsiębiorców i pomóc ludności Palau w kształtowaniu odpornej przyszłości. Ta umowa stanowi wyraz naszej szerszej misji, która polega na sprzyjaniu budowaniu dobrobytu w państwach wyspiarskich”.

Od założenia SFD w 1974 r. środki z Funduszu wspierają kraje rozwijające się w drodze finansowania udzielanego na korzystnych warunkach, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego na całym świecie.

Informacje o Saudyjskim Funduszu na rzecz Rozwoju:

Saudyjski Fundusz na rzecz Rozwoju (ang. SFD) to instytucja rządowa udzielająca pożyczek na rozwój na korzystnych warunkach w celu finansowania projektów i programów w krajach rozwijających się.

Od założenia SFD w 1974 r. z Funduszu sfinansowano ponad 800 projektów i programów w ponad 100 krajach, a łączna kwota udzielonego finansowania przekracza 22 mld USD. Projekty te są realizowane w wielu różnych sektorach, w tym w sektorze transportu i komunikacji, infrastruktury, rolnictwa, energetyki, przemysłu i górnictwa itd. Przyczyniają się one do rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy standardów życia społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w krajach, które najbardziej potrzebują pomocy. W swojej działalności SFD kieruje się międzynarodowymi zasadami dotyczącymi rozwoju i wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Fundusz dąży również do wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju w drodze partnerstw z regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami.

*Źródło: AETOSWire

