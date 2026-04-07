Saúdský fond pro rozvoj podepsal s Republikou Palau dohodu v hodnotě 15 milionů USD na podporu místního hospodářského růstu
Saúdský fond pro rozvoj podepsal s Republikou Palau dohodu v hodnotě 15 milionů USD na podporu místního hospodářského růstu
NGERULMUD, Palau--(BUSINESS WIRE)--Saúdský fond pro rozvoj („Saudi Fund For Development“ – SFD) dnes podepsal s Republikou Palau dohodu o rozvojové půjčce ve výši 15 milionů USD, což představuje vůbec první rozvojové partnerství fondu v tomto tichomořském ostrovním státě.
Dohodu podepsali Jeho Excelence Sultan Abdulrahman Al-Marshad, generální ředitel SFD, a Jeho Excelence Surangel S. Whipps Jr., prezident Republiky Palau, během slavnostního ceremoniálu v hlavním městě Palau, Ngerulmud.
Rozvojový úvěr ve výši 15 milionů USD bude poskytnut prostřednictvím Národní rozvojové banky Palau („National Development Bank of Palau“). Financování, jehož cílem je posílit místní ekonomiku, podpoří projekty vedené palauskými developery, podniky a podnikateli. V souladu s národními prioritami Palau budou tyto prostředky katalyzátorem iniciativ s velkým dopadem a podpoří udržitelný ekonomický růst na místní úrovni.
Tato dohoda odráží trvalý závazek SFD vůči malým ostrovním rozvojovým státům („Small Island Developing States“ – SIDS), přičemž fond již podpořil rozvojové projekty v 18 ostrovních zemích v Karibiku a Tichomoří. Prostřednictvím svého financování SFD přispívá k posilování ekonomické odolnosti, rozšiřování přístupu k základním službám a podpoře udržitelného rozvoje v rozvojových ekonomikách.
Jeho Excelence Surangel S. Whipps Jr., prezident Republiky Palau, vyjádřil za tuto pomoc hlubokou vděčnost. Uvedl: „Cílem této dohody je posílit palauskou ekonomiku tím, že tyto finanční prostředky budou směřovány prostřednictvím naší Národní rozvojové banky, aby palauské developerské společnosti, firmy a podnikatelé mohli realizovat nové projekty, které vytvoří pracovní místa, přilákají investice a udrží větší část přidané hodnoty zde v zemi. Zároveň tím, že upřednostňujeme dostupné bydlení odolné vůči klimatickým změnám, posilujeme naše komunity, dáváme našim mladým lidem více důvodů budovat si budoucnost v Palau a vytváříme odolnější ekonomický základ pro příští generace.“
Jeho Excelence Sultan Abdulrahman Al-Marshad, generální ředitel SFD, uvedl: „Jsme hrdí na to, že zahajujeme naši první spolupráci s Palauskou republikou. Rozšířením přístupu k nezbytnému financování se snažíme podpořit místní podnikatele a pomoci zajistit odolnou budoucnost pro palauský lid. Tato dohoda ztělesňuje naši širší misi podporovat prosperitu v ostrovních státech.“
Od svého založení v roce 1974 podporuje SFD rozvojové země prostřednictvím zvýhodněného financování a přispívá tak k udržitelnému sociálnímu a ekonomickému růstu po celém světě.
O Saúdském fondu pro rozvoj:
Saúdský fond pro rozvoj (SFD) je vládní instituce, která poskytuje zvýhodněné rozvojové úvěry na financování projektů a programů v rozvojových zemích.
Od svého založení v roce 1974 financoval SFD více než 800 projektů a programů ve více než 100 zemích v celkové hodnotě přesahující 22 miliard USD. Tyto projekty zahrnují odvětví jako doprava a komunikace, sociální infrastruktura, zemědělství, energetika, průmysl a těžba. Přispívají k sociálně-ekonomickému růstu a ke zlepšování životní úrovně znevýhodněných komunit v zemích s největšími potřebami. Činnost SFD se řídí mezinárodními principy rozvoje a podporuje dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN. Fond se rovněž snaží posilovat rozvojovou spolupráci prostřednictvím partnerství s regionálními a mezinárodními organizacemi.
