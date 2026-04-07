スバンテとメドウレイク部族評議会のパートナーシップ、マイクロソフトに62万6,000トンの炭素除去クレジットを販売へ合意

ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー＆サスカチュワン州メドウレイク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Svante Technologies Inc.（以下「スバンテ」）およびメドウレイク部族評議会（MLTC）は、ノーススター・カーボン・ソリューションズLPがマイクロソフトとオフテイク契約を締結し、カナダ・サスカチュワン州のノーススター・バイオエナジー炭素回収・貯留（BECCS）プロジェクトから、耐久性のある二酸化炭素除去（CDR）クレジット62万6,000トンを15年間にわたり提供することを発表しました。本プロジェクトは、MLTCとスバンテのパートナーシップにより開発が進められており、メドウレイクにあるMLTCバイオエナジーセンターに併設される予定です。

本プロジェクトの一環として、MLTCバイオエネルギーセンターに新たな炭素回収プラントが設置されます。同センターは、MLTCが所有する隣接製材所および地域の他の林産工場から供給される持続可能な廃バイオマスを利用する再生可能電力施設です。新設されるプラントは、MLTCと、スバンテが最近買収した子会社カーボン・アルファ（Carbon Alpha Corp.）とのパートナーシップであるノーススター・カーボン・ソリューションズLPが所有します。本炭素回収プラントは、最大稼働時に年間最大90,000トンのCDRクレジットを創出し、15年間にわたりマイクロソフトに提供します。回収されたCO 2 は、安全に輸送され、ノーススターが所有・運営する地中貯留サイトに恒久的に貯留されます。これにより、発生源から貯留先までを網羅する炭素除去の統合システムが提供されます。

本契約に基づき提供されるCDRクレジットは、適用される炭素除去クレジット認証基準および厳格なモニタリング・報告・検証（MRV）手法に従い、第三者による検証を経て発行される見込みです。ノーススター・プロジェクトでは、廃バイオマスを活用し、CO 2 の回収、輸送、および地中への恒久的な貯留を監視することで、長期的な耐久性を確保する計画です。

スバンテは、建設開始の意思決定が行われるまでに必要なすべての資金を提供します。商業運転は2029年初頭に開始される予定です。

スバンテ・デベロップメントの社長であるスコット・ガードナーは、次のように述べました。「本契約は、カナダにおけるBECCSの画期的な合意であり、炭素除去分野におけるマイクロソフトのリーダーシップの成果であり、これを大変嬉しく思います。マイクロソフトによるアンカーオフテイクのコミットメントは、ノーススターのCDRの品質の高さと、このようなプロジェクトを実現するカナダ市場の準備が整っていることを、市場に対して強く示すものです。」

「メドウレイク部族評議会は、ノーススター・プロジェクトに対するマイクロソフトの重要なオフテイクのコミットメントを歓迎します」と、メドウレイク部族評議会の部族長ジェレミー・ノーマン氏は述べました。「カナダにおける先住民所有のBECCSプロジェクトとして、同種の中でも初の事例の一つと考えられるノーススターは、MLTCの加盟先住民共同体の土地保全および持続可能な森林管理に対する長年の取り組みを反映しています。本プロジェクトは、先住民のリーダーシップと協働が、気候ソリューションの推進とともに、当評議会の加盟各ネーションおよび周辺地域社会における有意義な雇用と経済的機会の創出をいかに支えることができるかを示しています。」

「ノーススター・カーボン・ソリューションズおよびメドウレイク部族評議会とともに取り組み、高品質で耐久性のある二酸化炭素除去の推進に貢献できることを嬉しく思います」と、マイクロソフトのカーボン除去ポートフォリオ担当ディレクターであるフィリップ・グッドマン氏は述べました。「当社の気候目標を達成するためには、耐久性の高い貯留を実現し、厳格なモニタリングおよび検証によって裏付けられたソリューションのスケール拡大を推進する必要があります。本契約は、カナダにおいて耐久性のある炭素除去を稼働させるために必要なインフラの整備を可能にする先住民主導の協働を支援するものであり、今後の追加プロジェクトの実現に向けた道筋を創出します。」

ノーススターは、開発および建設段階において約50人の地元雇用を創出し、施設の稼働後には最大10人の常時雇用を生み出す見込みであり、メドウレイク地域社会にとって貴重な雇用機会の創出につながります。さらに、本プロジェクトは、レストラン、ホテル、サービス事業者などの近隣企業への需要を高めることで、地域経済の活性化にも寄与します。

メドウレイク部族評議会（MLTC）について

MLTCは1981年に設立され、サスカチュワン州北西部に位置する9つのファースト・ネーションを代表しています。MLTCは、サスカチュワン州の経済に意義ある形で参画するために事業への投資を行い、同州の農村部および遠隔地域における経済的和解を支援しています。分配金の100％は9つのファースト・ネーションに還元され、地域経済の成長の促進、居留地内の教育の充実、医療、青少年および高齢者向けプログラム、住宅、ならびにその他の地域社会の社会的およびインフラニーズの充足に充てられます。

スバンテについて

スバンテは、バンクーバーのカナダ・ブリティッシュコロンビア州に本社を置く、統合型炭素管理企業です。同社は、ナノ構造化された固体吸着材フィルターおよびモジュール式回転コンタクター装置の製造、CO 2 回収技術のライセンス提供に加え、炭素回収・除去・貯留のバリューチェーン全体をカバーするプロジェクト開発サービスおよび資金提供を行っています。スバンテは、「2025 Global Cleantech 100 Hall of Fame」およびTIMEとStatistaによる「Top Greentech Companies of 2025」リストに選出されています。詳細はwww.svanteinc.comをご覧ください。

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