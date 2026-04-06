Svante y Meadow Lake Tribal Council acuerdan vender a Microsoft 626 000 toneladas de créditos de eliminación de carbono

VANCOUVER, Columbia Británica, y MEADOW LAKE, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante) y Meadow Lake Tribal Council (MLTC) anunciaron hoy que North Star Carbon Solutions LP firmó un acuerdo de compra con Microsoft para suministrar 626 000 toneladas de créditos de eliminación duradera de dióxido de carbono (CDR) durante un período de 15 años, provenientes del proyecto North Star de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS), en Saskatchewan, Canadá. La iniciativa se desarrolla en el marco de una alianza entre MLTC y Svante y se ubicará junto al MLTC Bioenergy Centre, en Meadow Lake.

Como parte del proyecto, se instalará una nueva planta de captura de carbono en el MLTC Bioenergy Centre, una instalación de generación de energía renovable que utiliza biomasa residual sostenible proveniente del aserradero contiguo, propiedad de MLTC, y de otras plantas forestales de la zona. La planta será propiedad de North Star Carbon Solutions LP, una sociedad integrada por MLTC y Carbon Alpha Corp., filial recientemente adquirida por Svante. A plena capacidad, podrá generar hasta 90 000 toneladas anuales de créditos de CDR, que se entregarán a Microsoft durante 15 años. El CO 2 capturado se transportará de forma segura y se almacenará de manera permanente en un sitio de almacenamiento geológico operado por North Star, lo que permite contar con un sistema integrado de eliminación de carbono, desde su origen hasta su almacenamiento final.

Se prevé que los créditos de CDR contemplados en el acuerdo cuenten con verificación independiente y se emitan conforme a estándares reconocidos, junto con prácticas estrictas de monitoreo, reporte y verificación (MRV). El proyecto utilizará biomasa residual y realizará un seguimiento integral de la captura, el transporte y el almacenamiento geológico permanente del CO 2 , con el objetivo de garantizar su durabilidad a largo plazo.

Svante financiará el proyecto hasta que se adopte la decisión de iniciar la construcción. El inicio de las operaciones comerciales está previsto para principios de 2029.

Scott Gardner, presidente de Svante Development Inc., señaló: “Este acuerdo marca un hito para BECCS en Canadá y refleja el liderazgo de Microsoft en eliminación de carbono. Su compromiso de compra como cliente ancla envía una señal clara al mercado sobre la calidad de los créditos de CDR de North Star y sobre la capacidad del mercado canadiense para desarrollar este tipo de proyectos”.

“Desde Meadow Lake Tribal Council celebramos el importante compromiso de compra de Microsoft para el proyecto North Star”, afirmó Jeremy Norman, jefe tribal de Meadow Lake Tribal Council. “Como proyecto canadiense de BECCS con participación indígena, y entre los primeros de su tipo, North Star refleja el compromiso histórico de las Naciones MLTC con el cuidado del territorio y la gestión forestal sostenible. También demuestra cómo el liderazgo indígena y el trabajo conjunto pueden impulsar soluciones climáticas, al tiempo que generan empleo y oportunidades económicas concretas para nuestras comunidades y la región”.

“Nos complace trabajar con North Star Carbon Solutions y Meadow Lake Tribal Council para impulsar iniciativas de eliminación de dióxido de carbono de alta calidad, con almacenamiento permanente”, señaló Phillip Goodman, director de la cartera de eliminación de carbono de Microsoft. “Para alcanzar nuestros objetivos climáticos, es clave escalar este tipo de proyectos, que garantizan almacenamiento seguro y cuentan con procesos rigurosos de monitoreo y verificación. Este acuerdo respalda una colaboración liderada por comunidades indígenas y contribuye a desarrollar la infraestructura necesaria para avanzar con la eliminación de carbono en Canadá, sentando las bases para futuros proyectos”.

Se estima que el proyecto generará alrededor de 50 empleos locales durante las etapas de desarrollo y construcción, y hasta 10 puestos permanentes una vez que la planta entre en operación, lo que representa oportunidades laborales relevantes para la comunidad de Meadow Lake. Además, la iniciativa impulsará la economía local al aumentar la demanda de comercios y servicios de la zona, como restaurantes, hoteles y proveedores.

Acerca de Meadow Lake Tribal Council (MLTC)

MLTC se fundó en 1981 y representa a nueve Primeras Naciones del noroeste de Saskatchewan. Invierte en empresas para participar activamente en la economía provincial y promover la reconciliación económica en zonas rurales y remotas. El 100 % de los ingresos se distribuye entre las nueve Primeras Naciones, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico local y fortalecer la educación en las reservas, la atención de la salud, los programas para jóvenes y personas mayores, la vivienda y otras necesidades sociales y de infraestructura comunitaria.

Acerca de Svante

Svante es una empresa integrada de gestión del carbono con sede en Vancouver, Canadá. Diseña y fabrica filtros sólidos nanoingenierizados y equipos modulares de contacto rotativo, además de otorgar licencias de tecnologías de captura de CO 2 y ofrecer servicios de desarrollo de proyectos y financiamiento a lo largo de toda la cadena de valor, desde la captura hasta la eliminación y el almacenamiento de carbono. Forma parte del Salón de la Fama del Global Cleantech 100 2025 y figura en el ranking de las principales empresas de tecnología limpia de 2025 elaborado por TIME y Statista. Para más información, visite www.svanteinc.com.

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