Het samenwerkingsverband tussen Svante en de Meadow Lake Tribal Council komt overeen om 626.000 ton koolstofverwijderingscredits aan Microsoft te verkopen
- Microsoft heeft toegezegd om 626.000 ton kredieten voor duurzame CO₂-verwijdering (CDR) af te nemen van het North Star BECCS-project in Saskatchewan, Canada. De leveringstermijn is 15 jaar.
- Inheems eigendom: North Star Carbon Solutions LP is een samenwerkingsverband tussen de Meadow Lake Tribal Council (MLTC) en Svante.
- Deze overeenkomst is de eerste Canadese BECCS-CDR-afnameovereenkomst van Microsoft en wordt beschouwd als de eerste in zijn soort in Canada waarbij inheemse eigenaren betrokken zijn.
- Het project bevindt zich in het MLTC Bioenergy Centre en wordt bevoorraad met duurzame afvalbiomassa afkomstig van de aangrenzende zagerij van MLTC.
VANCOUVER, British Columbia & MEADOW LAKE, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. en de Meadow Lake Tribal Council (MLTC) hebben vandaag bekendgemaakt dat North Star Carbon Solutions LP een afnameovereenkomst met Microsoft heeft gesloten voor de levering van 626.000 ton duurzame CO₂-verwijderingscredits (CDR). Deze worden geleverd gedurende een looptijd van 15 jaar vanuit het North Star-project voor bio-energie met koolstofafvang en -opslag (BECCS) in Saskatchewan, Canada.
