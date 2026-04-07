A helyi gazdasági növekedés előmozdítása érdekében a Szaúdi Fejlesztési Alap 15 millió dolláros megállapodást köt a Palau Köztársasággal

NGERULMUD, Palau--(BUSINESS WIRE)--A Szaúdi Fejlesztési Alap (SFD) a mai napon 15 millió dolláros fejlesztési hitelmegállapodást írt alá a Palau Köztársasággal, amely a csendes-óceáni szigetországban az Alap történetének első fejlesztési partnerségét szimbolizálja.

A megállapodást Őexcellenciája Sultan Abdulrahman Al-Marshad, az SFD vezérigazgatója, valamint Őexcellenciája Surangel S. Whipps Jr., a Palau Köztársaság elnöke írta alá egy Palau fővárosában, Ngerulmudban megrendezett ünnepségen.

A 15 millió dolláros fejlesztési hitel Palau Nemzeti Fejlesztési Bankján keresztül kerül folyósításra. A helyi gazdaság fellendítését célzó finanszírozás a palau-i fejlesztők, vállalkozások és vállalkozók által irányított projekteket támogatja majd. Palau nemzeti prioritásaival összhangban az alapok katalizálni fogják a nagyszabású kezdeményezéseket, illetve elősegítik a fenntartható, helyi szintű gazdasági növekedést.

Ez a megállapodás az SFD folyamatos elkötelezettségét tükrözi a fejlődő kis szigetországok (SIDS) iránt, miután ez idáig 18 karibi és csendes-óceáni szigetállamban támogatott fejlesztési projekteket. Finanszírozásán keresztül az SFD hozzájárul a gazdaság ellenálló képességének megerősítéséhez, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítéséhez, valamint a fenntartható fejlődés lehetővé tételéhez a fejlődő gazdaságokban.

Őexcellenciája Surangel S. Whipps Jr., a Palau Köztársaság elnöke mély háláját fejezte ki a segítségért. Megjegyezte: „Ez a megállapodás a finanszírozás Nemzeti Fejlesztési Bankunkon keresztül történő folyósításával egy erősebb palau-i gazdaság kiépítéséről szól, hogy a palau-i fejlesztők, vállalkozások és vállalkozók olyan új projekteket vezethessenek, amelyek munkahelyeket teremtenek, beruházásokat szabadítanak fel, és több értéket tartanak meg itthon. Ugyanakkor a megfizethető, a klímaváltozás hatásaival szemben ellenálló lakhatás előtérbe helyezésével megerősítjük közösségeinket, a fiatalok számára több okot adunk arra, hogy Palauban építsék jövőjüket, illetve rugalmasabb gazdasági alapot teremtünk a következő generációk számára.”

Őexcellenciája Sultan Abdulrahman Al-Marshad, az SFD vezérigazgatója elmondta: „Büszkék vagyunk arra, hogy elindíthatjuk első együttműködésünket a Palau Köztársasággal. A létfontosságú finanszírozáshoz való hozzáférés bővítése révén a helyi vállalkozókat szeretnénk támogatni és a palau-i emberek ellenálló jövőjét biztosítani. A jelen megállapodás megtestesíti azon széleskörű küldetésünket, hogy előmozdítsuk a jólétet a szigetországokban.”

1974-es alapítása óta az SFD koncessziós finanszírozással támogatja a fejlődő országokat, világszerte hozzájárulva a fenntartható társadalmi és gazdasági növekedéshez.

Amit a Szaúdi Fejlesztési Alapról tudni érdemes:

A Szaúdi Fejlesztési Alap (SFD) olyan kormányzati intézmény, amely kedvezményes fejlesztési kölcsönöket nyújt fejlődő országokban zajló projektek és programok finanszírozására.

1974-es alapítása óta az SFD ez idáig több mint 800 projektet és programot finanszírozott 100-nál is több országban, amelyek összértéke meghaladja a 22 milliárd amerikai dollárt. Ezek a projektek többek között olyan ágazatokat ölelnek fel, mint a közlekedés és kommunikáció, a szociális infrastruktúra, a mezőgazdaság, az energia, az ipar és a bányászat. Ezek a projektek hozzájárulnak a társadalmi-gazdasági növekedéshez, illetve a hátrányos helyzetű közösségek életszínvonalának javításához az arra leginkább rászoruló országokban. Az SFD tevékenységeit a nemzetközi fejlesztési elvek vezérlik, és támogatják az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljainak elérését. Az Alap a regionális és nemzetközi szervezetekkel való partnerségek révén a fejlesztési együttműködés megerősítésén is dolgozik.

*Forrás: AETOSWire

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.