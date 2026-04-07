A helyi gazdasági növekedés előmozdítása érdekében a Szaúdi Fejlesztési Alap 15 millió dolláros megállapodást köt a Palau Köztársasággal

original Saudi Fund for Development Signs USD 15 Million Agreement with the Republic of Palau to Drive Local Economic Growth (Photo: AETOSWire)

NGERULMUD, Palau--(BUSINESS WIRE)--A Szaúdi Fejlesztési Alap (SFD) a mai napon 15 millió dolláros fejlesztési hitelmegállapodást írt alá a Palau Köztársasággal, amely a csendes-óceáni szigetországban az Alap történetének első fejlesztési partnerségét szimbolizálja.

A megállapodást Őexcellenciája Sultan Abdulrahman Al-Marshad, az SFD vezérigazgatója, valamint Őexcellenciája Surangel S. Whipps Jr., a Palau Köztársaság elnöke írta alá egy Palau fővárosában, Ngerulmudban megrendezett ünnepségen.

A 15 millió dolláros fejlesztési hitel Palau Nemzeti Fejlesztési Bankján keresztül kerül folyósításra. A helyi gazdaság fellendítését célzó finanszírozás a palau-i fejlesztők, vállalkozások és vállalkozók által irányított projekteket támogatja majd. Palau nemzeti prioritásaival összhangban az alapok katalizálni fogják a nagyszabású kezdeményezéseket, illetve elősegítik a fenntartható, helyi szintű gazdasági növekedést.

Ez a megállapodás az SFD folyamatos elkötelezettségét tükrözi a fejlődő kis szigetországok (SIDS) iránt, miután ez idáig 18 karibi és csendes-óceáni szigetállamban támogatott fejlesztési projekteket. Finanszírozásán keresztül az SFD hozzájárul a gazdaság ellenálló képességének megerősítéséhez, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítéséhez, valamint a fenntartható fejlődés lehetővé tételéhez a fejlődő gazdaságokban.

Őexcellenciája Surangel S. Whipps Jr., a Palau Köztársaság elnöke mély háláját fejezte ki a segítségért. Megjegyezte: „Ez a megállapodás a finanszírozás Nemzeti Fejlesztési Bankunkon keresztül történő folyósításával egy erősebb palau-i gazdaság kiépítéséről szól, hogy a palau-i fejlesztők, vállalkozások és vállalkozók olyan új projekteket vezethessenek, amelyek munkahelyeket teremtenek, beruházásokat szabadítanak fel, és több értéket tartanak meg itthon. Ugyanakkor a megfizethető, a klímaváltozás hatásaival szemben ellenálló lakhatás előtérbe helyezésével megerősítjük közösségeinket, a fiatalok számára több okot adunk arra, hogy Palauban építsék jövőjüket, illetve rugalmasabb gazdasági alapot teremtünk a következő generációk számára.”

Őexcellenciája Sultan Abdulrahman Al-Marshad, az SFD vezérigazgatója elmondta: „Büszkék vagyunk arra, hogy elindíthatjuk első együttműködésünket a Palau Köztársasággal. A létfontosságú finanszírozáshoz való hozzáférés bővítése révén a helyi vállalkozókat szeretnénk támogatni és a palau-i emberek ellenálló jövőjét biztosítani. A jelen megállapodás megtestesíti azon széleskörű küldetésünket, hogy előmozdítsuk a jólétet a szigetországokban.”

1974-es alapítása óta az SFD koncessziós finanszírozással támogatja a fejlődő országokat, világszerte hozzájárulva a fenntartható társadalmi és gazdasági növekedéshez.

Amit a Szaúdi Fejlesztési Alapról tudni érdemes:

A Szaúdi Fejlesztési Alap (SFD) olyan kormányzati intézmény, amely kedvezményes fejlesztési kölcsönöket nyújt fejlődő országokban zajló projektek és programok finanszírozására.

1974-es alapítása óta az SFD ez idáig több mint 800 projektet és programot finanszírozott 100-nál is több országban, amelyek összértéke meghaladja a 22 milliárd amerikai dollárt. Ezek a projektek többek között olyan ágazatokat ölelnek fel, mint a közlekedés és kommunikáció, a szociális infrastruktúra, a mezőgazdaság, az energia, az ipar és a bányászat. Ezek a projektek hozzájárulnak a társadalmi-gazdasági növekedéshez, illetve a hátrányos helyzetű közösségek életszínvonalának javításához az arra leginkább rászoruló országokban. Az SFD tevékenységeit a nemzetközi fejlesztési elvek vezérlik, és támogatják az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljainak elérését. Az Alap a regionális és nemzetközi szervezetekkel való partnerségek révén a fejlesztési együttműködés megerősítésén is dolgozik.

*Forrás: AETOSWire

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Nawaf Alojrush, Sajtókapcsolatokért felelős igazgató, Szaúdi Fejlesztési Alap
alojrush@sfd.gov.sa
+966112714148

More News From Saudi Fund for Development

A Saudi Fund for Development bejelentette Szerbiában való első megjelenését három, összesen 205 millió $ értékű fejlesztési projekt finanszírozásával

BELGRÁD, Szerbia--(BUSINESS WIRE)--A Saudi Fund for Development (SFD) három, összesen 205 millió $ értékű, fejlesztési célú hitelmegállapodást kötött a Szerb Köztársasággal a mezőgazdaságot, az oktatást és az energiaágazatot támogató kulcsfontosságú projektek finanszírozása céljából. Az SFD első szerbiai megjelenését fémjelző partnerség célja, hogy elősegítse az ország hosszú távú társadalmi-gazdasági növekedését. A megállapodásokat H.E. Sultan Al-Marshad, az SFD ügyvezető igazgatója és H.E. Si...

A Szaúdi Fejlesztési Alap több mint 20 milliárd dolláros fejlesztési hozzájárulással ünnepli 50 éves globális hatását

RIJÁD, Szaúd-Arábia--(BUSINESS WIRE)--A Szaúdi Fejlesztési Alap (SFD) a mai napon ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját Rijádban, „50 Years of Global Impact” (50 év globális hatása) címmel. Az eseményen kulcsfontosságú fejlesztési partnerek vettek részt, hogy reflektáljanak az SFD a fenntartható fejlődéshez világszerte tett jelentős hozzájárulására. Az elmúlt öt évtized során az SFD több mint 20 milliárd dollárt különített el több mint 800 fejlesztési projekt és program finanszírozására olya...

A Szaúdi Fejlesztési Alap jubileumi eseményt rendez, hogy megünnepelje 50 éves fennállásának globális hatását

RIJÁD, Szaúd-Arábia--(BUSINESS WIRE)--2024. szeptember 1-jén, a Celebrating 50 Years of Global Impact (50 éves globális hatásának megünneplése) keretében a Szaúdi Fejlesztési Alap (SFD) gálavacsorának ad otthont, hogy megemlékezzen a fenntartható globális fejlődés és haladás öt évtizedéről. 1974-es megalakulása óta az SFD a Szaúd-Arábiai Királyság fő nemzetközi fejlesztési ága, amely a fenntartható fejlődésre irányuló kezdeményezéseket támogatja Afrikában, Ázsiában és a csendes-óceáni térségben...
Back to Newsroom