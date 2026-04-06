Le partenariat entre les conseils tribaux de Svante et de Meadow Lake prévoit de vendre à Microsoft 626 000 tonnes de crédits carbone

VANCOUVER, Colombie-Britannique et MEADOW LAKE, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante) et le Conseil tribal de Meadow Lake (MLTC) ont annoncé aujourd'hui que North Star Carbon Solutions LP a conclu un accord d'achat avec Microsoft pour la livraison de 626 000 tonnes de crédits d'élimination durable et de stockage du dioxyde de carbone (CSC) sur une période de 15 ans. Ces crédits proviennent du projet de bioénergie avec capture et stockage du carbone (BECCS) North Star, situé en Saskatchewan, au Canada. Ce projet, développé en partenariat par le MLTC et Svante, sera co-implanté au Centre de bioénergie du MLTC à Meadow Lake.

Dans le cadre de ce projet, une nouvelle usine de capture du carbone sera mise en place au Centre de bioénergie du MLTC, à savoir un site de production d'énergie renouvelable alimentée par de la biomasse résiduelle durable provenant de la scierie adjacente appartenant au MLTC et d'autres scieries locales de produits forestiers. La nouvelle usine sera la propriété de North Star Carbon Solutions LP, une coentreprise entre le MLTC et Carbon Alpha Corp., filiale récemment acquise par Svante. À pleine capacité, l'usine de capture du carbone produira jusqu'à 90 000 tonnes de crédits CSC par an et en fournira à Microsoft sur une période de 15 ans. Le CO 2 capturé sera transporté en toute sécurité et stocké de façon permanente sur un site de stockage géologique appartenant au projet North Star et exploité par ce dernier, offrant ainsi un système entièrement intégré d'élimination du carbone, de la source au puits.

Les crédits de capture et de stockage du carbone (CSC) fournis dans le cadre de cet accord devraient faire l'objet d'une vérification indépendante et être émis conformément aux normes applicables en matière de crédits d'élimination du carbone et à des pratiques rigoureuses de suivi, de notification et de vérification (SNV). Le projet North Star prévoit d'utiliser de la biomasse résiduelle et de surveiller la capture, le transport et le stockage géologique permanent du CO 2 afin de préserver sa durabilité à long terme.

Svante assurera l'intégralité du financement nécessaire jusqu'à la décision de lancement des travaux. La mise en service commerciale est prévue pour début 2029.

Scott Gardner, président de Svante Development Inc., a déclaré : « Nous nous réjouissons de cet accord historique de la technologie BECCS au Canada, fruit du leadership de Microsoft dans l'élimination du carbone. L’engagement d'achat de référence de Microsoft envoie un signal fort au marché quant à la qualité du CSC de North Star et à la capacité du marché canadien à réaliser de tels projets. »

« Le Conseil tribal de Meadow Lake se réjouit de l’important engagement d'achat de Microsoft pour le projet North Star », a déclaré Jeremy Norman, chef du Conseil tribal de Meadow Lake. « En tant que projet de BECCS détenu par des Autochtones canadiens et considéré comme l’un des premiers du genre, North Star témoigne de l’engagement de longue date des Nations membres du Conseil tribal de Meadow Lake envers la gestion responsable des terres et la gestion durable des forêts. Ce projet montre comment le leadership et la collaboration des Autochtones peuvent faire progresser les solutions climatiques tout en favorisant la création d’emplois valorisants et des perspectives économiques pour nos Nations membres et la communauté environnante. »

« Nous sommes très heureux de collaborer avec North Star Carbon Solutions et le Conseil tribal de Meadow Lake afin de faire progresser des solutions d'élimination du dioxyde de carbone durables de haute qualité », a déclaré Phillip Goodman, directeur du portefeuille Capture de carbone chez Microsoft. « Pour atteindre nos objectifs climatiques, nous devons favoriser le déploiement à grande échelle de solutions permettant un stockage durable et garantissant un suivi et une vérification rigoureux. Cet accord permet une collaboration menée par les Autochtones mettant en place l’infrastructure nécessaire au déploiement de l'élimination du carbone durable au Canada, ouvrant ainsi la voie à d’autres projets avec le temps. »

On prévoit la création d'environ 50 emplois locaux pendant la phase de développement et de construction du projet North Star, et jusqu'à 10 emplois permanents une fois l'usine entrée en service, avec de précieuses opportunités d'emploi à la clé pour la communauté de Meadow Lake. De plus, ce projet soutiendra l'économie locale en stimulant la demande des commerces de proximité comme les restaurants, les hôtels et les prestataires de services.

À propos du Meadow Lake Tribal Council (MLTC)

Fondée en 1981, le MLTC représente neuf des Premières Nations du nord-ouest de la Saskatchewan. Il investit dans des entreprises afin de favoriser leur participation active à l’économie de la province et soutenir la réconciliation économique dans cette région rurale et éloignée. La totalité des distributions est versée aux neuf Premières Nations afin de stimuler la croissance économique locale et renforcer l’éducation, les soins de santé, les programmes pour les jeunes et les aînés, le logement ainsi que d'autres besoins sociaux et infrastructurels des communautés.

À propos de Svante

Svante est une entreprise de gestion du carbone entièrement intégrée, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Elle fabrique des filtres d'absorbant solide par nano-ingénierie ainsi que des machines à contacteur rotatif modulaires, octroie des licences pour des technologies de capture du CO 2 et propose des services de développement de projets et des financements couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de capture, d'élimination et de stockage du carbone. Svante figure au palmarès Global Cleantech 100 de 2025 et dans la liste des meilleures entreprises de technologies vertes de 2025 établie par TIME et Statista. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.svanteinc.com.

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