Svante与Meadow Lake Tribal Council达成合作协议，拟向微软出售62.6万吨碳移除信用额度

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华及萨斯喀彻温省梅多湖--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Svante Technologies Inc.（以下简称“Svante”）与Meadow Lake Tribal Council（以下简称“MLTC”）今日联合宣布，North Star Carbon Solutions LP已与微软签署一项承购协议，将在未来15年内交付总计62.6万吨高耐久性二氧化碳移除（CDR）信用额度。上述信用额度将来源于位于加拿大萨斯喀彻温省的North Star生物能源碳捕集与封存（BECCS）项目。该项目由MLTC与Svante共同开发，并将与位于梅多湖的MLTC生物能源中心协同布局建设。

作为该项目的重要组成部分，一座全新的碳捕集装置将建设于MLTC生物能源中心。该中心为一座可再生能源发电设施，其原料来源于MLTC所拥有的毗邻锯木厂及其他本地林产品加工厂所提供的可持续废弃生物质。该碳捕集装置将由North Star Carbon Solutions LP持有，该公司为MLTC与Svante近期收购的子公司Carbon Alpha Corp.共同组建的合作实体。在达产条件下，该碳捕集装置每年最高可产生约9万吨二氧化碳移除（CDR）信用额度，并将在为期15年的周期内持续向微软交付相关信用额度。所捕集的二氧化碳 将通过安全运输方式输送至由North Star持有并运营的地质封存场址，实现永久封存，从而构建起覆盖“源头捕集—运输—终端封存”的一体化碳移除体系。

根据该协议交付的二氧化碳移除（CDR）信用额度，预计将依据适用的碳移除核证标准，在完善且严格的监测、报告与核证（MRV）体系下完成独立核查与签发。North Star项目拟采用废弃生物质作为原料，并对二氧化碳 的捕集、运输及永久地质封存全过程实施系统性监测，以支撑其碳移除效果的长期稳定性与耐久性。

在作出最终建设决策前，Svante将负责提供项目所需的全部资金支持。项目计划于2029年初投入商业运营。

Svante Development Inc.总裁Scott Gardner表示：“我们对这一在加拿大落地的里程碑式BECCS协议深感振奋。该协议的达成，离不开微软在碳移除领域的前瞻引领。微软作为锚定承购方所作出的长期承诺，向市场释放了强有力的信号——既印证了North Star所提供CDR信用额度的高质量，也体现出加拿大市场已具备推进此类项目实施的成熟基础。”

Meadow Lake Tribal Council部落首领Jeremy Norman表示：“我们对微软就North Star项目作出的重要承购承诺表示欢迎。作为一个由加拿大原住民持有的BECCS项目，North Star被认为是同类项目中的先行案例之一，充分体现了MLTC各成员部族长期以来在土地守护与可持续森林经营方面的坚定承诺。该项目有力表明，在原住民主导与多方协作下，既能够推动气候解决方案的落地，也能够为成员部族及周边社区创造切实的就业机会与经济发展空间。”

微软碳移除投资组合总监Phillip Goodman表示：“我们很高兴与North Star Carbon Solutions及Meadow Lake Tribal Council展开合作，共同推动高质量、具备长期耐久性的二氧化碳移除。为实现既定气候目标，我们亟需加快规模化部署能够实现长期封存、并以严格监测与核证体系为支撑的解决方案。本次协议支持原住民主导的合作模式，助力在加拿大构建高耐久碳移除所需的关键基础设施，并为后续更多项目的推进奠定路径。”

North Star项目预计将在开发及建设阶段创造约50个本地就业岗位，并在设施投入运营后提供多达10个持续性岗位，为Meadow Lake社区带来切实的就业机会。同时，项目还将通过带动周边餐饮、酒店及各类服务业需求的增长，进一步促进当地经济活力的提升。

关于Meadow Lake Tribal Council（MLTC）

Meadow Lake Tribal Council（MLTC）成立于1981年，代表位于萨斯喀彻温省西北部的九个第一民族（First Nations）。MLTC通过投资各类企业，积极参与萨斯喀彻温省的经济发展，在该省农村及偏远地区推动具有实质意义的经济和解进程。其全部收益分配（100%）均回流至这九个第一民族，用于促进当地经济增长，并支持保留地教育、医疗服务、青少年与长者项目、住房建设以及其他社区社会与基础设施发展需求。

关于Svante

Svante是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的全流程碳管理公司。公司专注于制造纳米工程固体吸附剂滤材及模块化旋转接触器设备，提供二氧化碳 捕集技术授权，并开展项目开发及资本支持服务，业务覆盖碳捕集、碳移除与碳封存的完整价值链。Svante已入选2025年全球清洁技术100强名人堂（Global Cleantech 100 Hall of Fame），并荣登《时代》杂志（TIME）与Statista联合发布的“2025年全球顶尖绿色科技公司”榜单。更多信息请访问：www.svanteinc.com。

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