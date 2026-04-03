Enry’s Island presenta “Enry’s Island Adventures”: el Venture Capital se convierte en un videojuego y lanza el movimiento “Strap” en Kickstarter

ISLAS TREMITI, Italia & VIENA & NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Enry’s Island SpA (WBAG: EIOS), el primer Venture Builder cotizado del mundo, anunció hoy el próximo lanzamiento en Kickstarter de Enry’s Island Adventures (EIA), desarrollado por su empresa participada con sede en Nueva York, Enry’s Island Adventures LLC.

El videojuego ha sido diseñado para hacer que el venture capital sea accesible para las nuevas generaciones, transformando la creación de startups en una experiencia de juego atractiva y social. Tras tres años de investigación y desarrollo, EIA introduce un modelo “bleisure” (business + leisure): los jugadores aprenden a lanzar y gestionar startups a través de una jugabilidad que incluye KPIs empresariales reales, una isla personal personalizable y en constante evolución, modos multijugador tanto síncronos como asíncronos, eventos sociales y misiones estacionales impulsadas por la comunidad.

La “revolución del VC”: enseñar y democratizar a través del juego

“Comparto la idea de Elon Musk de que la mejor forma de enseñar es a través de un videojuego, y esto es aún más cierto cuando se trata de enseñar a las startups cómo operar con éxito y evitar los errores más comunes”, afirmó Luigi Valerio Rinaldi, presidente de Enry’s Island.

Enry’s Island sostiene además que “la creatividad y la innovación siempre surgen de las periferias de los sistemas sociales”, posicionando a EIA como un método escalable para llevar las mejores prácticas de desarrollo empresarial más allá de los hubs tradicionales del venture capital.

Del B2B al “blue ocean” de los microinversores

Desde su entrada en la Bolsa de Viena en 2023, Enry’s Island ha registrado un crecimiento del +132% en el precio de la acción y del +220% en la capitalización de mercado en los últimos 18 meses.

“Hemos consolidado nuestra presencia en el panorama institucional B2B, pero el futuro es B2C”, declaró Alessandro Pacciana, miembro del Consejo de Administración de Enry’s Island y profesional con 30 años de experiencia en banca internacional. “Vemos a los gamers como los protagonistas del venture capital del mañana. Nos dirigimos a ese blue ocean de millones de microinversores que pueden reescribir las reglas de las finanzas globales.”

Por qué los estudios de desarrollo de videojuegos se unen a Enry’s Island

Enry’s Island se dirige a desarrolladores de videojuegos que buscan algo más que capital: buscan una verdadera alianza, experiencia operativa, oportunidades de salida y acceso a un ecosistema de vanguardia. La compañía confirmó que invertirá más de 5 millones de euros en 10 estudios de desarrollo de videojuegos en 2026 y que ya ha abierto el proceso de solicitud a nivel global.

La visión de los expertos: cerrar la brecha

“Lo que destaca aquí es la alineación entre capital y ejecución. En el mercado actual, la financiación por sí sola no es suficiente; los estudios necesitan un apoyo estructurado que abarque producto, mercado y escalabilidad. Este modelo cierra esa brecha de una manera que puede generar resultados más predecibles tanto para los estudios como para los inversores”, señaló Muhammad Hammad Arshad, venture partner y especialista en el sector gaming.

Más que un juego: el “startup lifestyle” y el “strap”

EIA también aspira a impulsar un movimiento cultural. Los patrocinadores de Kickstarter tendrán acceso a recompensas fuera de lo convencional, vinculadas al estilo de vida de los founders, entre ellas zapatillas y sudaderas exclusivas creadas en colaboración con diseñadores de primer nivel, junto con el lanzamiento de “strap” (startup rap).

Este nuevo género musical, creado con productores de nivel internacional, fusiona vaporwave, atmósferas retro de los años 80 y beats inspirados en los videojuegos para contar la verdadera historia de la construcción de una empresa.

Lanzamiento de la campaña y participación

El lanzamiento de la campaña en Kickstarter está previsto para mayo de 2026 y será gestionado desde Nueva York con alcance internacional. Los estudios de desarrollo de videojuegos y las productoras pueden postularse a través de los canales oficiales del sitio web de Enry’s Island para ser considerados dentro del portafolio y ecosistema 2026.

Para más información y para unirse a la comunidad: **enrysisland.com

Acerca de Enry’s Island SpA

Enry’s Island es el primer Venture Builder cotizado del mundo, con sede en Italia y presencia global, y apoya a una cartera de más de 30 compañías a través de un framework propietario de aceleración y financiación.

Enry’s Island Adventures LLC, con sede en Wall Street, Nueva York, se centra en la convergencia entre gaming y finanzas para educar e inspirar a la próxima generación de emprendedores globales.