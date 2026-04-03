Enry’s Island presenta “Enry’s Island Adventures”: il Venture Capital diventa un videogioco e lancia il movimento “Strap” su Kickstarter

ISOLE TREMITI, Italia & VIENNA & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Enry’s Island SpA (WBAG: EIOS), il primo Venture Builder quotato al mondo, ha annunciato oggi l’imminente lancio su Kickstarter di Enry’s Island Adventures (EIA), sviluppato dalla propria società in portafoglio con sede a New York, Enry’s Island Adventures LLC.

Il videogioco è stato progettato per rendere il venture capital accessibile alle nuove generazioni, trasformando la creazione di startup in un’esperienza di gioco coinvolgente e sociale. Dopo tre anni di ricerca e sviluppo, EIA introduce un modello “bleisure” (business + leisure): i giocatori imparano ad avviare e gestire startup attraverso un gameplay che include KPI aziendali reali, un’isola personale personalizzabile e in continua evoluzione, modalità multiplayer sia sincrone sia asincrone, eventi sociali e missioni stagionali guidate dalla community.

La “rivoluzione del VC”: insegnare e democratizzare attraverso il gioco

“Condivido l’idea di Elon Musk secondo cui il modo migliore per insegnare è attraverso un videogioco, e questo è ancora più vero quando si tratta di insegnare alle startup come operare con successo ed evitare gli errori più comuni”, ha dichiarato Luigi Valerio Rinaldi, Presidente di Enry’s Island.

Enry’s Island sostiene inoltre che “creatività e innovazione nascono sempre dalle periferie dei sistemi sociali”, posizionando EIA come un metodo scalabile per portare le migliori pratiche di sviluppo d’impresa oltre i tradizionali hub del venture capital.

Dal B2B al “blue ocean” dei micro-investitori

Dal suo ingresso alla Borsa di Vienna nel 2023, Enry’s Island ha registrato una crescita del +132% del prezzo delle azioni e del +220% della capitalizzazione di mercato negli ultimi 18 mesi.

“Abbiamo consolidato la nostra presenza nel panorama istituzionale B2B, ma il futuro è B2C”, ha dichiarato Alessandro Pacciana, membro del Consiglio di Amministrazione di Enry’s Island e professionista con 30 anni di esperienza nel banking internazionale. “Vediamo i gamer come i protagonisti del venture capital di domani. Ci rivolgiamo a quel blue ocean di milioni di micro-investitori che possono riscrivere le regole della finanza globale.”

Perché gli studi di game development scelgono Enry’s Island

Enry’s Island si rivolge agli sviluppatori di videogiochi che cercano più del solo capitale: cercano una vera partnership, competenze operative, opportunità di exit e accesso a un ecosistema all’avanguardia. La società ha confermato che investirà oltre 5 milioni di euro in 10 studi di sviluppo videoludico nel 2026 e sta ora aprendo le candidature a livello globale.

Il punto di vista degli esperti: colmare il divario

“Ciò che emerge con forza qui è l’allineamento tra capitale ed execution. Nel mercato di oggi il solo finanziamento non basta; gli studi hanno bisogno di un supporto strutturato che copra prodotto, mercato e scalabilità. Questo modello colma tale divario in un modo che può creare risultati più prevedibili sia per gli studi sia per gli investitori”, ha dichiarato Muhammad Hammad Arshad, venture partner e specialista del settore gaming.

Più di un gioco: la “startup lifestyle” e lo “strap”

EIA punta anche ad avviare un movimento culturale. I sostenitori della campagna Kickstarter avranno accesso a ricompense fuori dagli schemi, legate al lifestyle dei founder, tra cui sneaker e hoodie esclusive create in collaborazione con designer di primo livello, insieme al lancio dello “strap” (startup rap).

Questo nuovo genere musicale, creato con producer di livello internazionale, fonde vaporwave, atmosfere rétro anni ’80 e beat ispirati ai videogiochi per raccontare la vera storia della costruzione di un’impresa.

Lancio della campagna e modalità di partecipazione

La campagna Kickstarter è prevista per maggio 2026 e sarà gestita da New York con una portata internazionale. Gli studi di sviluppo videoludico e le case di produzione possono candidarsi attraverso i canali ufficiali presenti sul sito di Enry’s Island per essere presi in considerazione nel portafoglio e nell’ecosistema 2026.

Per maggiori informazioni e per unirsi alla community: **enrysisland.com

Informazioni su Enry’s Island SpA

Enry’s Island è il primo Venture Builder quotato al mondo, con sede in Italia e presenza globale, e supporta un portafoglio di oltre 30 società attraverso un framework proprietario di accelerazione e funding.

Enry’s Island Adventures LLC, con sede a Wall Street, New York, si concentra sulla convergenza tra gaming e finanza per educare e ispirare la prossima generazione di imprenditori globali.