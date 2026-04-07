Enry’s Island dévoile « Enry’s Island Adventures » : le capital-risque se transforme en jeu vidéo et lance le mouvement « Strap » sur Kickstarter

ÎLES TREMITI, Italie, VIENNE et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Enry’s Island SpA (WBAG : EIOS), le premier Venture Builder coté en bourse au monde, a annoncé aujourd’hui le lancement prochain sur Kickstarter d’Enry’s Island Adventures (EIA), développé par sa société en portefeuille basée à New York, Enry’s Island Adventures LLC.

Le jeu est conçu pour rendre le capital-risque accessible aux nouvelles générations, en transformant la création de startups en une expérience de jeu captivante et sociale. Après trois ans de R&D, EIA introduit un modèle de « bleisure » (business + loisirs) : les joueurs apprennent à lancer et à gérer des startups à travers un gameplay qui inclut de véritables KPI d’entreprise, une île personnelle personnalisable et évolutive, des modes multijoueurs synchrones et asynchrones, des événements sociaux et des missions saisonnières animées par la communauté.

La « révolution du capital-risque » : enseigner et démocratiser par le jeu

« Je partage l’avis d’Elon Musk selon lequel le meilleur moyen d’enseigner est le jeu vidéo, et cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’apprendre aux startups comment fonctionner avec succès et éviter les pièges courants », déclare Luigi Valerio Rinaldi, président d’Enry’s Island.

Enry’s Island soutient en outre que « la créativité et l’innovation proviennent toujours de la périphérie des systèmes sociaux », positionnant l’EIA comme une méthode évolutive permettant de diffuser les meilleures pratiques de développement commercial au-delà des pôles traditionnels de capital-risque.

Du B2B à l’« océan bleu » des micro-investisseurs

Depuis son entrée à la Bourse de Vienne en 2023, Enry’s Island a enregistré une hausse de +132 % du cours de son action et une croissance de +220 % de sa capitalisation boursière au cours des 18 derniers mois.

« Nous avons consolidé notre présence dans le paysage B2B institutionnel, mais l’avenir est au B2C », déclare Alessandro Pacciana, membre du conseil d’administration d’Enry’s Island et vétéran de la banque internationale depuis 30 ans. « Nous considérons les gamers comme les protagonistes du capital-risque de demain. Nous visons cet océan bleu composé de millions de micro-investisseurs capables de réécrire les règles de la finance mondiale. »

Pourquoi les studios de développement de jeux rejoignent Enry’s Island

Enry’s Island invite les développeurs de jeux qui recherchent plus qu’un simple apport de capitaux : ils veulent un véritable partenariat, une expertise opérationnelle, des opportunités de sortie et l’accès à un écosystème de pointe. La société a confirmé qu’elle investirait plus de 5 millions d’euros dans 10 studios de développement de jeux en 2026 et ouvre désormais les candidatures à l’échelle mondiale.

Avis d’expert : combler le fossé

« Ce qui ressort ici, c’est l’alignement entre le capital et l’exécution. Sur le marché actuel, le financement seul ne suffit pas ; les studios ont besoin d’un soutien structuré couvrant le produit, le marché et l’évolutivité. Ce modèle comble ce fossé d’une manière qui permet d’obtenir des résultats plus prévisibles tant pour les studios que pour les investisseurs », déclare Muhammad Hammad Arshad, partenaire de capital-risque et spécialiste du jeu vidéo.

Plus qu’un jeu : le « mode de vie startup » et « strap »

EIA vise également à susciter un mouvement culturel. Les contributeurs Kickstarter auront accès à des récompenses « hors des sentiers battus » liées au mode de vie des fondateurs, notamment des baskets et des sweats à capuche exclusifs créés en collaboration avec des designers de premier plan, parallèlement au lancement du « strap » (pour startup rap). Ce nouveau genre musical, créé avec des producteurs de renommée mondiale, mêle vaporwave, ambiance rétro des années 80 et rythmes de jeux vidéo pour raconter l’histoire vraie de la création d’une entreprise.

Lancement de la campagne et participation

La campagne Kickstarter devrait être lancée en mai 2026, gérée depuis New York avec une portée internationale. Les studios de développement de jeux et les maisons de production peuvent postuler via les canaux officiels sur le site Web d’Enry’s Island afin d’être pris en considération pour le portefeuille et l’écosystème de 2026.

Pour plus d’informations et pour rejoindre la communauté : https://enrysisland.com/

À propos d’Enry’s Island SpA Enry’s Island est le premier Venture Builder coté en bourse au monde. Basé en Italie et présent à l’échelle mondiale, il soutient un portefeuille de plus de 30 entreprises grâce à un cadre propriétaire d’accélération et de financement. Enry’s Island Adventures LLC, basée à Wall Street (New York), se concentre sur la convergence entre le jeu vidéo et la finance afin de former et d’inspirer la prochaine génération d’entrepreneurs mondiaux.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.