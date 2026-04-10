Neuphonic y Rapport llevan los humanos digitales en tiempo real al hardware cotidiano
Una nueva colaboración ofrece avatares que se procesan íntegramente en el dispositivo en menos de 100 ms, lo que permite crear personajes de IA realistas y ampliables para juegos, películas y medios interactivos
LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Neuphonic y Rapport (una división de Speech Graphics) han anunciado hoy una alianza para ofrecer lo que consideran uno de los primeros sistemas de humanos digitales fotorrealistas y totalmente en tiempo real que funcionan íntegramente con hardware de CPU estándar.
Esta colaboración combina la tecnología de conversión de texto a voz de latencia ultrabaja de Neuphonic con Rapport, una plataforma interactiva de juego de roles con avatares con tecnología de IA que utiliza la tecnología de animación facial y de cuerpo completo en tiempo real de Speech Graphics, probada en producciones y empleada en videojuegos como Call of Duty, The Last of Us Part II y Hogwarts Legacy.
