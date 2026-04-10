Neuphonic und Rapport erweitern häufig genutzte Hardware um „digitale Menschen" in Echtzeit

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Neuphonic und Rapport (eine Abteilung von Speech Graphics) haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, durch die sie in der Lage sein werden, die ihrer Meinung nach ersten fotorealistischen digitalen Systeme zur Darstellung von Menschen in Echtzeit zu ermöglichen, die ganz auf gängiger CPU-Hardware laufen.

Bei der Zusammenarbeit wird Neuphonic ’s Technologie für Sprachausgabe mit Rapport's interaktiver Plattform für Rollenspiel von KI-Avataren kombiniert. Diese wird von der in der Produktion erprobten Animationstechnologie für Gesichtsausdruck und Körperbewegungen von Speech Graphics betrieben, die in Videospielen wie Call of Duty , The Last of Us Part II und Hogwarts Legacy zum Einsatz kam. Kombiniert erzeugt das System in weniger als 100 Millisekunden natürliche Sprache, perfekt synchronisierte Lippenbewegungen und emotional ansprechenden Gesichtsausdruck. So entstehen digitale Charaktere, die sofort sprechen, reagieren und Emotionen ausdrücken — ohne jegliche Verzögerung.

Damit beginnt eine neue Ära interaktiver Inhalte - von digitalen Live-Charakteren und virtueller Produktion in Echtzeit hin zu responsiven In-Game- und Werbeinteraktionen. Das unheimliche Tal wird überwunden und es entsteht eine neue Benchmark für realistisch und schnell agierende „digitale Menschen", die nahbar erscheinen.

„Wir erschaffen „digitale Menschen", die in Echtzeit agieren", sagte Sohaib Ahmad, CEO und Mitgründer von Neuphonic. „Zum ersten Mal können wir komplett interaktive, echt wirkende Avatare sofort auf gängiger Hardware darstellen. So ist keine komplizierte Infrastruktur mehr notwendig, sondern etwas, das überall läuft. Das eröffnet Spielen, Medien und KI ganz neue Möglichkeiten. Die künstliche Intelligenz fühlt sich immer natürlicher wie eine nahtlose Fortsetzung menschlicher Interaktionen an."

Speech Graphics Ltd, bei Audio-betriebener Animation führend, hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, Technologien für die Darstellung von lebensechten Charakteren für Gaming und Entertainment zu entwickeln. Dabei wurden unter anderem Tools genutzt, die bei AAA-Titeln zum Einsatz kamen. Nun wurden die Anwendungen auf Konversationen in Echtzeit ausgeweitet.

„Neuphonic war genau der richtige Partner, da die Technologien hochgradig komplementär sind", sagte Gregor Hofer, CEO und Mitgründer von Rapport, einer Abteilung von Speech Graphics Ltd. „Die Latenz ist sehr niedrig, der Ton läuft auf dem Gerät effizient über CPU und wir bieten in der Produktion erprobte Animationen für den Gesichtsausdruck in Echtzeit. So entstehen komplett lokal „digitale Menschen", die sofort sprechen und reagieren können, ohne Nutzung der Cloud. Das eröffnet neue Möglichkeiten für Leistung, Kosten und Bereitstellung in großem Umfang. Es ist eine perfekte Konversation in Echtzeit."

Die Technologie lässt sich sofort in mehreren Bereichen einsetzen: beim Gaming für die Erstellung von NPCs, die dynamisch sprechen und reagieren; bei Filmen und virtuellen Produktionen mit Live-Ton und lebhafter Mimik und für Werbung und Kundenkontakt für interaktive, digitale Darsteller. Darüber hinaus können auch das Bildungswesen und virtuelle Assistenten von ansprechenden, responsiven digitalen Charakteren profitieren.

Da das System komplett auf dem Gerät betrieben wird, verlassen die Kundendaten nie die Umgebung, die Latenz und Kosten sind niedriger, die Infrastruktur weist eine geringere Komplexität auf und die Echtzeit-Avatare können auf Milliarden von Geräten bereitgestellt werden.

Die Partnerschaft wurde unterstützt von UK’s Creative Catalyst Programm, das die wachsende Bedeutung von KI-betriebenen „digitalen Echtzeit-Menschen" für die Kreativ- und Technologiebranchen erkannt hat.

ÜBER NEUPHONIC

Neuphonic erstellt leistungsstarke KI-Sprachmodelle, die nativ auf Edge-Geräten für Verbraucher laufen. Durch die Bereitstellung auf CPU-Hardware bietet Neuphonic sprachliche Interaktion in Echtzeit mit niedriger Latenz, die die Privatsphäre schützt und kosteneffizient ist. Mit mehr als 1 Million Open-Source-Downloads arbeiten wir mit führenden OEMs zusammen, damit unsere Technologie direkt in Produkte der kommenden Generation eingebettet wird. Mehr erfahren Sie unter: neuphonic.com.

ÜBER SPEECH GRAPHICS LTD

Speech Graphics Ltd. entwickelt digitale Echtzeit-Technologie für die Darstellung von Menschen für Gaming, Entertainment, Unternehmen durch Speech Graphics und Rapport.

Rapport ist eine interaktive Plattform für KI-Avatare, durch die Unternehmen Verhaltensänderungen durch das Üben von Konversationen in einer simulierten realen Welt unterstützen können. Rapport ermöglicht echt wirkende, responsive Interaktionen, wodurch Teams Szenarien simulieren, Feedback einholen und ihre Leistung durch Training, Interaktion mit Kunden und digitale Kommunikation verbessern können.

Rapport wurde entwickelt für die Schulung und die Entwicklung von Teams, Vertriebsleitern, Marketingexperten und Innovatoren in Branchen wie Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Einzelhandel. Mit Rapport lassen sich einfach interaktive Konversationen simulieren, ganz ohne Videoproduktionen oder komplexe Einstellungen. Für Unternehmen ist es „Learning by doing" und Entwickler und Agenturen können Lösungen für Kunden erstellen.

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