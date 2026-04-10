Neuphonic en Rapport brengen realtime digitale mensen in dagelijkse hardware

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Neuphonic en Rapport (een afdeling van Speech Graphics) kondigden vandaag een partnerschap aan om te leveren wat volgens hen tot de eerste, volledig realtime, fotorealistische digitale menselijke systemen behoort die volledig op standaard CPU-hardware werkt.

De samenwerking combineert Neuphonic’s text-to-speech technologie met zeer lage latentie met Rapport, een interactief platform voor AI-avatarrollenspel, aangestuurd door in productie bewezen realtime gezichts- en full-body animatietechnologie van Speech Graphics, gebruikt in videogames zoals Call of Duty, The Last of Us Part II en Hogwarts Legacy.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.