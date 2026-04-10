Neuphonic et Rapport intègrent des avatars numériques en temps réel dans le matériel informatique grand public

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Neuphonic et Rapport (une division de Speech Graphics) ont annoncé aujourd’hui un partenariat visant à proposer ce qu’ils considèrent comme l’un des premiers systèmes numériques anthropomorphes photoréalistes fonctionnant entièrement en temps réel sur du matériel CPU standard.

Cette collaboration associe la technologie de synthèse vocale à très faible latence de Neuphonic à Rapport, une plateforme interactive d’IA permettant de jouer des rôles via des avatars, qui s’appuie sur la technologie d’animation faciale et corporelle en temps réel de Speech Graphics, éprouvée en production et utilisée dans des jeux vidéo tels que Call of Duty, The Last of Us Part II et Hogwarts Legacy. Ensemble, le système génère une voix naturelle, un mouvement des lèvres parfaitement synchronisé et une expression faciale réactive sur le plan émotionnel en moins de 100 millisecondes, permettant ainsi aux personnages numériques de parler, de réagir et d'exprimer des émotions instantanément, sans aucun délai perceptible.

Cela ouvre la voie à une nouvelle génération de contenus interactifs, allant des personnages numériques en direct et de la production virtuelle en temps réel aux expériences réactives dans les jeux et la publicité – contribuant ainsi à surmonter l’effet de la vallée dérangeante et établissant une nouvelle référence en matière de réalisme, de rapidité et d’accessibilité pour les humains numériques.

« Nous rendons les humains numériques en temps réel accessibles », a déclaré Sohaib Ahmad, PDG et cofondateur de Neuphonic. « Pour la première fois, il est possible de faire fonctionner instantanément un avatar entièrement interactif et réaliste sur du matériel grand public. Cela fait passer cette technologie d’une solution nécessitant une infrastructure haut de gamme à une solution pouvant fonctionner n’importe où, et ouvrira la voie à des cas d’utilisation entièrement nouveaux dans les jeux, les médias et l’IA. Cela nous rapprochera d’une IA qui s’impose comme une extension naturelle et harmonieuse de l’interaction humaine. »

Speech Graphics Ltd, leader du marché de l’animation audio, a passé plus d’une décennie à développer des technologies permettant de créer des personnages réalistes dans les jeux vidéo et le divertissement, notamment grâce à des outils utilisés dans de grands titres AAA, dont les applications s’étendent désormais aux expériences conversationnelles en temps réel.

« Neuphonic s’est imposé comme un partenaire naturel, car nos technologies sont parfaitement complémentaires », a déclaré Gregor Hofer, PDG et cofondateur de Rapport, une division de Speech Graphics Ltd. « Ils apportent une technologie vocale intégrée à l’appareil, à très faible latence, qui fonctionne efficacement sur le processeur, tandis que nous apportons une animation faciale en temps réel qui a fait ses preuves en production. Ensemble, cela permet de créer des personnages numériques entièrement locaux, capables de parler, de s’animer et de réagir instantanément, sans dépendre du cloud, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités en termes de performances, de coûts et de déploiement à grande échelle. Il s’agit d’une expérience conversationnelle complète et en temps réel. »

Cette technologie ouvre la voie à des applications immédiates dans tous les secteurs : dans le jeu vidéo, en permettant aux PNJ de parler et de réagir de manière dynamique ; dans le cinéma et la production virtuelle, en proposant des performances vocales et faciales en direct ; et dans la publicité et l’engagement client, en alimentant des porte-parole numériques interactifs. Au-delà de cela, des domaines tels que l’éducation et les assistants virtuels devraient bénéficier de personnages numériques plus engageants et réactifs à grande échelle.

Comme le système fonctionne entièrement sur l'appareil, les données des utilisateurs ne quittent jamais l'environnement, ce qui réduit la latence, les coûts et la complexité de l'infrastructure tout en rendant les avatars en temps réel déployables sur des milliards d'appareils.

Ce partenariat a été soutenu par le programme Creative Catalyst d'Innovate UK, qui reconnaît l'importance croissante des humains numériques en temps réel, pilotés par l'IA, dans les secteurs de la création et de la technologie.

À PROPOS DE NEUPHONIC

Neuphonic développe des modèles d'IA vocale très performants conçus pour fonctionner en mode natif sur les appareils grand public en périphérie. En s'appuyant uniquement sur le processeur (CPU), Neuphonic offre des interactions vocales en temps réel à faible latence, qui garantissent la confidentialité par défaut et sont extrêmement rentables. Avec plus d'un million de téléchargements open source, nous collaborons désormais avec des équipementiers de premier plan afin d'intégrer notre technologie directement dans les produits de nouvelle génération. Pour en savoir plus, rendez-vous sur neuphonic.com.

À PROPOS DE SPEECH GRAPHICS LTD

Speech Graphics Ltd. développe des technologies numériques d'interaction humaine en temps réel pour les secteurs du jeu vidéo, du divertissement et des entreprises, par le biais de Speech Graphics et de Rapport.

Rapport est une plateforme interactive d'IA permettant de jouer des rôles via des avatars, conçue pour aider les organisations à améliorer les performances comportementales grâce à des exercices de conversation en situation réelle. Rapport permet des interactions réalistes et réactives où les équipes peuvent simuler des scénarios complexes, recevoir des retours d'expérience et améliorer leurs résultats dans les domaines de la formation, de l'engagement client et de la communication numérique.

Conçue pour les équipes de formation et de développement, les responsables commerciaux, les spécialistes du marketing et les innovateurs dans des secteurs tels que la santé, l'hôtellerie et la vente au détail, Rapport facilite la création et la mise à l'échelle de simulations conversationnelles interactives sans nécessiter de production vidéo ni de configuration complexe. Les organisations peuvent apprendre par la pratique, tandis que les développeurs et les agences peuvent créer des solutions pour leurs clients.

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