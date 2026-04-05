Huawei、LG Electronics、および Nokia がシズベルの新しい POS プールの創設ライセンサーに

ルクセンブルク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- シズベルは本日、2G から 5G 技術を対象とする新たな POS（販売時点情報管理）特許プールを発表し、その創設ライセンサーとして、世界クラスのイノベータ 3 社が参画していることを明らかにしました。

これら 3 社、Huawei、LG Electronics、Nokia は、セルラー通信対応の POS デバイスに関する標準必須特許（SEP）を、本プログラムを通じて利用できるよう提供し、ユビキタス化がますます進む技術へのアクセスを簡素化します。

本特許プールでは、ライセンサーの早期参加を促進するインセンティブを 5 月中旬までご提供しています。現在シズベルと協議中でない他のセルラー特許権者の皆様も、ぜひ参加をご検討のうえ、当社にお問い合わせください。

ハンドヘルド型カード決済端末からタブレット型レジスターまで、POS デバイスは顧客の支払い処理を大きく変革してきました。さらに近年では、在庫管理、リアルタイム追跡、詳細分析、自動再発注などの高度な機能も備えるようになっています。

標準化されたセルラー技術は、顧客がどこにいても POS 端末が機能することを可能にする中核要素です。シズベルの POS プログラムは、参加特許権者が保有する関連 SEP に、公平、合理的、かつ非差別的（FRAND）な条件のもとで、実施者が効率的かつ透明性の高い形でアクセスできる手段を提供します。

「セルラー技術は、購入者と販売者双方の支払い環境に変革をもたらしました。シズベルの新しい POS プールにより、さらに効率的かつ透明性の高い形でその技術にアクセスすることが可能になるでしょう」と、プログラムマネージャの Sven Törringer は述べています。「近く、新しいライセンサーの参加も見込まれているため、本プログラムはさらに魅力を増すことになります。シズベルおよび POS 市場にとって、今日は非常に意義深い日だと言えます。Huawei、LG Electronics、Nokia のリーダーシップに感謝します。」

シズベルについて

シズベルは、特許権者と技術の利用を希望する人々の両方のニーズを橋渡しするコラボレーション、創意工夫、効率の重要性への信念を原動力にしています。複雑で常に進化を続ける市場において、柔軟で利用しやすい商業化ソリューションの開発と実装を通じ、公平な競争の場を確保することを指針としています。

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