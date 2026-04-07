Riskified s’associe à Outpayce from Amadeus pour faciliter et sécuriser les paiements des compagnies aériennes et des agences de voyage du monde entier

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified, un chef de file dans le domaine de la lutte contre la fraude au commerce en ligne et de l’analyse des risques, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Outpayce from Amadeus. Grâce à la suite de solutions de prévention de la fraude basée sur l’IA et au modèle de garantie contre les rétrofacturations (Chargeback Guarantee) de Riskified, Outpayce peut désormais renforcer sa plateforme de paiement de confiance dédiée au secteur du voyage, offrant ainsi une solution révolutionnaire aux compagnies aériennes du monde entier. Le paysage des paiements dans le secteur aérien est en pleine évolution, et nous sommes fiers de vous faire part de cette avancée majeure qui va transformer la manière dont les compagnies aériennes gèrent la fraude.

Outpayce from Amadeus est un orchestrateur mondial des paiements dans le secteur du voyage et un facilitateur spécialisé dans les technologies financières. L’entreprise permet aux compagnies aériennes et aux prestataires de services de voyage de rationaliser les processus de paiement complexes, d’optimiser les coûts et d’améliorer l’expérience client. Conçue spécifiquement pour le secteur du voyage, Outpayce offre innovation, flexibilité et intégration transparente au sein de l’écosystème Amadeus, permettant des opérations de paiement sécurisées, efficaces et évolutives tout au long du parcours du voyageur.

Grâce à l’intégration de Riskified dans l’écosystème d’Outpayce, les compagnies aériennes du monde entier peuvent désormais bénéficier d’une prise de décision basée sur l’IA et d’une solution de gestion des risques qui assure la prévisibilité des revenus grâce à des taux d’approbation garantis et définis, tout en réduisant considérablement la complexité et le coût de la fraude. Avec ce nouveau partenariat, Riskified devient la première solution de garantie contre les rétrofacturations au sein de l’écosystème d’Outpayce, renforçant ainsi sa valeur ajoutée pour les compagnies aériennes du monde entier.

« Notre collaboration avec Riskified, axée avant tout sur l’innovation, marque une avancée majeure qui va aider les compagnies aériennes à lutter plus efficacement contre la fraude », a déclaré Vasken Tokatlian, vice-président chargé des partenariats chez Outpayce from Amadeus. « En intégrant Riskified à l’écosystème d’Outpayce, nous élargissons l’éventail d’options offertes aux compagnies aériennes du monde entier. Pour cela, nous leur fournissons des outils supplémentaires permettant de réduire les pertes liées à la fraude, de diminuer les coûts opérationnels et d’offrir à leurs clients des expériences de paiement fluides et sécurisées. »

« En nous associant à Outpayce from Amadeus, nous donnons aux compagnies aériennes la confiance nécessaire pour développer leurs activités, avec l’assurance que chaque transaction est protégée contre la fraude », a confié pour sa part Max Meister Admoni, responsable mondial des partenariats chez Riskified.

Une grande compagnie aérienne internationale de la région Asie-Pacifique sera le premier commerçant à profiter de cette intégration en 2026. Ce lancement ouvrira la voie à une mise en œuvre réussie auprès d’autres commerçants qui souhaitent améliorer l’expérience des voyageurs grâce à des fonctionnalités avancées d’IA.

Ce partenariat va permettre d’apporter une réelle valeur ajoutée aux compagnies aériennes qui mettent en œuvre des stratégies de croissance et présentent des profils de risque variés. Pour les transporteurs opérant dans des zones à haut risque, où le volume des rétrofacturations engendre souvent d’importants soucis financiers et administratifs, la technologie de Riskified permet de réduire les pertes liées à la fraude, de rationaliser les opérations et de se développer en toute confiance vers de nouveaux territoires. Pendant ce temps, toutes les compagnies aériennes pourront désormais bénéficier d’une détection des fraudes d’une précision optimale, d’un processus de paiement intelligent et adaptatif maximisant les réservations, d’une réduction des vérifications manuelles et de la tranquillité d’esprit offerte par la protection Chargeback Guarantee de Riskified.

Les montants élevés des transactions, la fréquence des opérations sans carte présente et l’attrait des réservations de voyages pour les fraudeurs créent un contexte propice à une hausse des taux de fraude et de rétrofacturation. Sans compter que les fraudeurs trouvent sans cesse de nouvelles façons créatives et sophistiquées d’exploiter les failles des politiques et des processus des compagnies aériennes. Une analyse de Riskified a révélé que les réservations de vols effectuées au cours de l’année écoulée présentaient un risque supérieur de 14 % à celui de l’année précédente.

C’est là que la collaboration entre Riskified et Outpayce apporte une solution indispensable au secteur. Ensemble, les deux entreprises proposent une approche sophistiquée et technologique pour lutter contre la fraude et les rétrofacturations, s’attaquant ainsi de front à ces défis.

Prévention avancée de la fraude : grâce à des technologies de pointe basées sur l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle, Riskified assure une détection précise de la fraude et permet une prise de décision plus rapide et plus fiable qui surpasse les systèmes traditionnels basés sur des règles.

grâce à des technologies de pointe basées sur l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle, Riskified assure une détection précise de la fraude et permet une prise de décision plus rapide et plus fiable qui surpasse les systèmes traditionnels basés sur des règles. Protection garantie contre les rétrofacturations : Riskified propose des services de garantie contre les rétrofacturations (Chargeback Guarantee), éliminant ainsi le risque financier pour les compagnies aériennes, comme l’explique l’article de Riskified « What is a chargeback guarantee? ».

Riskified propose des services de garantie contre les rétrofacturations (Chargeback Guarantee), éliminant ainsi le risque financier pour les compagnies aériennes, comme l’explique l’article de Riskified « What is a chargeback guarantee? ». Expertise sectorielle : ensemble, Outpayce et le réseau mondial de commerçants de Riskified offrent une forte concentration de transactions liées au voyage provenant de compagnies aériennes, d’agences de voyages en ligne, de prestataires de transport, d’organisateurs de circuits et d’événements, et bien d’autres encore. Cette concentration permet de fournir une veille sans précédent sur l’identité des voyageurs qui achètent des billets d’avion et une précision inégalée en matière de détection des fraudes.

ensemble, Outpayce et le réseau mondial de commerçants de Riskified offrent une forte concentration de transactions liées au voyage provenant de compagnies aériennes, d’agences de voyages en ligne, de prestataires de transport, d’organisateurs de circuits et d’événements, et bien d’autres encore. Cette concentration permet de fournir une veille sans précédent sur l’identité des voyageurs qui achètent des billets d’avion et une précision inégalée en matière de détection des fraudes. Amélioration de l’efficacité opérationnelle : en automatisant la détection des fraudes et en réduisant le recours aux vérifications manuelles, Riskified permet aux compagnies aériennes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tout en économisant des ressources et un temps précieux.

Dans un contexte où les habitudes de réservation et les préférences de paiement sont en constante évolution, Riskified et Outpayce permettent aux entreprises de rester agiles tout en maîtrisant la fraude. Si vous souhaitez rejoindre la liste croissante des compagnies aériennes qui transforment leur approche de la prévention de la fraude, contactez l’un de nos experts chez Riskified ou chez Outpayce from Amadeus.

À propos de Riskified

Riskified (NYSE : RSKD) aide les entreprises à stimuler la croissance de leurs activités de commerce électronique en déjouant les risques. De nombreuses grandes marques et entreprises cotées en bourse à travers le monde qui vendent en ligne s’appuient sur Riskified pour se protéger des rétrofacturations, lutter contre la fraude et les abus de politique à grande échelle, et renforcer la fidélisation de leur clientèle. Développée et dirigée par la plus grande équipe d’analystes des risques de commerce électronique, de scientifiques des données et de chercheurs, la plateforme de veille des risques et de la fraude fondée sur l’IA de Riskified analyse l’utilisateur derrière chaque interaction afin de fournir des décisions en temps réel et des informations éprouvées et fondées sur l’identité. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur riskified.com.

À propos d’Amadeus

Chez Amadeus, nous travaillons à améliorer l’expérience de voyage pour tous, partout dans le monde, en encourageant l’innovation, le partenariat et la responsabilité envers les personnes, les lieux et la planète. Notre technologie fait avancer le secteur du voyage et du tourisme. Elle encourage des méthodes de travail plus ouvertes et des modes de pensée plus connectés et axés sur le voyageur. Notre plateforme ouverte connecte l’ensemble de l’écosystème mondial du voyage et de l’hôtellerie, des startups aux grands acteurs du secteur en passant par les administrations publiques. Ensemble, nous transformons le monde du voyage. Nous œuvrons pour faire du voyage un vecteur de progrès social et environnemental. Nous avons la responsabilité collective de protéger et d’améliorer les personnes et les lieux que nous visitons, afin que les voyages continuent d’apporter une contribution positive à notre monde. Nous innovons pour répondre à de nouveaux besoins et relever de vrais défis. Notre équipe internationale, véritablement diversifiée, est composée de collaborateurs de 150 nationalités différentes, passionnés par les voyages et la technologie. Nous sommes une entreprise cotée à l’IBEX 35 de la Bourse de Madrid, sous le sigle AMS.MC. Nous avons également été reconnus par l’Indice Dow Jones Sustainability ces treize dernières années. « Amadeus. It's how travel works better. »

Pour en savoir plus sur Amadeus, rendez-vous sur www.amadeus.com

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