SLB OneSubsea、Subsea7与PETRONAS Suriname签署合作协议

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源技术公司SLB（NYSE：SLB）今日宣布，PETRONAS子公司PETRONAS Suriname E&P B.V.（以下简称“PETRONAS Suriname”）与由SLB OneSubsea和Subsea7组成的Subsea Integration Alliance签署战略合作协议。此次合作旨在通过创新且经济高效的水下解决方案，开发苏里南新兴边疆盆地的能源资源。

该协议为整个项目生命周期内的合作建立了长期框架。这种合作模式有助于促进各方尽早合作，共同开发和打造高性价比的解决方案，从而加快油田开发进程，并提升项目经济效益。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示，“协作与简化是更快释放资源的关键。该协议巩固了我们与PETRONAS Suriname长期以来的合作关系，使我们能够围绕共同目标达成共识，从而提升项目绩效、加强安全保障，并实现可持续成果。”

在此框架下，Subsea Integration Alliance可为苏里南的多个油气发现项目提供完整的工程、采购、施工、安装及调试（EPCIC）解决方案。项目范围涵盖海底生产系统（SPS）以及海底脐带缆、立管和输油管（SURF）组件。

Subsea Integration Alliance首席执行官Olivier Blaringhem表示，“对于PETRONAS Suriname在该国边疆盆地重要机遇的开发而言，这是令人振奋且至关重要的一步。Subsea7与SLB OneSubsea在深水领域的专业优势，结合双方协作、敏捷的工作方式，将随着项目的推进，在保障该地区重要能源资源的过程中实现价值最大化。”

要点

SLB OneSubsea、Subsea7已与PETRONAS Suriname E&P B.V. 签署了一项战略合作协议，旨在加速苏里南的海底油气开发项目

该协议有助于尽早开展合作，从而提高项目交付的确定性，提升效率，并为PETRONAS Suriname整个项目组合创造更大价值

该合作伙伴关系依托技术专长和一体化执行能力，以降低风险、缩短工期，并提供高性价比的水下解决方案

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com 。

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正通过数字和技术创新，引领海底工程的新时代，致力于优化客户的油气生产、减少海底作业中的排放，并释放海底解决方案的巨大潜力，以塑造可持续的能源未来。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7共同投资成立的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有10,000名员工。要了解更多信息，请访问onesubsea.slb.com。

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