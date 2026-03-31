Schneider Electric entra a far parte del CdA di Thread Group

SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Thread Group, un sodalizio industriale che affronta le sfide in materia di convergenza, sicurezza, alimentazione energetica e architettura dell'internet delle cose (IoT), oggi ha annunciato che Schneider Electric è entrata a far parte del suo consiglio di amministrazione. Un partner di Thread Group dal 2015, Schneider Electric assumerà in futuro un ruolo più attivo nel plasmare il futuro del protocollo di rete wireless di Thread.

Questa aggiunta giunge in un momento critico per l'azienda, con Thread che ha recentemente superato 1000 prodotti di consumo, e mentre l'azienda continua ad ampliare la propria presenza nei mercati commerciali.

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