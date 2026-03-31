STV Group y Post-Quantum prueban con éxito los primeros drones resistentes a los ataques cuánticos del mundo

LONDRES y PRAGA--(BUSINESS WIRE)--STV Group a.s., un integrador europeo de tecnología de defensa con plataformas desplegadas en Ucrania y en teatros de operaciones aliados, y Post-Quantum, la empresa británica de ciberseguridad, anuncian que las pruebas de los primeros drones del mundo a prueba de ataques cuánticos han sido exitosas. Estos vehículos están destinados a su despliegue activo en los teatros de operaciones de países aliados.

A medida que las naciones aliadas se adaptan a un conflicto bélico caracterizado por los sistemas autónomos y los drones, la capacidad de garantizar la seguridad de las comunicaciones entre los drones y sus operadores es de vital importancia y debe estar preparada para el futuro.

Los enjambres de drones que se adquieren hoy pueden almacenarse y desplegarse en operaciones años más tarde. Esta dinámica exige que los drones que se fabrican actualmente incorporen un cifrado resistente a los ataques tanto de la computación clásica como de la cuántica.

La colaboración combina los sistemas de vehículos no tripulados de STV, probados en combate, y su infraestructura de mando y control con la criptografía poscuántica patentada y las tecnologías de radio seguras de Post-Quantum. Ambas empresas han probado con éxito el nuevo enfoque en las instalaciones de ensayo de armas de STV en la República Checa. Estas acciones son excepcionales, ya que STV es una de las pocas empresas del mundo que puede desplegar sus soluciones de drones directamente en el teatro de operaciones sin necesidad de certificación adicional.

La asociación introduce dos novedades en el sector:

Una arquitectura de drones resistente a la computación cuántica, diseñada para entornos operativos conflictivos

El primer despliegue aéreo de Classic McEliece, el algoritmo criptográfico de clave pública poscuántica mejor estudiado, que hasta hace poco se consideraba inviable para comunicaciones denegadas, interrumpidas, intermitentes y limitadas (DDIL, por sus siglas en inglés)

Garantizar que las operaciones con drones sean seguras en la era cuántica

Hoy por hoy, los sistemas no tripulados desempeñan un papel fundamental en las operaciones de defensa modernas, ya que prestan apoyo a las actividades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés), la guerra electrónica, los ataques de precisión, la seguridad fronteriza y el monitoreo de infraestructuras críticas. Las flotas de drones operan cada vez más en enjambres y en entornos multidominio, lo que plantea mayores exigencias en materia de seguridad de las comunicaciones.

En teatros de operaciones como Ucrania y Medio Oriente, las plataformas no tripuladas deben operar en condiciones que incluyen:

Interferencias, bloqueo del GPS e interceptación de señales

Misiones fuera del campo de visión a través de enlaces de comunicación de baja calidad

Mando y control de flotas a gran escala

Transmisión continua de datos sensibles de ISR

Al mismo tiempo, los gobiernos reconocen que es posible que los adversarios ya estén recopilando comunicaciones cifradas para descifrarlas tan pronto como la computación cuántica sea viable. Dado que se prevé que las plataformas de drones sigan operativas durante décadas, proteger estos sistemas contra futuras amenazas cuánticas se está convirtiendo en una necesidad apremiante.

Classic McEliece para implementación operativa

La nueva plataforma toma como base a Classic McEliece, el esquema criptográfico poscuántico basado en código inventado conjuntamente por el equipo de Post-Quantum.

Classic McEliece se basa en el sistema criptográfico McEliece original, que cuenta con el historial de seguridad ininterrumpido más largo en la criptografía de clave pública. Diseñado de manera conservadora y tras casi 50 años de escrutinio criptoanalítico sin degradación de la seguridad, es ampliamente considerado como la opción más robusta para escenarios en los que resulta fundamental la confidencialidad a largo plazo.

La arquitectura de esta alianza utiliza el algoritmo Classic McEliece de forma específica y alineada con la misión, mediante el cifrado de video en tiempo real, imágenes y metadatos de vuelo durante toda la misión. De este modo se garantiza que los datos sensibles de ISR mantengan su confidencialidad a largo plazo frente a ataques del tipo “Harvest Now Decrypt Later” (recopilar ahora, descifrar más tarde).

Como coinventora del algoritmo, Post-Quantum aporta su experiencia en la adaptación del Classic McEliece a entornos operativos hostiles, que incluyen sistemas de radio seguros y condiciones electromagnéticas conflictivas.

Post-Quantum, que es pionera en la promoción de la agilidad criptográfica desde 2009 y autora del protocolo VPN híbrido a prueba de cuántica de la IETF, también se encuentra en una posición única para optimizar y cumplir con los requisitos de la criptografía poscuántica conformes a CNSA 2.0 en los entornos más limitados.

Comentario ejecutivo

El Dr. en Derecho Pavel Kudrhalt, director ejecutivo de STV Group, declaró:

“Las plataformas no tripuladas de STV operan todos los días en Ucrania, donde las comunicaciones de los drones se encuentran entre las más conflictivas del mundo. En este entorno, la seguridad de las comunicaciones ha dejado de ser una cuestión secundaria: el riesgo de que un adversario intercepte o incluso tome el control de un enjambre de drones es simplemente inaceptable. Al integrar Classic McEliece en nuestra infraestructura operativa, ofrecemos a nuestros clientes la criptografía más sólida y preparada para el futuro que existe, diseñada para las realidades del campo de batalla y lista para su implementación inmediata”.

Rikky Hasan, director ejecutivo de Post-Quantum, declaró:

“Durante mucho tiempo se pensó que el gran tamaño de clave del algoritmo Classic McEliece era excesivo para implementaciones en la vida real, especialmente para plataformas aéreas que operan en entornos con comunicaciones DDIL. Hemos demostrado que esa suposición es errónea. Sus textos cifrados minúsculos y su encriptación ultrarrápida, combinados con nuestra experiencia en comunicaciones de radio de grado gubernamental y guerra electrónica, lo convierten en la opción ideal para proteger las actividades de ISR de los drones contra ataques tanto clásicos como cuánticos. Esta asociación va más allá de la criptografía, se trata de ofrecer un sistema completo de operaciones no tripuladas soberano, que incorpora de serie una seguridad resistente a los ataques de la computación cuántica”.

Planes de implementación

Las empresas comenzarán a integrar por fases la plataforma de UAV resistente a los ataques cuánticos en programas de defensa europeos y aliados. Se llevarán a cabo validaciones de campo adicionales en sistemas que ya operan en teatros de operaciones activos.

La arquitectura está diseñada para trascender los sistemas aéreos, permitiendo que la misma capa de comunicaciones resistente a los ataques cuánticos dé soporte a plataformas no tripuladas terrestres, marítimas y submarinas.

www.stvgroup.cz

www.post-quantum.com

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