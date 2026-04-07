Riskified與Amadeus旗下Outpayce達成合作，為全球航空公司和旅遊商家賦能並保障支付安全

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 電商詐騙和風險智慧領域的領軍企業Riskified今日宣布，與Outpayce（隸屬於Amadeus）建立合作夥伴關係。此次合作將Riskified的AI詐騙防護套件和退單保障模式引進Outpayce備受信賴的旅遊支付平台，為全球航空公司打造具有變革意義的解決方案。航空支付領域正不斷發展，我們很榮幸宣布這一重要里程碑，它將重塑航空公司的詐騙管理方式。

Amadeus旗下Outpayce是全球旅遊支付編排服務商和專業金融科技賦能機構，協助航空公司和旅遊商家簡化複雜的支付流程、降低成本並提升客戶體驗。Outpayce專為旅遊業打造，在Amadeus生態系統內提供創新、靈活且順暢整合的解決方案，支援在整個旅客出行流程中展開安全、高效和可擴充的支付營運。

隨著Riskified與Outpayce生態系統的整合，全球各地的航空公司均可受惠於AI決策和一項風險管理解決方案。該解決方案透過保障既定審核通過率實現收入可預測性，同時大幅降低詐騙相關的複雜程度和成本。透過此次全新合作，Riskified成為Outpayce生態系統中第一個退單保障解決方案，進一步提升其對全球航空公司的價值。

Amadeus旗下Outpayce合作業務副總裁Vasken Tokatlian表示：「我們與Riskified秉持創新優先構想展開合作，這是在協助航空公司更高效因應詐騙問題方面向前邁出的重要一步。透過將Riskified整合至Outpayce的生態系統，我們為全球航空公司提供了更多選擇，協助它們藉助額外工具減少詐騙損失、降低營運成本，並打造順暢、安全的支付體驗。」

Riskified全球合作業務負責人Max Meister Admoni表示：「透過與Amadeus旗下Outpayce合作，我們讓航空公司能夠放心擴大業務，確保每筆交易都受到詐騙防護保障。」

亞太地區一家大型國際航空公司將成為2026年第一個上線該整合方案的商家。此次落地為其他希望藉助先進AI能力提升旅客體驗的商家提供了成功實施的範本。

此次合作為實施成長策略、風險狀況各異的航空公司創造了價值。對於高風險地區的航空公司而言，退單頻發往往帶來巨大的財務和管理挑戰，Riskified的技術能夠協助其減少詐騙損失、簡化營運並放心進軍新市場。與此同時，所有航空公司均可受惠于超高精準度的詐騙偵測、可最大化訂單成交量的智慧自我調整結帳流程、人工審核流程減少，以及Riskified退單保障帶來的安心體驗。

機票票價高昂、無卡交易頻繁，加之旅遊訂單對詐騙分子具有較強吸引力，共同導致詐騙和退單率居高不下。而詐騙分子還在不斷尋找新穎複雜的手段，利用航空公司政策和流程中的漏洞牟利。一項Riskified分析顯示，過去一年航空訂單的風險程度較上一年上升14%。

Riskified與Outpayce的合作正是在此方面為產業提供了亟需的解決方案。雙方攜手運用先進的技術手段因應詐騙和退單問題，直面產業挑戰。

在訂單模式和支付偏好頻繁變化的當下，Riskified和Outpayce協助企業保持靈活營運，同時有效管控詐騙風險。有意加入越來越多正在變革自身詐騙防護策略的航空公司行列？歡迎與Riskified或Amadeus旗下Outpayce的專家聯絡。

關於Riskified

Riskified (NYSE:RSKD)使企業能夠透過巧妙因應風險來釋放電商的成長潛力。許多全球最大的品牌和線上銷售的上市公司都依賴Riskified確保防範退單糾紛，大規模打擊詐騙和政策濫用，並提高客戶保留率。Riskified由AI驅動的詐騙和風險情報平台由龐大的電商風險分析師、資料科學家和研究人員團隊開發和管理。該平台分析每次互動背後的個體，以提供即時決策和以身分為基礎的強大洞察力。如欲瞭解更多資訊，請造訪riskified.com。

關於Amadeus

Amadeus透過激勵創新、推動合作，以及踐行對人類、地域和地球的責任，讓世界各地的人們都能擁有更美好的旅行體驗。我們的技術為旅行和旅遊業賦能，啟發更開放的工作方式，以旅客為中心建構更互連的思維模式。我們的開放平台連結全球旅遊和酒店生態系統，涵蓋新創企業、產業巨擘和政府機構，攜手變革旅遊業運作模式。我們致力於讓旅行成為推動社會和環境良性發展的力量，共同肩負責任，守護並改善我們所到之處的人民和地域，確保旅行持續為世界創造積極價值。我們運用創新來滿足全新需求、解決實際挑戰。我們擁有來自150個國家的多元化全球員工團隊，他們對旅行和科技滿懷熱忱。我們是IBEX 35指數成分股公司，在西班牙證券交易所上市，股票代號為AMS.MC。過去13年，我們連續入選道瓊永續發展指數。Amadeus，讓旅行更美好。

如欲瞭解更多關於Amadeus的資訊，請造訪www.amadeus.com

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