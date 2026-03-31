Die STV Group und Post-Quantum testen erfolgreich die weltweit ersten quantensicheren Drohnen

LONDON & PRAG--(BUSINESS WIRE)--Die STV Group a.s., ein europäischer Integrator von Verteidigungstechnologie mit Plattformen, die in der Ukraine und in verbündeten Einsatzgebieten im Einsatz sind, sowie Post-Quantum, das britische Unternehmen für Cybersicherheit, haben heute den erfolgreichen Test der weltweit ersten quantensicheren Drohnen für den aktiven Einsatz in den Einsatzgebieten der Verbündeten bekannt gegeben.

In einer Zeit, in der sich die verbündeten Nationen auf eine von autonomen Systemen und Drohnen geprägte Kriegsführung einstellen, ist die Fähigkeit, die sichere Kommunikation zwischen Drohnen und ihren Bedienern zukunftssicher zu gestalten, von enormer Bedeutung.

Heute beschaffte Drohnenschwärme können eingelagert und Jahre später bei künftigen Operationen eingesetzt werden. Diese Dynamik macht es erforderlich, dass die heute hergestellten Drohnen über eine Verschlüsselung verfügen, die gegen Angriffe durch klassische wie auch Quantencomputer resistent ist.

Durch die Kollaboration werden die kampferprobten unbemannten Systeme und die Führungs- und Leitstruktur von STV mit der patentierten postquanten Kryptografie und den sicheren Funktechnologien von Post-Quantum kombiniert. Die beiden Unternehmen haben nun einen erfolgreich verlaufenden Testlauf des neuen Ansatzes in der Waffentestanlage von STV in der Tschechischen Republik durchgeführt. Dies ist insofern einzigartig, als STV eines der wenigen Unternehmen weltweit ist, das seine Drohnenlösungen ohne weitere Zertifizierung direkt in den Einsatz bringen kann.

Die Kollaboration bringt zwei Branchenneuheiten hervor:

Eine quantensichere Drohnenarchitektur, die für umkämpfte Einsatzumgebungen entwickelt wurde

Der erste Lufteinsatz von Classic McEliece, dem am längsten untersuchten Post-Quanten-Public-Key-Kryptographiealgorithmus, der bislang als nicht realisierbar für DDIL-Kommunikation (Denied, Disrupted, Intermittent, Limited) galt

Drohneneinsätze im Quantenzeitalter sichern

Unbemannte Systeme spielen in modernen Verteidigungsoperationen inzwischen eine zentrale Rolle und unterstützen die Bereiche Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance, ISR), elektronische Kriegsführung, Präzisionsschläge, Grenzsicherung sowie die Überwachung von kritischer Infrastruktur. Drohnenflotten operieren immer häufiger in Schwärmen und in Multi-Domain-Umgebungen, weshalb höhere Anforderungen an die Kommunikationssicherheit gestellt werden.

In Einsatzgebieten wie der Ukraine und dem Nahen Osten müssen unbemannte Plattformen unter Bedingungen operieren, die folgende Herausforderungen mit sich bringen:

Jamming, GPS-Störungen und Signalabfang

Missionen ohne Sichtverbindung über beeinträchtigte Kommunikationsverbindungen

Kommando und Kontrolle großer Flotten

Kontinuierliche Übermittlung sensibler ISR-Daten

Die Regierungen sind sich derweil bewusst, dass Gegner womöglich bereits verschlüsselte Kommunikation sammeln, um diese zu entschlüsseln, sobald Quantencomputer einsatzfähig sind. Da Drohnenplattformen voraussichtlich noch über Jahrzehnte im Einsatz bleiben werden, wird der Schutz dieser Systeme vor künftigen Quantenbedrohungen zu einer dringenden Notwendigkeit.

Classic McEliece für den operativen Einsatz

Grundlage der neuen Plattform ist Classic McEliece, das auf Code basierende kryptografische Post-Quantum-Schema, das vom Post-Quantum-Team mitentwickelt wurde.

Classic McEliece basiert auf dem original McEliece-Kryptosystem, das die längste ununterbrochene Sicherheitsbilanz in der Public-Key-Kryptografie vorweisen kann. Es wurde konservativ entwickelt und wurde nahezu 50 Jahre lang kryptoanalytischen Untersuchungen unterzogen, ohne dass dabei Sicherheitsmängel festgestellt wurden. Daher wird es für Szenarien, in denen langfristige Vertraulichkeit von größter Bedeutung ist, weithin als die robusteste Option angesehen.

Die Architektur der Partnerschaft setzt Classic McEliece gezielt und missionsorientiert ein und verschlüsselt Full-Motion-Videos, Bilddaten und Flugmetadaten über die gesamte Dauer der Mission hinweg. So wird sichergestellt, dass sensible ISR-Daten langfristig vor „Harvest Now Decrypt Later“-Angriffen geschützt bleiben.

Post-Quantum ist Mitentwickler des Algorithmus und verfügt daher über die erforderliche Expertise, um Classic McEliece an anspruchsvolle Einsatzumgebungen anzupassen, einschließlich sicherer Funksysteme und gestörter elektromagnetischer Bedingungen.

Post-Quantum, Pionier in der Förderung von Krypto-Agilität seit 2009 und Entwickler des hybriden quantensicheren VPN-Protokolls der IETF, ist zudem einzigartig positioniert, um CNSA 2.0-konforme PQC-Anforderungen auch in den anspruchsvollsten Umgebungen zu optimieren und bereitzustellen.

Kommentar der Unternehmensleitung

JUDr. Pavel Kudrhalt, Chief Executive Officer der STV Group, erklärte:

„Die unbemannten Plattformen von STV sind jeden Tag in der Ukraine im Einsatz, wo die Drohnenkommunikation weltweit mit am stärksten umkämpft ist. In diesem Umfeld ist Kommunikationssicherheit nichts mehr, worüber man sich später Gedanken machen könnte – das Risiko, dass ein Gegner einen Drohnenschwarm abfängt oder sogar die Kontrolle über ihn übernimmt, ist einfach inakzeptabel. Durch die Integration von Classic McEliece in unseren operativen Stack bieten wir unseren Kunden die derzeit leistungsstärkste, zukunftssichere Kryptografie, die für die Realitäten auf dem Schlachtfeld entwickelt wurde und sofort einsatzbereit ist.“

Rikky Hasan, Chief Executive Officer von Post-Quantum, erklärte:

„Die große Key-Größe von Classic McEliece wurde lange als zu groß für den Einsatz in der Praxis angesehen, insbesondere für in DDIL-Umgebungen operierende Luftplattformen. Wir haben bewiesen, dass diese Annahme falsch ist. Dank der winzigen Ciphertexte und der ultraschnellen Verschlüsselung, kombiniert mit unserer Erfahrung in der Funkkommunikation auf Regierungsniveau und der elektronischen Kriegsführung, ist Classic McEliece die perfekte Wahl, um Drohnen-ISR sowohl vor klassischen als auch vor Quantenangriffen zu schützen. In dieser Partnerschaft geht es um mehr als nur Kryptografie – wir wollen ein vollständig souveränes unbemanntes Einsatzsystem bereitstellen, bei dem standardmäßig quantenresistente Sicherheit integriert ist.“

Implementierungspläne

Die Unternehmen werden schrittweise mit der Integration der quantensicheren UAV-Plattform in die Verteidigungsprogramme der europäischen Länder und ihrer Verbündeten beginnen. Zusätzliche Feldtests werden an bereits in Einsatzgebieten aktiven Systemen durchgeführt.

Die Architektur wurde entwickelt, um über luftgestützte Systeme hinauszugehen und dieselbe quantensichere Kommunikationsschicht für unbemannte Plattformen an Land, auf See und unter Wasser zu nutzen.

www.stvgroup.cz

www.post-quantum.com

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