Riskified se asocia con Outpayce de Amadeus para optimizar y proteger los pagos de aerolíneas y empresas de viajes a nivel global

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified, referente en prevención de fraude en comercio electrónico e inteligencia de riesgos, anunció hoy una alianza con Outpayce de Amadeus. Esta colaboración refuerza la plataforma de pagos para el sector de viajes de Outpayce con soluciones de prevención de fraude basadas en inteligencia artificial y un modelo de garantía de contracargos, dando lugar a una propuesta más sólida para aerolíneas de todo el mundo. En un contexto de rápida evolución de los pagos en la industria aérea, el acuerdo marca un avance relevante en la forma de gestionar el fraude.

Outpayce de Amadeus es un orquestador global de pagos para el sector de viajes y una empresa tecnológica especializada en servicios financieros que permite a aerolíneas y empresas del sector simplificar procesos de pago complejos, optimizar costos y mejorar la experiencia del cliente. Diseñada específicamente para la industria de viajes, su plataforma se integra de forma fluida en el ecosistema Amadeus y ofrece operaciones de pago seguras, eficientes y escalables a lo largo de toda la experiencia del viajero.

Con la integración de Riskified en su ecosistema, aerolíneas de todo el mundo pueden acceder a decisiones automatizadas basadas en inteligencia artificial y a una solución de gestión de riesgos que aporta previsibilidad de ingresos mediante tasas de aprobación definidas y garantizadas, al tiempo que reduce de forma significativa la complejidad y el costo del fraude. A partir de esta alianza, Riskified se convierte además en la primera solución con garantía de contracargos dentro del ecosistema de Outpayce.

“Nuestra colaboración con foco en la innovación junto a Riskified representa un paso importante para ayudar a las aerolíneas a combatir el fraude de forma más eficaz”, señaló Vasken Tokatlian, vicepresidente de alianzas estratégicas en Outpayce, de Amadeus. “Al integrar Riskified en nuestro ecosistema, ampliamos las opciones disponibles y brindamos nuevas herramientas para reducir pérdidas por fraude, disminuir costos operativos y ofrecer experiencias de pago seguras y sin fricciones”.

“Asociarnos con Outpayce de Amadeus nos permite dar a las aerolíneas la confianza necesaria para hacer crecer su negocio, con la tranquilidad de que cada transacción está protegida frente al fraude”, afirmó Max Meister Admoni, director global de alianzas estratégicas de Riskified.

Una importante aerolínea internacional de Asia-Pacífico será la primera en implementar esta integración en 2026. Este lanzamiento abre el camino para su adopción por parte de otras empresas que buscan mejorar la experiencia del viajero mediante capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

La alianza aporta valor tanto a aerolíneas con estrategias de crecimiento como a aquellas con distintos niveles de exposición al riesgo. En mercados de mayor riesgo, donde los volúmenes de contracargos generan desafíos financieros y operativos relevantes, la tecnología de Riskified permite reducir pérdidas, simplificar procesos y expandirse con mayor seguridad. Al mismo tiempo, todas las aerolíneas pueden beneficiarse de una mayor precisión en la detección de fraude, procesos de pago más inteligentes que maximizan las reservas, menor necesidad de revisiones manuales y la tranquilidad que brinda la garantía de contracargos.

Los altos montos de las transacciones, la frecuencia de pagos sin tarjeta presente y el atractivo de los viajes para el fraude generan un contexto propicio para el aumento de contracargos. A esto se suma que los defraudadores desarrollan métodos cada vez más sofisticados para explotar vulnerabilidades en políticas y procesos. Según un análisis de Riskified, las reservas de vuelos fueron un 14 % más riesgosas en el último año frente al anterior.

En este escenario, la colaboración entre Riskified y Outpayce aporta una respuesta concreta a las necesidades del sector, con un enfoque tecnológico avanzado para hacer frente a estos desafíos.

Prevención avanzada de fraude: basada en aprendizaje automático e inteligencia artificial de última generación, permite una detección más precisa y decisiones más ágiles que los sistemas tradicionales basados en reglas.

basada en aprendizaje automático e inteligencia artificial de última generación, permite una detección más precisa y decisiones más ágiles que los sistemas tradicionales basados en reglas. Garantía de contracargos: elimina el riesgo financiero asociado a los contracargos para las aerolíneas, tal como se detalla en “¿Qué es una garantía de contracargos?”, de Riskified.

elimina el riesgo financiero asociado a los contracargos para las aerolíneas, tal como se detalla en “¿Qué es una garantía de contracargos?”, de Riskified. Conocimiento del sector: la red global de comercios de ambas empresas concentra un alto volumen de transacciones del sector de viajes, lo que mejora la identificación de usuarios y la precisión en la detección de fraude.

la red global de comercios de ambas empresas concentra un alto volumen de transacciones del sector de viajes, lo que mejora la identificación de usuarios y la precisión en la detección de fraude. Mayor eficiencia operativa: al automatizar los procesos y reducir la necesidad de revisiones manuales, las aerolíneas pueden enfocarse en tareas de mayor valor y optimizar recursos.

En un contexto en el que los patrones de reserva y las preferencias de pago cambian de forma constante, Riskified y Outpayce permiten a las empresas adaptarse con agilidad y mantener el fraude bajo control. Las aerolíneas interesadas en optimizar su estrategia de prevención de fraude pueden contactar a los equipos de Riskified o Outpayce de Amadeus.

Acerca de Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) ayuda a las empresas a potenciar el crecimiento del comercio electrónico mediante una gestión más inteligente del riesgo. Algunas de las marcas líderes a nivel mundial confían en su plataforma para contar con cobertura garantizada de contracargos, combatir el fraude y el uso indebido de políticas a gran escala, y mejorar la retención de clientes. Su solución, basada en inteligencia artificial, analiza a cada usuario en tiempo real para ofrecer decisiones precisas y una visión sólida centrada en la identidad. Más información en riskified.com.

Acerca de Amadeus

Amadeus trabaja para mejorar la experiencia de viaje en todo el mundo a través de la innovación, la colaboración y un enfoque responsable con las personas, los destinos y el entorno. Su tecnología impulsa la industria global de viajes y turismo y favorece un ecosistema más abierto y conectado, con foco en el viajero. Su plataforma conecta a los distintos actores del sector, desde empresas emergentes hasta grandes compañías y organismos públicos, facilitando la colaboración y el desarrollo de soluciones que responden a las necesidades cambiantes del mercado. Amadeus apuesta por un modelo en el que el viaje contribuya de forma positiva a la sociedad y al medioambiente. Su equipo global, diverso e integrado por personas de 150 nacionalidades, comparte una fuerte vocación por los viajes y la tecnología. La empresa forma parte del IBEX 35 y cotiza en la Bolsa española bajo el código AMS.MC. Además, ha sido reconocida durante 13 años consecutivos en el Dow Jones Sustainability Index. Amadeus. Una mejor forma de viajar.

Más información sobre Amadeus en www.amadeus.com.

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