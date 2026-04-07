A SLB OneSubsea e a Subsea7 assinam acordo de colaboração com a PETRONAS Suriname

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje a assinatura de um acordo de colaboração estratégica entre a PETRONAS Suriname E&P B.V. (“PETRONAS Suriname”), uma subsidiária da PETRONAS, e a Subsea Integration Alliance, composta pela SLB OneSubsea e pela Subsea7. Essa parceria visa explorar os recursos da bacia emergente do Suriname por meio de soluções submarinas inovadoras e economicamente viáveis.

O acordo estabelece uma estrutura de longo prazo para colaboração ao longo do ciclo de vida do projeto. Essa abordagem permite o envolvimento precoce para desenvolver e criar soluções economicamente viáveis ​​em conjunto, acelerar o desenvolvimento em campo e aprimorar a rentabilidade do projeto.

"Colaboração e simplificação são fundamentais para explorar recursos mais rapidamente", afirmou Mads Hjelmeland, CEO da SLB OneSubsea. "Este acordo fortalece nosso relacionamento de longa data com a PETRONAS Suriname e nos permite alinhar objetivos comuns para melhorar o desempenho do projeto, aumentar a segurança e alcançar resultados sustentáveis."

Dentro dessa estrutura, a Subsea Integration Alliance poderá fornecer soluções completas de engenharia, aquisição, construção, instalação e comissionamento (EPCIC) para múltiplas descobertas no Suriname. O escopo inclui sistemas de produção submarina (SPS), bem como componentes submarinos de umbilicais, risers e linhas de fluxo (SURF).

Olivier Blaringhem, CEO da Subsea Integration Alliance, afirmou: “Este é um passo importante e empolgante para o desenvolvimento das significativas oportunidades da PETRONAS Suriname nas bacias de fronteira do país. A expertise combinada em águas profundas e a abordagem colaborativa e ágil da Subsea7 e da SLB OneSubsea maximizarão o valor, à medida que os desenvolvimentos garantem recursos energéticos vitais na região.”

Pontos-chave

SLB OneSubsea e Subsea7 assinaram um acordo de colaboração estratégica com a PETRONAS Suriname E&P B.V. para acelerar os desenvolvimentos submarinos de petróleo e gás no Suriname

O acordo permite o envolvimento precoce para aumentar a certeza da entrega, melhorar a eficiência e desbloquear maior valor em todo o portfólio da PETRONAS Suriname

A parceria aproveita o conhecimento tecnológico e a execução integrada para reduzir riscos, encurtar prazos e fornecer soluções submarinas econômicas

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando uma nova era submarina, alavancando a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, reduzir as emissões em operações submarinas e desbloquear o grande potencial das soluções submarinas para moldar um futuro energético sustentável. A SLB OneSubsea é uma joint venture apoiada pela SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sede em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários em todo o mundo. Saiba mais em onesubsea.slb.com.

Declaração de Precauções sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" conforme o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, estas declarações contêm palavras como "esperar", "é possível", "pode", "estimar", "pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diversos graus, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios previstos de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e às mudanças climáticas mundiais; bem como melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando, à incapacidade de alcançar metas de emissões líquidas de carbono negativas; à incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB, iniciativas legislativas e regulamentares que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das alterações climáticas mundiais; o momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes se revelem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.