Schneider Electric se une al consejo de administración de Thread Group

SAN RAMÓN, California--(BUSINESS WIRE)--Thread Group, una alianza del sector dedicada a abordar los retos relacionados con la convergencia, la seguridad, el consumo energético y la arquitectura del Internet de las cosas (IoT), ha anunciado hoy que Schneider Electric se ha incorporado a su consejo de administración. Como miembro de Thread Group desde 2015, Schneider Electric asumirá un papel más activo en la configuración del futuro del protocolo de redes inalámbricas Thread de aquí en adelante.

Esta incorporación llega en un momento crucial para la organización, ya que Thread acaba de superar los 1000 productos de consumo y seguimos observando una expansión hacia los mercados comerciales.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.