Schneider Electric voegt zich bij de Raad van Bestuur van Thread Group

SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--De Thread Group, een sectoralliantie die zich op de uitdagingen van IoT-convergentie, beveiliging, kracht en architectuur richt, maakte vandaag bekend dat Schneider Electric de Raad van Bestuur komt vervoegen. Schneider Electric, lid van de Thread Group sinds 2015, zal een actievere rol op zich nemen bij het vormgeven van de toekomst van het draadloze netwerkprotocol van Thread, dat verder evolueert.

Deze toevoeging komt op een cruciaal moment voor de organisatie, waar Thread onlangs de kaap van 1000 consumentenproducten heeft overschreden, ook nu we verdere uitbreiding naar commerciële markten blijven vaststellen.

