Elavon et Liberis élargissent leur partenariat pour permettre aux petites entreprises d’accéder à un financement rapide

ATLANTA et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Liberis (Liberis US Inc.), une plateforme mondiale de finance intégrée de premier plan, a annoncé aujourd’hui un partenariat prolongé avec Elavon, un fournisseur de paiements de premier plan et une filiale de U.S. Bank (NYSE : USB), en vue du lancement de Quick Capital, une solution de financement transparente qui s’adresse aux petites entreprises partout au Canada.

Après un lancement réussi aux États-Unis en 2025, ce partenariat permettra à plus de 202 000 petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes d’accéder au capital, offrant un financement rapide et flexible basé sur les revenus de la part de Liberis grâce à un processus de demande simple accessible via le portail des marchands Elavon. Avec un minimum de paperasse et des décaissements rapides, les PME peuvent obtenir les fonds dont elles ont besoin pour soutenir la croissance, gérer les flux de trésorerie ou investir dans des initiatives clés comme les stocks, le marketing et l’expansion.

« Chaque marché sur lequel nous entrons raconte une histoire similaire – un manque d’accès rapide et facile aux solutions de financement freine les petites entreprises », a déclaré Rob Fairfield, PDG de Liberis. « Après le lancement aux États-Unis, l’extension de notre partenariat avec Elavon au Canada a été la prochaine étape évidente. Le partenariat aidera à soutenir les petites entreprises, à éliminer les obstacles et à fournir des solutions de financement éprouvées aux entreprises qui en ont vraiment besoin, ce qui les positionnera mieux pour la croissance. »

La solution est propulsée par Liberis Core et prérenseignée, permettant ainsi à Elavon d’offrir une expérience de financement de marque directement par l’intermédiaire de sa plateforme marchande. Les PME au Canada peuvent bénéficier :

d’options de financement rapides et flexibles;

d’un accès au capital pour les petites entreprises admissibles, en tirant parti des données des marchands d’Elavon;

d’une application et de décaissements rapides avec un minimum de paperasse;

d’une intégration transparente dans le portail des marchands existant d’Elavon;

d’un financement pour les besoins commerciaux clés, y compris les stocks, les paiements fiscaux, le marketing, l’expansion et les flux de trésorerie.

Le rapport annuel Intuit QuickBooks 2025 rapporte que 57 % des petites entreprises canadiennes facturent plus de 25 % de leurs dépenses d’affaires mensuelles totales aux cartes de crédit, ce qui souligne la nécessité de mettre en œuvre des solutions de financement plus innovantes.

Les PME admissibles de tous les secteurs, y compris la santé, la vente et le commerce de détail, ainsi que le secteur de la restauration recevront des offres personnalisées par courriel direct et par messagerie sur plateforme et se verront proposer les solutions de financement qui correspondent le mieux à leurs besoins.

« Grâce à Quick Capital, nous offrons aux propriétaires de petites entreprises un moyen efficace et simple d’obtenir du financement et des solutions flexibles qui complètent leur cycle de trésorerie; une ressource inestimable lorsque des occasions ou des obstacles imprévus surviennent », a déclaré Wally Mlynarski, PDG d’Elavon.

Le financement sera maintenant disponible au Canada, avec des améliorations continues prévues en fonction des commentaires des marchands et de la demande de financement. Liberis et Elavon ont l’intention de continuer à développer leur partenariat avec de nouveaux produits de financement potentiels et des améliorations pour rationaliser davantage l’expérience de financement pour les marchands.

À propos de Liberis

Liberis a pour mission de décupler le pouvoir des petites entreprises du monde entier, en leur fournissant les produits financiers dont elles ont besoin pour croître grâce à un réseau de partenaires mondiaux. À la base, Liberis est une entreprise axée sur la technologie, dont la mission est de faire le pont entre le financement et les petites entreprises. Elle s’appuie sur les données et les perspectives pour aider les partenaires à comprendre les besoins de leurs clients en temps réel et de la technologie pour offrir des produits financiers sur mesure. Favoriser la croissance et l’autonomie des petites entreprises est au cœur de sa vision. Même si depuis 2007, Liberis a financé plus de 50 000 petites entreprises avec plus de 3 milliards de dollars, elle continue de croire qu’il reste beaucoup de chemin à faire. Pour en savoir plus sur Liberis, visitez https://www.liberis.com/.

À propos d’Elavon

Elavon est la propriété de U.S. Bank (NYSE : USB), la cinquième plus grande banque aux États-Unis. Elle propose des solutions et des services de traitement de paiements de bout en bout à plus de 1,3 million de clients aux États-Unis, en Europe et au Canada. Principal fournisseur des compagnies aériennes et parmi les cinq principaux fournisseurs dans les secteurs de l’hôtellerie, des soins de santé, de la vente au détail et du secteur public et de l’enseignement, les solutions de paiement novatrices d’Elavon visent à résoudre les irritants des entreprises, qu’elles soient petites ou parmi les plus grandes à l’échelle mondiale.

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