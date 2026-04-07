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Riskified sigla una partnership con Outpayce di Amadeus per consentire e tutelare i pagamenti destinati alle compagnie aeree e agli operatori turistici internazionali

La nuova integrazione lancia la prevenzione delle frodi basata sull'AI e la protezione dei chargeback, per consentire di approvare più prenotazioni con maggiore sicurezza

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified, leader nell'intelligence sulle frodi e sui rischi nell'e-commerce, oggi ha annunciato una collaborazione con Outpayce di Amadeus. Questa partnership potenzia l'affidabile piattaforma di pagamento viaggi di Outpayce con la suite di prevenzione frodi basata sull'AI e con il modello Chargeback Guarantee targati Riskified, per creare una soluzione rivoluzionaria destinata alle compagnie aeree internazionali. Il panorama dei pagamenti di questo settore è in piena evoluzione e siamo orgogliosi di condividere un importante risultato che rinnova il modo di approcciarsi alla gestione delle frodi da parte delle linee aeree.

Outpayce di Amadeus è una piattaforma globale di orchestrazione dei pagamenti per il settore viaggi e un abilitatore fintech specializzato grazie a cui compagnie aeree e operatori turistici possono semplificare i processi di pagamento complessi, ottimizzare i costi e migliorare l'esperienza cliente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Comunicazioni aziendali:
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