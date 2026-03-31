Lukkap的加入進一步增強Andersen Consulting實力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與Lukkap達成合作，後者是一家專注於體驗驅動型服務的諮詢公司，致力於滿足客戶在人才、客戶及數位轉型方面不斷演變的需求。

Lukkap成立於2009年，總部位於西班牙，提供整合解決方案，協助企業透過行為洞察與資料分析，轉變服務客戶、提升員工敬業度和釋放價值的方式。公司採用多學科方法，涵蓋客戶旅程重塑、高影響力員工體驗專案、人才和領導力發展、預測分析以及全面的離職安置和過渡服務。Lukkap的服務遍及醫療保健、製藥、消費品、零售、金融和銀行等多個行業，致力於建立以人為本的策略，從而推動可衡量的業務成果。

「我們將以體驗為導向的方法論與Andersen Consulting的全球平台結合，從而加速企業提升客戶體驗的進程。」Lukkap董事總經理Alberto Cordoba表示，「鮮少有企業能像我們這樣將策略、設計與執行完美結合，透過與Andersen Consulting的合作，我們能協助客戶整合客戶期望、員工需求及資料驅動的洞察，從而實現具實質意義的轉型。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示：「Lukkap擁有成熟的模式，能夠將人才、資料和策略有效連結，這與我們現有的能力形成了強有力的互補。我們的客戶身處快速變化的環境中，尤其是在客戶互動和員工管理方面，此次合作將增強我們跨市場提供以體驗為中心的整體解決方案的能力。Lukkap的專長與我們的全球平台完美契合，並進一步鞏固了我們致力於提供一體化、無縫諮詢服務的承諾。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多面向服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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