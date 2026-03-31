STV Group e Post-Quantum provano con successo i primi droni al mondo resilienti alla tecnologia quantistica
STV Group e Post-Quantum provano con successo i primi droni al mondo resilienti alla tecnologia quantistica
La collaborazione realizza una piattaforma di droni resistente alla tecnologia quantistica per gli alleati NATO
Innovazione tecnica: primo impiego in volo dell'algoritmo Classic McEliece
Sistemi UAV collaudati in combattimento integrati con la crittografia post-quantistica (PQC) di Classic McEliece per proteggere le operazioni senza equipaggio dalle future minacce quantistiche.
LONDRA e PRAGA--(BUSINESS WIRE)--STV Group a.s., un integratore europeo di tecnologie della difesa con piattaforme dispiegate in Ucraina e nei teatri operativi alleati, e Post-Quantum, azienda britannica specializzata in cybersicurezza, oggi hanno annunciato le prove riuscite dei primi droni al mondo resistenti alla tecnologia quantistica per l'impiego attivo in tutti i teatri alleati.
Mentre le nazioni alleate si adattano a tecniche militari definite da sistemi autonomi e droni, la capacità di garantire comunicazioni sicure e a prova di futuro tra i droni e i loro operatori diventa fondamentale.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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