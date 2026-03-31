STV Group e Post-Quantum provano con successo i primi droni al mondo resilienti alla tecnologia quantistica

LONDRA e PRAGA--(BUSINESS WIRE)--STV Group a.s., un integratore europeo di tecnologie della difesa con piattaforme dispiegate in Ucraina e nei teatri operativi alleati, e Post-Quantum, azienda britannica specializzata in cybersicurezza, oggi hanno annunciato le prove riuscite dei primi droni al mondo resistenti alla tecnologia quantistica per l'impiego attivo in tutti i teatri alleati.

Mentre le nazioni alleate si adattano a tecniche militari definite da sistemi autonomi e droni, la capacità di garantire comunicazioni sicure e a prova di futuro tra i droni e i loro operatori diventa fondamentale.

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