-

STV Group e Post-Quantum provano con successo i primi droni al mondo resilienti alla tecnologia quantistica

La collaborazione realizza una piattaforma di droni resistente alla tecnologia quantistica per gli alleati NATO

Innovazione tecnica: primo impiego in volo dell'algoritmo Classic McEliece

Sistemi UAV collaudati in combattimento integrati con la crittografia post-quantistica (PQC) di Classic McEliece per proteggere le operazioni senza equipaggio dalle future minacce quantistiche.

LONDRA e PRAGA--(BUSINESS WIRE)--STV Group a.s., un integratore europeo di tecnologie della difesa con piattaforme dispiegate in Ucraina e nei teatri operativi alleati, e Post-Quantum, azienda britannica specializzata in cybersicurezza, oggi hanno annunciato le prove riuscite dei primi droni al mondo resistenti alla tecnologia quantistica per l'impiego attivo in tutti i teatri alleati.

Mentre le nazioni alleate si adattano a tecniche militari definite da sistemi autonomi e droni, la capacità di garantire comunicazioni sicure e a prova di futuro tra i droni e i loro operatori diventa fondamentale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media
Nick Ward • Fire on the Hill • +44 (0)7821 474 272
nward@fireoth.com | postquantum@fireoth.com

Industry:

Post-Quantum

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media
Nick Ward • Fire on the Hill • +44 (0)7821 474 272
nward@fireoth.com | postquantum@fireoth.com

More News From Post-Quantum

Riassunto: STV implementa la piattaforma di comunicazione sicura Post-Quantum e forma una cooperazione strategica per offrire una sicurezza di prossima generazione

PRAGA e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--STV Group a.s. ("STV"), uno degli innovatori mondiali in più rapida crescita nel settore della difesa, ha siglato un accordo di licenza pluriennale per l'utilizzo della rivoluzionaria piattaforma di comunicazione quantistica di Post-Quantum e un accordo di cooperazione strategica per accelerarne l'implementazione in Europa, nella NATO e nei mercati militari internazionali. Il calcolo quantistico minaccia di rendere obsoleta la crittografia tradizionale e, con qu...
Back to Newsroom