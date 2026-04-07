Riskified werkt met Outpayce van Amadeus samen om wereldwijd veilige betalingen mogelijk te maken voor luchtvaartmaatschappijen en reisagentschappen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified, een leider op gebied van informatie over fraude en risico's in e-commerce, maakte vandaag een partnership bekend met Outpayce van Amadeus. Dit partnerschap verbetert het vertrouwde reisbetalingsplatform van Outpayce met het aanbod van Riskified voor fraudepreventie en het Chargeback Guarantee-model, waarmee wereldwijd een baanbrekende oplossing voor luchtvaartmaatschappijen ontstaat. Nu het landschap van betalingen aan luchtvaartmaatschappijen verandert, zijn we trots om een belangrijke mijlpaal te kunnen delen die de manier waarop luchtvaartmaatschappijen omgaan met het beheer van fraude zal hervormen.

Outpayce van Amadeus is een internationale orkestrator van reisbetalingen en een gespecialiseerde fintech enabler die luchtvaartmaatschappijen en reisagentschappen in staat stelt om complexe betaalprocessen te stroomlijnen, kosten te optimaliseren en ervaringen van klanten te verbeteren.

